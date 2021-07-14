Самый опасный соперник Шубенкова не попал на Олимпиаду-2020. Маклеод проспал отбор

Олимпийский чемпион из Ямайки сбил первый же барьер и стал в финале отбора последним. Местная федерация невыспавшегося лидера не пожалела.

На Олимпиаде в Токио в барьерном спринте не состоится дуэль двух закадычных «друзей» — россиянина Сергея Шубенкова и ямайца Омара Маклеода. Шубенков после загадочной истории с наличием во внесоревновательной пробе мочегонного препарата был оправдан и получил нейтральный статус, чтобы выступить в Японии, а вот Маклеод неожиданно провалил национальный отбор. Из-за того, что не выспался.

Как проспать Олимпиаду

История с барьерным спринтом на ямайском отборе получилась странной. Всегда в легкоатлетических соревнованиях полуфиналы и финал в спринте проводятся в один день. Но только не в данном случае. Маклеод, в нынешнем сезоне бежавший 110 м с барьерами за 13,01 с, очень легко выиграл свой полуфинал и отправился готовиться к финалу.

Результат 13,04 на отборе не просто говорил, а громко кричал о том, что олимпийский чемпион Рио находится в потрясающей форме. Однако организаторы решили перенести финал с вечера на самое раннее утро следующего дня, назначив старт на 8.00. В общем, Маклеод не выспался. И этим объяснил своё поражение, опубликовав пост в «Инстаграме». А затем написал ещё один, когда окончательный состав на Игры от Ямайки в барьерном спринте был объявлен.

Омара там не оказалось по спортивному принципу. Финал он провалил. Можно сказать, проспал шанс отобраться на Олимпиаду. Нет, на дорожку-то он вышел, но спросонья плохо стартовал, сбил первый же барьер и потом уже не сопротивлялся. Маклеод стал последним, а местная федерация не стала идти навстречу одному из главных претендентов на олимпийское золото.

Если бы Андрей Аршавин был чиновником федерации лёгкой атлетики Ямайки, он бы доходчиво объяснил Омару, что его ожидания – его проблемы.

Ведь Маклеод бежал не один, все финалисты оказались в той же ситуации. Но он, безусловно, стал главным пострадавшим.

Опасный соперник

Возможно, это судьба. Сам Омар не раз становился причиной неудач своих соперников. А Сергей Шубенков вообще опасался бегать с ним по соседним дорожкам и считал своим самым опасным соперником. И разве можно сказать, что россиянин неправ?

Видео доступно на канале Eurosport_UK в «Твиттере». Права на видео принадлежат Eurosport.

Во время этапа Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате в мае 2019 года Шубенков уверенно мчался к победе, но Маклеод, бежавший по соседней дорожке, потерял равновесие и буквально сбил Сергея. Российский спортсмен пересёк финишную черту в падении первым, а потом два месяца восстанавливался от травмы.

Он успел вылечиться к чемпионату мира в Дохе, где его соперником вновь был Маклеод. Но в Катаре ямаец выбрал своей мишенью испанца Ортегу, которого тоже сбил и оставил без медали. Шубенков же до медали добежал. И всё это произошло с разницей чуть больше чем в три месяца.

То, что Маклеод делал с другими, теперь вернулось ему самому. Только в иной форме и не от соперников, а от собственной федерации. Замены в составе уже невозможны.

Шубенков на Олимпиаде побежит. А Маклеод – нет. Тем спокойнее будет Сергею.