В 2027 году Лига марафонов России расширит свою географию: к Московскому марафону, марафону «Белые ночи» и Казанскому марафону присоединится нижегородский благотворительный марафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!». Об этом организаторы объявили в ходе пресс-конференции, которая состоялась 26 ноября в Москве.

Лига марафонов России была создана в 2023 году в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума и стала первым этапом реализации международной инициативы — Лиги марафонов БРИКС. Сегодня на долю трёх марафонов Лиги приходится 31% всех финишёров 20 крупнейших забегов России. В 2026 году количество регистраций на всех дистанциях марафонов Лиги достигло 140 тыс., увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом. В забегах приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. События собрали более 500 тыс. болельщиков, а спортивные выставки посетили более 200 тыс. человек. А совокупный экономический эффект трёх марафонов в 2026 году составил более 10 млрд рублей — на 46% больше, чем в 2025 году.

Марафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!» проходит в Нижнем Новгороде с 2015 года и является самым массовым беговым событием Нижегородской области. В 2026 году он объединил около 20 тысяч участников, в том числе 4 тысячи детей, а также 270 корпоративных команд. В программу события входят дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также детские забеги. С момента основания событие носит благотворительный характер. В 2026 году в рамках благотворительных инициатив проекта было собрано более пяти миллионов рублей.

С 2027 года для получения специальной медали Лиги марафонов России участникам необходимо будет финишировать на всех четырёх марафонах серии в течение двух лет. При этом результаты 2025-2026 годов будут учитываться. Участникам, которые за этот период финишировали на всех трёх марафонах лиги, для получения медали будет достаточно преодолеть марафонскую дистанцию в Нижнем Новгороде.

Кроме того, сохранится действующая система рейтингов для спортсменов-любителей, спортсменов элитного кластера и студенческих команд, а для любительских и корпоративных беговых клубов будет предусмотрен отдельный зачёт. Также у лиги появится собственный призовой фонд в дополнение к призовым фондам отдельных марафонов.

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