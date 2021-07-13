Ласицкене одержала первую победу после травмы. Но шансы на медаль Олимпиады минимальны?

На открытом кубке Москвы по лёгкой атлетике Мария Ласицкене взяла высоту 1,95 метра. Может ли этого хватить для награды в Токио-2020?

Мария Ласицкене – одна из десяти легкоатлетов, которые представят Россию на Олимпиаде в Токио. И самая титулованная среди них. Но в том, что она завоюет медаль, есть большие сомнения.

На открытом кубке Москвы по лёгкой атлетике, за две недели до старта Игр, Мария одержала свою первую победу после полученной в мае травмы.Она преодолела планку на высоте 1,95 метра.

Первое место после полуторамесячного пропуска соревнований не может не радовать. Но стоит ли ждать от неё победы на Олимпийских играх с таким результатом? И это после непростой травмы, длительного пропуска мировых стартов и выматывающих конфликтов с ВФЛА?

Худший результат

В мае 2021 года Мария показала свой худший результат. После полутора лет пропусков международных стартов, связанных с проблемами Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Ласицкене вернулась на мировой уровень. Однако на турнире в немецком Дессау российская спортсменка с результатом 1,80 метра стала седьмой. Этот турнир стал первым международным турниром за последние шесть лет, где Ласицкене не смогла завоевать медаль.

Чуть позже на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде Мария взяла высоту 1,88 метра и стала четвёртой.

Усугубила ситуацию травма: на тренировке в Москве Мария получила повреждение задней поверхности бедра и пропустила сразу несколько стартов. Один из них – Чемпионат России в Чебоксарах, который и должен был показать, увидим ли мы на Олимпиаде непобедимую Ласицкене, или время её побед прошло. Однако ЧР из-за травмы Мария всё-таки пропустила.

Шансы на медаль Олимпиады минимальные?

С 2016 по 2018 год Мария выиграла 45 турниров подряд и прыгала на высоту 2,06 м. Этот невероятный результат доказывал, что равных Марии в мире просто не было.

Единственная в истории трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту однозначно была главным фаворитом на победу в 2020-м году, но вмешалась пандемия, и Олимпиаду перенесли. Она должна была взять медаль и на Играх в Рио пять лет назад, но тогда её на Олимпиаду не пустили.

А сейчас за победу в Токио будут бороться сразу несколько сильных спортсменок. Главная претендентка на золото – 19-летняя украинка Ярослава Могучих, которая с прыжком на 2,03 является лидером мирового сезона. Американка Вашти Каннингем прыгает на 2,02 м, австралийка Никола Макдермотт показала результат 2,01 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Что касается Ласицкене, в этом летнем сезоне она приняла участие только в двух международных турнирах и оба раза не попала в тройку призёров. Сейчас в мировом рейтинге она занимает 58-е место.

«Старт проходил без соревновательных эмоций»

Но стоит учесть, что результат 1,95 м Ласицкене показала на внутрироссийских соревнованиях. Её ближайшие конкурентки Александра Ярышкина и Татьяна Ермаченкова прыгнули на 1,84 м и заняли второе и третье место соответственно. Вполне вероятно, что, когда Ласицкене выйдет на старт с более сильными спортсменками, её настрой на соревнования и результат будет совсем другим.

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала победу Марии Ласицкене.

«Я считаю, что Маша показала вчера хороший результат, всё-таки этот старт проходил у неё без каких-то больших соревновательных эмоций. После 1,95 м она сразу пошла на два метра, а преодолеть эту высоту без дополнительной эмоциональной подпитки было тяжеловато. Поэтому я считаю, что она здорово выступила вчера, молодец. Когда почти через месяц ей придётся выступать на Олимпиаде, то, уверена, в Токио она будет в оптимальной форме и покажет всё, на что способна», — цитирует президента федерации ТАСС.

До старта Олимпиады остаётся полторы недели. Ласицкене постепенно улучшает свои результаты, но успеет ли она вернуться в свою прежнюю форму?

Мария наконец-то добралась до Олимпиады, и не хочется верить, что случилось это слишком поздно.