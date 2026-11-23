21 и 22 ноября в манеже НИУ МГСУ состоялись легкоатлетические соревнования «Скорость», заключительный старт сезона от команды Бегового сообщества. Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.
За два соревновательных дня участники могли проверить себя на коротких и средних дистанциях, а также в эстафетах. В субботу, 21 ноября, прошли забеги на 60 м, 400 м и 800 м, а также — смешанная эстафета 4×200 м. В воскресенье, 22 ноября, на старт вышли участники забегов на 200 м и 1500 м и команды, принимавшие участие в смешанной эстафете 200–400–600–800 м. Кроме того, для всех атлетов в рамках соревнований прошли мастер-классы от тренеров Бегового сообщества.
Результаты первого соревновательного дня
|Место
|Мужчины
|Женщины
|60 м
|Первое место
|Василий Касторных — 6,78
|Полина Крупенкова — 7,94
|Второе место
|Чиака Диарра — 6,99
|Анна Баранова — 7,96
|Третье место
|Максим Завгородний — 7,01
|Елена Тимакова — 8,05
|400 м
|Первое место
|Дмитрий Камышан — 49,24
|Татьяна Белова — 58,17
|Второе место
|Иван Стенин — 50,37
|Анастасия Субботина — 58,25
|Третье место
|Николай Дудин — 50,94
|Мария Бульчук — 58,40
|800 м
|Первое место
|Максим Филимонов — 1.54,32
|Юлия Зубарева — 2.12,86
|Второе место
|Максим Чупраков — 1.54,92
|Екатерина Слободкина — 2.18,57
|Третье место
|Иван Поленин — 1.57,18
|Виктория Хомякова — 2.25,94
|Эстафета 4х200 м
|Первое место
|Беговой Университет | БегУ — 1.32,41
|Второе место
|Бегистан — 1.35,42
|Третье место
|Восемьногосьминог — 1.36,02
Фото: Беговое сообщество
Результаты второго соревновательного дня
|Место
|Мужчины
|Женщины
|200 м
|Первое место
|Дмитрий Камышан — 22.17
|Полина Крупенкова — 26.28
|Второе место
|Артём Олейников — 22.98
|Анна Баранова — 26.47
|Третье место
|Михаил Клец — 23.08
|Елена Рогачева — 26.58
|1500 м
|Первое место
|Марк Форат — 4.04,86
|Полина Ороспаева — 4.54,88
|Второе место
|Тимофей Ейбогин — 4.09,58
|Евгения Индина — 4.58,11
|Третье место
|Владимир Таланов — 4.11,29
|Виктория Хомякова — 4.58,74
|Эстафета 200-400-600-800 м
|Первое место
|KORENNOFF PRO — 4.46,02
|Второе место
|ТИГРЫ — 4.57,28
|Третье место
|Engirunners — 5.08,63
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