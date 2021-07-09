«Конец Играм!» Как олимпийский огонь пытаются тушить во время эстафеты

В Японии через две недели стартует Олимпиада. Она пройдёт практически без зрителей, при введённом в Токио режиме чрезвычайной ситуации и жёстких коронавирусных ограничениях.

Но без традиционных ритуалов не обходится – эстафета олимпийского огня продолжается.

Не обходится, как всегда, и без тех, кто этот олимпийский огонь пытается потушить. В городе Мито японка «стреляла» по факелу с олимпийским огнём из водяного пистолета.

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Когда факелоносец пробежал рядом с ней, со словами «конец Играм!» она несколько раз брызнула на пламя. Потушить огонь ей не удалось, и почти сразу её арестовали.

Впрочем, это далеко не самый серьёзный инцидент в истории эстафет олимпийского огня.

История эстафеты олимпийского огня

Традиция эстафеты олимпийского огня существует с 1936 года. Факел зажигают от солнца в Олимпии, после чего огонь отправляется в страну проведения Игр. После путешествия по городам страны-хозяйки Олимпиады огонь завершает своё путешествие на главной арене Олимпийских игр.

Способы перемещения олимпийского огня в последние годы становятся всё более оригинальными: в разные годы в эстафете олимпийского огня были задействованы собаки, лошади, верблюды, снегоходы, лодки. Огонь перемещался даже под водой и в открытом космосе.

Сёрфингист быстрее хулигана

Попытки прервать олимпийскую эстафету предпринимаются регулярно, но объяснение этим действиям есть далеко не всегда.

В 2000 году перед Олимпиадой в Сиднее 17-летний хулиган попытался потушить огонь при помощи огнетушителя. Подросток промахнулся и попал в лицо факелоносцу.

Ещё один хулиган во время эстафеты вырвал факел из рук чемпиона мира по сёрфингу Тома Кэрролла и попытался выбросить в океан. Но Кэрролл успел среагировать, сбил воришку с ног и спас огонь.

Антиглобалисты против Олимпиады

А в некоторых случаях попытки погасить олимпийский огонь – это не простое хулиганство, а спланированная акция протеста.

В 2006 году в итальянском городе Тренто злоумышленникам удалось украсть факел. Восемь антиглобалистов напали на итальянскую бегунью Элеонору Берланду и выхватили у неё факел. После вмешательства полиции и ареста нападавших факел спортсменке вернули и эстафету удалось продолжить.

Чуть позже антиглобалисты предприняли ещё одну попытку помешать олимпийской эстафете, на этот раз они попытались потушить огонь при помощи «флага протеста». Сделать это им вновь не удалось, однако после этого случая организаторы изменили маршрут эстафеты на более безопасный.

«Мне и в голову прийти не могло, что хоть кто-то подумает о том, чтобы осквернить олимпийский факел, символ мира», – высказался президент оргкомитета Олимпиады в Турине Валентино Кастеллани после инцидента.

Как защитники Тибета потушили огонь

Серия нападений на олимпийский огонь была совершена в 2008 году в Лондоне и Париже. В этот раз помешать путешествию олимпийского факела пытались защитники свободного Тибета. Всё началось в Лондоне, где было совершено сразу несколько нападений на кортеж олимпийского огня. Активисты попытались отобрать факел у британской телеведущей Конни Хук и потушить его из огнетушителя.

После этого случая французские организаторы эстафеты были вынуждены сильно сократить маршрут и привлечь большое количество полицейских для охраны олимпийского огня. Несмотря на это, эстафету пришлось прекратить уже через 200 метров от точки старта парижского этапа, так как неугомонные защитники свободного Тибета не прекращали попыток пробраться к факелоносцу.

Факел пришлось потушить, а маршрут эстафеты был вновь изменён.

Природа против

В 2012 году олимпийский огонь вновь погас, хотя в этот раз хулиганы в процесс не вмешивались.

Эстафете помешала сама природа: во время речного этапа эстафеты юношескую сборную Великобритании по рафтингу, которая перевозила факел, окатило водой, в результате чего пламя было потушено. Вскоре огонь зажгли из резервного источника, и эстафета продолжилась.

Во время эстафеты олимпийского огня в России в 2014 году о случаях с хулиганами не сообщалось, но факелы гасли как минимум восемь раз. Несколько инцидентов, не связанных с вмешательством злоумышленников, произошло и в Японии – ещё в марте огонь гас в первый и второй день эстафеты.

Погасший огонь – постоянная проблема олимпийских эстафет. И как бы ни старались организаторы, курьёзные ситуации с олимпийскими факелами происходят каждую Олимпиаду. Иногда вмешиваются хулиганы, но ещё чаще факелы гаснут из-за неисправности и других не зависящих от людей факторов.

Впрочем, как показывает практика, на качество проведения самой Олимпиады это не влияет.