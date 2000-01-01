Российские гимнастки — лучшие на репетиции Олимпиады
Так почему же о победах в Токио говорить пока рано?
В Москве прошла квалификация международного Кубка вызова — генеральная репетиция перед Олимпиадой-2020 в Токио. Россиянкам на турнире не было равных.
В личном многоборье Россию представляли Дина Аверина и Лала Крамаренко. Арина Аверина снялась за день до начала турнира из-за травмы ноги.
В отсутствие сестры Дина выиграла все виды в индивидуальном зачёте с запредельными оценками. Ирине Винер-Усмановой даже приходилось призывать арбитров судить честно.
«Оценки Дины зашкаливали, таких высоких никогда не было, и я судьям сказала, что легче утопить человека в ложке мёда, чем в бочке дёгтя, и попросила судить честно и справедливо», — возмущалась тренер.
В сумме Дина получила космические 111,65 балла. Лала Крамаренко стала второй с отставанием в 6,9 балла. Бронза — у словенки российского происхождения Екатерины Веденеевой с 93,3 балла.
В групповом многоборье Россию представляли олимпийские чемпионки Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, а также Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, у которых нет больших титулов.
Россиянки выступили неидеально, допустив в обоих выступлениях грубые ошибки. Но за счёт запредельной сложности им удалось завоевать золото с отрывом в 3,6 балла от представительниц Японии.
Нестабильные выступления наших групповичек за несколько недель до отъезда в Токио не могут не напрягать. Неужели россиянки рискуют потерять золото Олимпиады, которое сохранялось за ними 25 лет?
Российские гимнастки — лучшие на репетиции Олимпиады
Читайте также