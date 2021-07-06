«Не осуждайте меня». Лучшую спринтершу США дисквалифицировали прямо перед Олимпиадой-2020

Удивительно, но Ша’Карри Ричардсон сохраняет шансы поехать в Токио. Неужели американцы возьмут её в сборную?

У сборной США по лёгкой атлетике снова проблемы из-за нарушения антидопинговых правил. Спринтерша Ша'Карри Ричардсон может пропустить Олимпиаду из-за положительного теста.

Ша'Карри сдала положительный допинг-тест 19 июня, во время национального отбора на Олимпийские игры. Как стало известно, в её пробе обнаружены следы каннабиса.

Ричардсон – одна из сильнейших легкоатлеток США, лучшая спринтерша сборной. На соревнованиях, где Ша’Карри и сдала злополучную пробу, она завоевало золото на стометровке с результатом 10,86 секунды. А чуть ранее, на одном из внутренних турниров, Ричардсон пробежала дистанцию за 10,72 и вошла в топ-6 самых быстрых женщин-спринтеров в истории мировой лёгкой атлетики.

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21-летняя спортсменка не только показывает впечатляющие спортивные результаты, но и выделяется своим необычным для спортсменок имиджем: делает себе яркую причёски и удивительный для спортсменки маникюр. За её профилем в «Инстаграм» следят 1,8 миллионов подписчиков.

Ша’Карри Ричардсон была одой из главных претенденток на олимпийское золото, но неужели американцы возьмут её в сборную после такого серьёзного скандала?

Ричардсон дисквалифицировали. На месяц

Можно сказать, что Ричардсон повезло. Ещё недавно за употребление марихуаны она могла получить четыре года дисквалификации, но с этого года правила Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) изменились. Если спортсмен смог доказать, что применение каннабиса не повлияло на его спортивный результат, наказание составит три месяца, а в случае, когда спортсмен признаёт свою вину и проходит программу реабилитации, наказание сокращается до одного месяца.

Это связано с тем, что марихуану в допинг-пробах находят часто, однако при этом наркотическое вещество скорее замедляет и уменьшает выносливость, а не улучшает скоростные показатели.

В некоторых штатах США марихуана и вовсе легализована, в том числе и в Орегоне, где и проходили соревнования, после которых Ричардсон сдала положительную допинг-пробу. Так что с точки зрения гражданских законов своей страны оно вообще ничего не нарушила.

Ричардсон отпустят до Олимпиады?

Срок наказания начнётся с даты уведомления об обнаружения запрещённого вещества (1 июля), то есть дисквалификация Ричардсон закончится уже 30 июля. Получается, что легкоатлетка точно пропустит индивидуальный женский забег на 100 м, но теоретически сможет принять участие в эстафете 4x100, которая пройдет 5 и 6 августа.

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Но есть нюанс. Результат 10,86 сек, который Ричардсон показала в квалификационном забеге 19 июня, аннулирован, и спортсменка вроде бы и не отобралась на Олимпиаду. Теперь решение о её поездке в Токио и участии в эстафете будет приниматься Федерацией легкой атлетики США и «регулироваться правилами отбора НОК США и национальной федерации», как говорится в решении USADA.

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«Была ослеплена эмоциями»

В интервью телеканалу NBS Ричардсон рассказала, что употребление марихуаны было связано с шоковым состоянием после новости о смерти её матери. Спортсменка, которую воспитывала бабушка, заявила, что «была ослеплена эмоциями» и самостоятельно с этой болью справиться не смогла.

В эфире американского телевидения легкоатлетка принесла извинения за то, что случилось.

«Я разочарована и осознаю, что, когда я выхожу на соревнования, я представляю не себя. Я представляю сообщество, которое невероятно поддерживает и любит меня. Сейчас я просто хочу сказать – не осуждайте меня, потому что я – человек, я такая же, как и вы. Просто, так случилось, бегаю немного быстрее», – приводит слова Ричардсон CNBC.

«Это станет последним разом, когда команда США вернётся домой без олимпийского золота в стометровке», – добавила спортсменка.

Несмотря на извинения Ричардсон, её возможный допуск к участию в Олимпийских играх кажется очень сомнительным. Сложно поверить, что спортсменка, которая чуть больше месяца назад была поймана на употреблении запрещённых веществ перед соревнованиями, будет представлять США на главном мировом старте.