«Будет разбирательство, кому это нужно». Неужели российским олимпийцам подмешали допинг?

Гребцы Сорин и Моргачёв считают, что их подставили перед Олимпиадой. Кёрлингист Крушельницкий на Играх-2018 говорил примерно то же самое.

На днях российские гребцы-олимпийцы попались на мельдонии. История до глупости странная – ну как случилось так, что в пробах членов сборной России Павла Сорина и Никиты Моргачёва был обнаружен препарат, который уже пять лет под запретом, и все об этом запрете знают?!

Загадка, да и только.

Впрочем, мельдоний спортсменам мог кто-то подмешать во время сбора в Греции. Во всяком случае, именно такую версию выдвинул Сорин. Даже если прямо сейчас кто-то признается в содеянном, то Павел и Никита всё равно не смогут поехать на Игры. Но шансов на признание – никаких. Тем более что в нашем спорте уже был подобный случай.

«Всё это полнейший абсурд»

Мельдоний из российского спорта должен был исчезнуть ещё пять лет назад, когда этот препарат попал в запрещённый список ВАДА. Но до сих пор РУСАДА дисквалифицирует спортсменов, в пробах которых он обнаружен. Около четырёх десятков нарушителей в настоящее время отбывают наказание именно за мельдоний.

Теперь к ним прибавятся ещё двое. Вопрос только в том, какой срок дисквалификации получат Павел Сорин и Никита Моргачёв. Если сумеют доказать, что в попадании мельдония в их организмы виновен кто-то третий, можно рассчитывать на сокращение дисквалификации. Именно на таком варианте настаивает Сорин, который дал резкий комментарий «Невским новостям»:

«Накануне сбора в Греции мы сдавали допинг-тест, и он был чист. Следовательно, вещество могло попасть только на заключительном сборе в период с 1 по 16 июня. После этой новости мы сразу сдали кровь в частной лаборатории в Москве и теперь ждём результатов. Если они будут чистые, станем вскрывать пробу «Б». Если нет, то будет разбирательство, кто это мог сделать и кому это было нужно.

Спортивное питание проверяется ещё на стадии закупки в ФМБА. Да и если бы в нём что-то было, то нашли бы у всей сборной. Значит, это было сделано кем-то искусственно. Разговоры про то, что допинг мог попасть случайно двум спортсменам, – полнейший бред. Мы профессионалы и чётко следим за тем, что попадает в наш организм».

А будет ли разбирательство?

Но будет ли в действительности это разбирательство и что оно даст, если будет?

Состав олимпийской сборной России по академической гребле уже назван. Более того, команда уже со 2 июля находится в Японии на заключительном тренировочном сборе.

Если принять версию Сорина, что мельдоний был подмешан ему и Никите Моргачёву на сборе в Греции умышленно, то кому это выгодно? Предполагать можно что угодно, но самый очевидный вариант, который в случае расследования будет отрабатываться, – умысел со стороны кого-то из партнёров по команде. Или тренеров. Или медицинской бригады. В общем, всех тех, кто был на сборах и в итоге поехал в Токио. Подозревать можно кого угодно.

Почему именно Сорин и Моргачёв? Тут вообще всё странно. Павел Сорин – постоянный участник российской четвёрки парной на последних крупных турнирах. Кроме него в состав экипажа столь же регулярно входили Артём Косов, Владислав Рябцев и Николай Пименов. Бывали в составе и замены, и тогда четвёртыми были и Илья Кондратьев, и Вячеслав Михайлевский, и Александр Вязовкин, и Андрей Потапкин.

Сорин был в любых вариантах состава. Но ни в одном из вариантов состава наша команда и близко не подбиралась к медалям чемпионатов мира и Европы, а лучшим результатом было пятое место на этапе Кубка мира. Моргачёв вообще выступал в распашных (гребля одним веслом, а не двумя) четвёрках и восьмерках, но не в парных. Но на Олимпиаду должен был поехать в четвёрке парной.

Вместо Сорина и Моргачёва в состав четвёрки парной вошли Никита Еськин и Александр Матвеев, которые числились запасными. Эти парни – бронзовые призёры молодёжного чемпионата мира — 2019 в двойке парной, но на взрослом уровне у них нет достижений.

Четыре года за «подставу»

И всё-таки, неужели наших олимпийцев подставили?

Такой вопрос уже возникал во время Олимпиады в Пхёнчхане, когда в пробе бронзового призёра в кёрлинг-миксте Александра Крушельницкого был найден мельдоний.

Сам Крушельницкий вместе со своей партнёршей и женой Анастасией Брызгаловой утверждали, что запрещённый препарат им подбросили в еду или воду. Как и кто именно? Должно было ответить расследование, к которому подключился даже Следственный комитет.

Что оно дало? Ровным счётом ничего. Крушельницкий был дисквалифицирован на четыре года за, как он сам считал, «подставу». Но на деле за большую концентрацию мельдония в пробе. «Подставу» доказать не удалось.

В 2016-м проба лидера сборной России по шорт-треку Семёна Елистратова также дала положительный результат на мельдоний. Спортсмен тут же обвинил в подставе партнёров по команде, заявив: «Лидеров нигде не любят». Скандал постепенно сошёл на нет, ВАДА смягчила условия наказания по пробам с данным препаратом, и Елистратов, как и многие другие наши спортсмены, дисквалификации избежал. И до сих пор продолжает выступать за сборную России. Причём с теми же партнёрами, которые были в команде и в 2016-м.