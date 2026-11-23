21 и 22 ноября в манеже НИУ МГСУ состоялись легкоатлетические соревнования «Скорость», заключительный старт сезона от команды Бегового сообщества. Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

За два соревновательных дня участники могли проверить себя на коротких и средних дистанциях, а также в эстафетах. В субботу, 21 ноября, прошли забеги на 60 м, 400 м и 800 м, а также — смешанная эстафета 4×200 м. В воскресенье, 22 ноября, на старт вышли участники забегов на 200 м и 1500 м и команды, принимавшие участие в смешанной эстафете 200–400–600–800 м. Кроме того, для всех атлетов в рамках соревнований прошли мастер-классы от тренеров Бегового сообщества.

Результаты первого соревновательного дня

Место Мужчины Женщины 60 м Первое место Василий Касторных — 6,78 Полина Крупенкова — 7,94 Второе место Чиака Диарра — 6,99 Анна Баранова — 7,96 Третье место Максим Завгородний — 7,01 Елена Тимакова — 8,05 400 м Первое место Дмитрий Камышан — 49,24 Татьяна Белова — 58,17 Второе место Иван Стенин — 50,37 Анастасия Субботина — 58,25 Третье место Николай Дудин — 50,94 Мария Бульчук — 58,40 800 м Первое место Максим Филимонов — 1.54,32 Юлия Зубарева — 2.12,86 Второе место Максим Чупраков — 1.54,92 Екатерина Слободкина — 2.18,57 Третье место Иван Поленин — 1.57,18 Виктория Хомякова — 2.25,94 Эстафета 4х200 м Первое место Беговой Университет | БегУ — 1.32,41 Второе место Бегистан — 1.35,42 Третье место Восемьногосьминог — 1.36,02

Фото: Беговое сообщество

Результаты второго соревновательного дня

Место Мужчины Женщины 200 м Первое место Дмитрий Камышан — 22.17 Полина Крупенкова — 26.28 Второе место Артём Олейников — 22.98 Анна Баранова — 26.47 Третье место Михаил Клец — 23.08 Елена Рогачева — 26.58 1500 м Первое место Марк Форат — 4.04,86 Полина Ороспаева — 4.54,88 Второе место Тимофей Ейбогин — 4.09,58 Евгения Индина — 4.58,11 Третье место Владимир Таланов — 4.11,29 Виктория Хомякова — 4.58,74 Эстафета 200-400-600-800 м Первое место KORENNOFF PRO — 4.46,02 Второе место ТИГРЫ — 4.57,28 Третье место Engirunners — 5.08,63

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