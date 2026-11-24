24 ноября на ВДНХ начал работу каток площадью свыше 20 тыс. кв. м. 27-28 ноября здесь состоится торжественное открытие зимнего сезона, тема которого ― «Звёздная зима на ВДНХ»: вся территория Главной выставки страны превратится в сверкающую вселенную зимнего отдыха, где каждый найдёт свой источник вдохновения, получит заряд энергии и бодрости.

Новый сезон «Звёздная зима на ВДНХ» начнётся с грандиозного праздника 27-28 ноября на катке Главной выставки страны. В насыщенной двухдневной программе: световое шоу, выступления музыкантов, мастер-классы, шоу-балет на льду, игры в хоккей, диджей-сеты.

27 ноября с 18:30 до 21:00 и 28 ноября с 19:00 до 22:00 посетители будут общаться со звёздными гостями, смеяться над шутками харизматичного ведущего Серафима Фарботко и лично познакомятся с маскотами Выставки ― девочкой Надей и ВДНХашкой.

На катке ВДНХ можно будет увидеть впечатляющие трюки акробатов и номера шоу-балета на льду, выступления популярных музыкальных групп «Меджикул» (27 ноября) и «Бюро» (28 ноября). Во время интерактивного юмористического «Просекко Шоу» команда импровизаторов вместе со зрителями напишет песню, а специальный гость ― российский видеоблогер, актёр и музыкант Ян Дилан ― исполнит авторский трек, посвящённый ВДНХ и зимней программе 2026-2027 годов. Кульминационным завершением каждого из этих дней станет DJ-сет Алексея Онежена в сопровождении светового шоу.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Также 27 ноября на арене для хоккейных матчей состоится мастер-класс, организованный Олимпийским комитетом России совместно с Федерацией хоккея России и академией «Красная Машина». Мастер-класс проведёт основатель академии, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг и воспитанники хоккейной школы «Красная Машина Юниор».

Центром притяжения для гостей ВДНХ этой зимой станет каток площадью свыше 20 тыс. кв. м. Дорожки для катания традиционно расположены вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», оборудованы ледовая арена для хоккейных матчей и локация для юных посетителей ― детский каток, пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения. В разных точках катка всех уже ждут знакомые по сезону прошлого года бочки с безалкогольным глинтвейном, сбитнем и сибирским чаем, а также кафе, где можно быстро перекусить или основательно пообедать.

В новом сезоне подиумы на катке ВДНХ оснастили дополнительными перилами, чтобы выходить на лёд было ещё удобнее. На подиуме возле фонтана «Каменный цветок» разместился тир тематического парка аттракционов «Орион», где самые меткие смогут выиграть и сохранить на память симпатичный приз ― мягкую игрушку.

А вечером 24 ноября в первый день работы катка ВДНХ состоится акция «Светись как звезда». Каждый, кто придёт на Главную выставку страны, украсив свою одежду или головной убор светящейся гирляндой, получит бесплатный билет на каток. Количество билетов ограничено. Прокат коньков и дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

В течение всего сезона «Звёздной зимы» на катке ВДНХ будут проходить ледовые шоу, танцевальные мастер-классы, ночные катания, утренние зарядки, специальные детские программы, конкурсы, розыгрыши призов, фестивали и праздники. Гости отметят на льду Праздник хоккея, отпразднуют Всемирный день катания на коньках и День российского студенчества, посетят фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии», станут участниками большого доброго дела ― Благотворительного дня. А в ночь с 31 декабря на 1 января здесь состоится незабываемый праздник с выступлениями фигуристов и новогодним концертом.

Москвичей и туристов ждут на катке со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Подробную информацию и расписание всех мероприятий зимнего сезона разместят на сайте ВДНХ. Там же можно найти билеты на каток.

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