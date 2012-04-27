Постригай: в Лондоне готов бороться за золото

Одним из главных героев последних дней Кубка России по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в Краснодаре, стал Юрий Постригай. В первый день основных соревнований чемпиону Европы и бронзовому призёру чемпионата мира удалось стать вторым в индивидуальном заезде байдарочников на 200 метров. Проиграв своему бывшему партнёру по «двойке” Максиму Молочкову 29 сотых секунды, Юрий взял золото в парном экипаже. В четверг в паре с Александром Дьяченко Постригай сумел опередить экипаж Молочкова и Александра Николаева на 38 сотых секунды, тем самым став лучшим на дистанции 200 метров в „двойке”. О том, как нелегко дались эти результаты и чего ждать от выступлений на Кубке мира в Познани и Олимпийских играх в Лондоне, корреспонденту “Чемпионат.com” Юрий рассказал после окончания финального старта.

— Юрий, какие впечатления от Кубка России? Тяжело было настроиться?

— Нет, настрой был боевой, хотя сильно и не переживал. Немного подкачало здоровье, поэтому не удалось выступить в полную силу. Есть над чем работать в дальнейшем. Если брать результаты в целом, то я ими доволен. В „одиночке” стал вторым, в “двойке” удалось выиграть.

В далёком прошлом я выступал на 500 и 1000 метрах. А 200 начал ходить только с 2009 года. Как раз тогда в „двойке” вместе с Максимом Молочковым мы стали пятыми на чемпионате мира, что было первым серьёзным успехом на взрослой арене. На следующий год мы в “двойке” стали четвёртыми, а в прошлом сезоне я выступал ещё и в „одиночке”.

— Для победы в “одиночке” чего не хватило?

— Наверное, мне чуть-чуть надо доработать финишную дистанцию, буквально последние 40 метров. Максим Молочков сумел превзойти меня в этом компоненте и выиграть. Стоит отметить, что был встречный ветер, а Максим весит больше меня на 20 кг. Так что в этом плане ему очень повезло, и на последних метрах он сумел у меня выиграть. Будем работать над этим.

— Золотом в „двойке“ довольны или всё равно есть претензии к самому себе?

— У нас не всё получилось на старте – команда к старту была очень быстрой, и мы немного не успели на неё среагировать. Поэтому мы начали плохо, старт провалили, хорошо, что по ходу дальнейшей дистанции сумели реализоваться и наверстать упущенное. К финишу мы неплохо подошли, время показали хорошее. Есть над чем работать – например, стартовый момент следует тщательно подготовить.

— Что вам больше по душе – „одиночка” или “двойка”? И какова специфика этих дисциплин?

— В паре, как вы понимаете, на передний план выходит командное взаимодействие. Нужно чувствовать напарника, как он передаёт гребок. Если удаётся совместить усилия в единое целое, то получается хороший результат. А в „одиночке“ всё зависит от тебя самого, только ты и можешь решать свою судьбу на дистанции. Мне, наверное, больше нравится „двойка” – там скорость выше. Хотя в “одиночке» я в прошлом году выиграл чемпионат Европы, было очень здорово. Так что к Олимпийским играм я буду готовить эти две дисциплины.

Я буду бороться за золото на дистанции 200 метров. Это реально, я готов на это. Так что почему бы и нет?

— Это правда, что вы предпочитаете короткие дистанции длинным?

— В далёком прошлом я выступал на 500 и 1000 метрах. А 200 начал ходить только с 2009 года. Как раз тогда в «двойке” вместе с Максимом Молочковым мы стали пятыми на чемпионате мира, что было первым серьёзным успехом на взрослой арене. На следующий год мы в „двойке” стали четвёртыми, а в прошлом сезоне я выступал ещё и в “одиночке”. Так что можно сказать, что 200 метров – моя основная дистанция.

— То есть вас можно назвать спринтером?

— Всё-таки 200 метров – это, наверное, длинный спринт. Классическим спринтом называют обычно 50 метров, а у нас 33 секунды – не совсем спринтерские нагрузки.

— Какая медаль на данный момент самая ценная для вас?

— Бронзовая награда чемпионата мира.

— На Олимпиаде на что рассчитываете?

— Я буду бороться за золото на дистанции 200 метров. Это реально, я готов на это. Так что почему бы и нет?

— А каковы ближайшие цели? Например, на Кубок мира?

— Скоро закончится Кубок России, и по его итогам будет тренерский совет. Мы с тренером решим, где и как лучше выступать. Очень важно взять сейчас олимпийскую лицензию на „двойке“ 200 метров. А там уже не за горами чемпионат России – главный старт, являющийся отбором на Олимпийские игры. Кубки мира – это так… просмотреть соперников, посмотреть, как сами готовы. Но, повторюсь, очень важно сейчас взять лицензию.