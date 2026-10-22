В Москве прошла четвёртая спортивная конференция «Когда я в спорте!»

16 октября в Цифровом деловом пространстве на Покровке, 47 состоялась четвёртая спортивная конференция «Когда я в спорте!». Конференция стала площадкой для обмена опытом и обсуждения того, как сделать спорт доступнее, безопаснее и ближе к повседневной жизни, объединив представителей спортивной отрасли, экспертов и людей, которым интересен активный образ жизни.

В конференции приняли участие более 5 тысяч человек. В течение дня состоялось 15 сессий и дискуссий, объединивших 48 экспертов из сферы спорта, медицины, питания, бизнеса и спортивной индустрии. Главными темами стали развитие массового и детского спорта, безопасные тренировки, питание и восстановление, женское здоровье, а также роль физической активности в повседневной жизни.

Деловую программу открыл паблик-ток «Спорт, питание и здоровые отношения с едой». Эксперты обсудили, как выстраивать рацион с учётом физических нагрузок и почему стремление к спортивным результатам не должно идти в ущерб физическому и психологическому здоровью.

Центральной дискуссией конференции стала «Почему сегодня все хотят в спорт?» Участники обсудили, что стоит за растущим интересом к спорту: забота о здоровье, потребность в сообществе или культурная тенденция.

О проекте Мэра Москвы «Мой спортивный район», который давно стал частью повседневной спортивной жизни москвичей, рассказал Владимир Владимиров. На встрече говорили и о масштабных городских событиях, которые неизменно привлекают участников как зрителей, так и спортсменов — любителей и профессионалов. От популярных забегов и марафонов до состоявшегося 12 сентября в Парке искусств «Музеон» первого фестиваля ушу, гостями которого стали более 45 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба «Московского спорта»

На конференции тема ушу получила продолжение на паблик-токе «Уроки Шаолиня: зачем современному человеку древнее искусство», в котором принял участие воин-монах монастыря Шаолинь мастер Ши Янбин, один из 50 монахов, кто получил право преподавать кунг-фу за пределами Шаолиня, основатель Школы цигун и кунг-фу Шаолиня в Москве.

Важной частью программы дня стало обсуждение безопасных тренировок с участием врачей и специалистов по спортивной медицине, реабилитации и восстановлению. Эксперты разобрали распространённые мифы о физических нагрузках и представили рекомендации для тех, кто хочет заниматься спортом с пользой для здоровья.

Отдельная дискуссия «Спорт по-женски: сила, которая начинается с заботы» была посвящена особенностям тренировок для женщин. На встрече особое внимание было уделено значимости спорта для женского здоровья, и в частности в период беременности, что вызвало большой отклик у аудитории.

Тему развития спортивных сообществ поддержал паблик-ток «Зачем брендам свои спортивные клубы?», собравший полный зал. Завершила конференцию встреча «Один на один с чемпионкой Евгенией Медведевой. Принципы, которые работают».

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