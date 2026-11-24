27 ноября на Центральной площади Олимпийского комплекса «Лужники» начнёт работу единственный в России мультимедийный каток площадью более 16 тысяч квадратных метров. Одновременно на катке смогут находиться до двух тысяч человек.

Каток «Лужники» вновь объединит пространство для массового катания, мультимедийные технологий и инфраструктуру для зимнего отдыха. В вечернее время на фасаде Большой спортивной арены будут проходить тематические 3D-шоу с использованием технологии видеомэппинга. Вдоль ледовых аллей установлены 24 иммерсивных и мультимедийных объекта, а центральную часть площадки украсит 16-метровая новогодняя ёлка со световым оформлением и подлёдный экран с подсветкой.

В течение всего сезона гостей катка «Лужники» ждёт насыщенная событийная программа: музыкальные выступления, мультимедийные шоу, тематические сеансы катания, творческие мастер-классы и встречи с приглашёнными спортсменами и артистами.

На катке есть основная и детская зоны катания. Работают пять павильонов проката, в которых можно арендовать и заточить коньки, воспользоваться камерами хранения и отдохнуть между выходами на лёд. В этом сезоне доступны три категории тарифов: «Стандарт», «Комфорт» и «Бизнес». Павильон категории «Комфорт» вмещает 270 человек. Здесь оборудована зона отдыха с мягкими диванами, а у выхода на лёд работает бар с холодными и горячими напитками. «Бизнес»-павильон рассчитан на 50 человек, предусматривает отдельный выход на лёд и отдельную мягкую зону для переодевания. Для установленных льготных категорий действует социальный билет.

На территории катка работают рестораны и ярмарочная зона с зимними угощениями и напитками. Подходы к ресторанным павильонам оборудованы специальным нескользящим резиновым покрытием: посетители могут передвигаться в коньках, не снимая их. Для безопасности гостей в зоне катания всегда доступна медицинская служба.

В будние дни каток будет открыт с 12:00 до 23:00, в выходные – с 9:00 до 23:00. Стоимость стандартного взрослого билета – от 300 рублей, детского – от 200 рублей. Подробная информация о сеансах и тарифах будет доступна на официальном сайте катка «Лужники».

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