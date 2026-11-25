К старту зимнего сезона «МегаФон» развернул 5G на «Розе Хутор» и «Манжероке». Теперь сеть пятого поколения доступна на крупнейших горнолыжных курортах на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря, а скорость мобильного интернета может превышать 200 Мбит/с.

На «Розе Хутор» 5G появился на смотровой площадке хребта Аибга, канатных дорогах и в зонах отдыха на высоте 2320 м. На «Манжероке» – у нижней станции подъёмника, озера и в жилых кварталах. Протяжённость трасс курорта в Краснодарском крае составляет около 105 км, а на горнолыжном комплексе в Республике Алтай длина трасс за последний год выросла до 81 км.

Для запуска 5G инженеры задействовали дополнительный высокочастотный диапазон и рефарминг частот LTE. Это позволило повысить скорость и снизить задержки, что особенно актуально в пиковые часы, когда на склонах одновременно работают тысячи мобильных устройств.

Нововведение прокомментировал директор департамента по развитию и оптимизации радиосети «МегаФона» Евгений Бабахин: «Горы – одна из самых сложных территорий для развития мобильной связи. При этом требования туристов к качеству интернета здесь ничуть не ниже, чем в городах. Сегодня мало просто совершить звонок с вершины – люди хотят делиться впечатлениями в реальном времени, вести трансляции прямо со склонов и пользоваться интернетом без перебоев в местах массового скопления туристов. Именно на такие сценарии мы ориентируемся, поэтапно развивая сеть пятого поколения».

5G от «МегаФона» работает в 11 городах – от Москвы и Санкт-Петербурга до Твери и Магнитогорска. Сеть доступна владельцам смартфонов с поддержкой стандарта связи нового поколения, для остальных предусмотрена опция Мега5G. Она обеспечивает скорость, cхожую с возможностями сети 5G, даже там, где такая сеть ещё не развёрнута.