Муравьёва: сражаемся на нескольких фронтах

– Надежда, в этом мае у вашего клуба просто какой-то сумасшедший календарь. В таких условиях важно расставить приоритеты или вы будете опровергать пословицу о погоне за двумя зайцами?

– Я считаю, что команда с хорошим составом не должна ставить себе только одну цель – их должно быть несколько. Тут скорее вопрос к руководству, а мы будем стараться выиграть и еврокубок и место в чемпионате занять более высокое.

Я считаю, что команда с хорошим составом не должна ставить себе только одну цель – их должно быть несколько. Тут скорее вопрос к руководству, а мы будем стараться выиграть и еврокубок и место в чемпионате занять более высокое.

– Игроки горят желанием добиться побед в обеих сериях?

– Конечно, если бы мы не горели желанием, то нас бы давно всех разогнали (смеётся). А насколько сил хватит, я не знаю. У нас команда молодая, если игроки будут справляться с большим количеством времени, которое им дают на площадке, то, думаю, всё нормально будет, и мы сможем за всё побороться.

– Почему, по вашему мнению, не удалось выйти в финал чемпионата? Не хватило морально-волевых качеств или физической формы?

– Мне кажется, больше морально-волевых, потому что физически мы были более-менее готовы: молодые смогли заменить старших, справиться со своим игровым временем, дать отдохнуть опытным игрокам. Поэтому, думаю, проблема именно в морально-волевых.

– Перейдём к предстоящим матчам. «Звезда» для вас в последние годы – соперник сверхпринципиальный, с которым вы встречаетесь очень часто, причём на решающих стадиях турниров. Способны ли команды преподнести друг другу какие-то сюрпризы?

– В тактике, думаю, нет. Мы игры подмосковных гандболисток посмотрели, и, по большому счёту, у них ничего не поменялось. У нас тоже немногое изменилось. Так что сюрпризы будут только в плане характера.

– Вы с командой готовы на это, чтобы победить?

– Это очень сложный вопрос, я, наверное, не буду на него отвечать (смеётся). Потому что делать прогнозы – дело неблагодарное. Но завтра на своей площадке мы, конечно, должны выходить и побеждать.

Чем буду заниматься сразу после окончания карьеры – пока не знаю, но, наверное, это будет что-то другое. А если потом у меня получится детский центр открыть, то я вообще буду очень рада. Это пока мечта, для которой требуется и образование, и финансы, и всё это надо пока искать, поэтому она в дальних планах.

– Когда вы играете в Европе, ощущаете ли дополнительное давление, оттого что представляете свою страну, свой город на международной арене?

– Не то чтобы давление, но дополнительные обязательства при этом присутствуют. Да, мы представляем свой клуб, свой город, нам постоянно говорят об этом, напоминают. Конечно, дополнительная ответственность есть в таких играх.

– Вы игрок очень опытный, много всего выиграли, в том числе и на международной арене. У вас по-прежнему есть особый настрой на финальные матчи или уже привыкли к встречам такого уровня?

– Этот сезон лично мне надо провести на пределе, потому что по его завершении нужно будет карьеру потихоньку заканчивать. Хочется это сделать на мажорной ноте. И все предстоящие финалы – для меня дополнительная мотивация.

– Чем планировали заниматься после завершения карьеры? Может, есть уже какие-то идеи?

– Идеи-то есть, но без дополнительных ресурсов они тяжело выполнимы. Я хочу открыть детский клуб, заниматься с детьми, но для этого нужно дополнительное образование, поэтому этот проект довольно долгий. Чем буду заниматься сразу после окончания карьеры – пока не знаю, но, наверное, это будет что-то другое. А если потом у меня получится детский центр открыть, то я вообще буду очень рада. Это пока мечта, для которой требуется и образование, и финансы, и всё это надо пока искать, поэтому она в дальних планах. Может, кто-то поможет в городе. А если нет, то будем сами пробиваться.

– Пока преждевременно говорить о завершении карьеры, ведь нынешний сезон только вступает в решающую стадию. Если говорить о решении клуба отправить на «Финал четырёх» Кубка России дублирующий состав, вы поддерживаете его, или были бы сами готовы сражаться на трёх фронтах одновременно?

– Когда два – это нормально, а когда три или четыре турнира, мне кажется, уже тяжеловато играть одним составом, решать такие задачи. Поэтому руководство посчитало, что нужно больше сил сконцентрировать на чемпионат и на европейский кубок. Я лично считаю, что это оправданное решение, потому что какой бы игрок ни был, восстанавливаться в таком плотном графике, который выпал у нас на май, тяжело и опытному и молодому спортсмену. Поэтому, я думаю, что руководство приняло целесообразное решение.

У сборной, к сожалению, нет необходимого класса, но все уже видели, что она способна на многое. Вот как придать команде стабильности, задать какой-то уровень, с которого можно расти, сложно сказать. Конечно, нацеливаемся на медали, просто сборной нужно больше стабильности.

– Естественно, у вас сейчас все мысли с клубом, но хотелось бы задать и несколько вопросов о национальной сборной. В составе сборной вы много чего выиграли, но олимпийских медалей в вашей коллекции нет. Хочется завоевать их в этом году?

– В принципе, команда сейчас опасна тем, что она не знает, чего от самой себя ждать. Она может очень хорошую игру сыграть, а в следующей игре с соперником менее сильным выглядеть неубедительно. У сборной, к сожалению, нет необходимого класса, но все уже видели, что она способна на многое. Вот как придать команде стабильности, задать какой-то уровень, с которого можно расти, сложно сказать. Конечно, нацеливаемся на медали, просто сборной нужно больше стабильности.

– То есть основная проблема игроков сборной внутри самих себя?

– Наверное, не совсем так. Я думаю, команде просто чаще нужно быть вместе, играть. У нас осталось не так много времени для этого, но сборная уже где-то на грани – ещё чуть-чуть, и будет хорошо выступать. Может, на олимпийской квалификации в Дании мы и перейдём эту черту. Просто нужно, чтобы команда была более стабильной, чтобы знать, что будет завтра. Думаю, это самый основной вопрос, который тренеры себе постоянно задают. Раньше ведь были игроки, которые очень много играли вместе, тренер знал, от какой печки можно плясать: кто в защите сыграет, как нападение будет выглядеть, может, чуть лучше или чуть хуже, но уровень какой-то был. Мне кажется, только этого не хватает, поскольку исполнители есть.

– Со временем эта стабильность придёт?

– Я на это очень надеюсь, потому что, мне кажется, такие качели долго не могут продолжаться. То мы в медалях, то вообще на девятом месте, то опять в медалях, то снова на шестом. В принципе, поступательное движение вроде есть, значит, где-то уже должен быть просвет.

– На Олимпиаду есть шансы выйти, вроде бы соперники по отбору из разряда проходимых: Доминиканская Республика, Тунис, Дания?

– Я считаю, что есть. Просто если мы не выйдем, то вопрос будет стоять совсем остро, поскольку эти команды, конечно, проходить надо.

– То, что вы решили заканчивать карьеру именно в олимпийский год, совпадение или всё же Олимпиада была значимым фактором?

– Так совпало. После Олимпиады я, возможно, и буду продолжать клубную карьеру, но у меня появится условие — более щадящий график. Так, может, ещё годик-два поиграю в щадящем режиме, потому что и от семьи надолго тяжело отрываться, и просто физически сложно стало, поэтому дальше что-то будем менять. Но сейчас пока все мысли нацелены на Олимпиаду.