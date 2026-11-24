Путешественник пять месяцев прожил в Арктике и рассказал, что стало с его телом и психикой

Фёдор Овчинников пять месяцев провёл в Арктике. Он жил с местными оленеводами. Путешественник рассказал в личном блоге, что за это время пересмотрел взгляд на многие вещи.

«Самый большой шок был от количества людей вокруг и отсутствия горизонта. Почти полгода провёл в замкнутом коллективе, а вокруг была тонкая линия земли и неба. Удивительно, но ни тёплый душ, ни мягкая постель не вызвали никакого восторга. Моя зона комфорта изменилась», — поделился Овчинников.

Путешественник рассказал, что похудел на 7 кг, при этом за всё время жизни с ненцами он ни разу не чувствовал сильный голод. Жизнь на воздухе, в постоянном движении, в пути и бо́льшая часть – в холоде сделали своё.

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