С 30 декабря по 7 января в Санкт-Петербурге пройдут показы музыкального спектакля на воде «Живая вода. Новогодние приключения». Постановка Русского театра на воде под руководством Марии Киселёвой знакомит зрителей с культурными традициями народов России, передаёт силу национального характера и объединяет три пространства — воду, сцену и воздух.

Вместе с чемпионками по синхронному плаванию, прыгунами в воду, флайбордистом и артистами разных жанров гости спектакля отправятся в удивительное путешествие по рекам и озёрам нашей страны. В 2026 году Санкт-Петербург увидит эксклюзивную новогоднюю версию спектакля.

Прославленные спортсменки — трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко и четырёхкратная чемпионка мира Варвара Субботина — представляют для зрителей дуэт в образах рек Енисея и Ангары. Двукратная чемпионка мира Майя Дорошко воплощает роль Музы. Постановщик специальных номеров чемпионок — заслуженный тренер России Татьяна Данченко.

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