В июле 2027 года на 78-й параллели пройдёт IRONSTAR АРКТИКА — 2027 — самый северный триатлон в мире. Участникам предстоит преодолеть 78 километров в условиях Арктики: проплыть в ледяной воде, проехать на велосипеде по арктическому бездорожью и пробежать трейл по тундре.

Старт запланирован на 24 июля 2027 года на архипелаге Шпицберген, в районе российского посёлка Баренцбург. Участие в гонке примут 50 спортсменов, готовых испытать себя в одном из самых труднодоступных регионов планеты.

Трасса IRONSTAR АРКТИКА — 2027 объединит три классические дисциплины триатлона, но условия будут сильно отличаться от привычных соревнований. Спортсменам придётся учитывать особенности арктического климата: холодную воду, переменчивую погоду и удалённость от инфраструктуры.

Протяжённость плавательного этапа составит от 500 метров до одного километра, а температура воды, в которой предстоит соревноваться, — около +4°C. Затем участники отправятся на велосипедный этап протяжённостью около 57 километров по гравию, каменистому грунту и арктическому рельефу с перепадами высот. Завершит гонку беговой этап — около 20 километров трейла вдоль морского побережья и через тундру.

На Шпицбергене обитают белые медведи, поэтому особое внимание при подготовке соревнований будет уделено безопасности участников. На протяжении всего маршрута спортсменов будут сопровождать рейнджеры и специалисты по арктической безопасности.

При этом IRONSTAR АРКТИКА — 2027 задуман не только как соревнование, но и как путешествие, которое начинается задолго до стартового сигнала. Несколько дней участники проведут в Баренцевом море, после чего прибудут в Баренцбург — одно из самых северных поселений мира. Там участники смогут ближе познакомиться с природой Шпицбергена, увидеть арктическую тундру, морское побережье и живописные ландшафты архипелага.

Участие будет доступно только спортсменам, прошедшим предварительный отбор и медицинский допуск. Одним из обязательных условий станет опыт прохождения триатлонной дистанции не менее 113 километров. Такой подход позволит отобрать участников, которые действительно готовы к особенностям арктического старта.

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