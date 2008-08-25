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Цирк уезжает

Цирк уезжает
Геннадий Швец
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Пресс-атташе российской делегации на ХХIХ Олимпийских играх Геннадий Швец продолжает серию материалов, посвящённых главному событию четырёхлетия.

Пресс-атташе российской делегации на ХХIХ Олимпийских играх Геннадий Швец продолжает серию материалов, посвящённых главному событию четырёхлетия.

В понедельник Пекин стал другим городом, вернее, прежним – обычным мегаполисом. Всепланетная фиеста завершилась, городской пейзаж потускнел, Олимпийскую деревню покидают люди, составляющие цвет и гордость своих стран и всего человечества