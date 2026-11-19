Семикратный чемпион России по BMX-фристайлу и участник Олимпийских игр в Токио Ирек Ризаев устроил экстремальный заезд прямо в московском офисе Okko. Ранее в эфире «Okko Спорт» Ирек отметил, что для BMX-фристайла необязательно нужна специальная площадка — кататься можно практически где угодно, даже в офисе.

Своё утверждение спортсмен доказал на практике: переговорки, коридоры и рабочие места офиса Okko неожиданно превратились в импровизированную BMX-трассу.

Вместо привычной офисной рутины — эффектные трюки, вместо спортивного парка — переговорки и коридоры. Результатом стало динамичное видео, в котором экстремальный спорт встретился с повседневной офисной жизнью.

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