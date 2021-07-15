Двух российских пловцов отстранили от Олимпиады-2020. Специально ждали до последнего?

ВАДА нанесло очередной удар по российскому спорту чуть больше чем за неделю до старта Олимпийских игр в Токио. Пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев отстранены по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Основанием для наказания стали записи в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Из-за манипуляций с этой базой на наш спорт наложены жёсткие санкции.
Решение Международной федерации водных видов спорта (FINA) выглядит издевательством именно из-за сроков его опубликования. Специально ждали до последнего, чтобы нанести удар побольнее?
«Мы благодарны ВАДА»
В пресс-релизе FINA сказано, что Андрусенко и Кудашев отстранены по подозрению в нарушении правил. Расследование продолжается, поэтому отстранение временное.
«FINA благодарна ВАДА за усилия в обеспечении честной конкуренции на Играх в Токио. В качестве подписанта Кодекса ВАДА и мы быстро и тщательно обработали информацию, представленную отделом расследований ВАДА», — сообщил президент FINA Хусейн Аль-Муссалам.
Быстро и тщательно. Так быстро и так тщательно, что решение опубликовано чуть более чем за неделю до старта соревнований по плаванию в Токио.
Из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории наши спортсмены вынуждены выступать на крупнейших турнирах без флага и гимна. Помните же эту давнюю историю, да? У ВАДА оказалась одна версия этой базы благодаря усилиям беглого профессора Григория Родченкова, а Следственный комитет предоставил другую версию.
После долгого расследования в ВАДА сделали вывод, что база Родченкова является аутентичной, а база, переданная российской стороной, — отшлифованной. Записи о 145 российских спортсменах были изменены. Естественно, все они попали под подозрение. Доказать обратное нашим компетентным (или нет) органам не удалось.
Хорошо ещё, что на Олимпиаду в Токио допустили полноценную команду, разрешили оставить на форме национальную расцветку, да и на флаге ОКР изображение национального флага тоже есть. Вот только с гимном уже ничего сделать было невозможно, поэтому в честь наших чемпионов на Играх — а чемпионы точно будут — прозвучит музыка Чайковского.
Удар по эстафетам
Всероссийская федерация плавания намерена подать апелляцию на решение FINA, но будет ли она рассмотрена так же быстро и тщательно, как данные от ВАДА? На это даже рассчитывать не стоит. А это означает, что Вероника Андрусенко, более известная под фамилией Попова, и Александр Кудашев пропустят Олимпиаду в Токио. Замены в случае нарушения антидопинговых правил или подозрения в нарушении сделать не удастся. Это же не ковид.
Оба спортсмена в момент публикации пресс-релиза FINA находились вместе с другими пловцами сборной России на заключительном тренировочном сборе во Владивостоке. Предположить их реакцию несложно, но не дай бог кому-то такое пережить. Фраза «расследование продолжается» в пресс-релизе говорит о том, что выдвинутые подозрения ещё не доказаны. И не исключён вариант, что Андрусенко и Кудашев будут оправданы. Но уже после Токио.
Опять весь мир будет говорить — а, русские на допинге! Да ещё и после странной истории с мельдонием у гребцов. И замены сделать невозможно. А это сильный удар по эстафетам. Андрусенко — двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах вольным стилем, а Кудашев — единственный россиянин, который отобрался на Олимпиаду в баттерфляе.
Кстати, информация в этой пресловутой базе данных ограничена периодом с 2011 по 2015 годы. То есть сейчас наша олимпийская команда страдает за то, что было когда-то давно. Казалось бы, страница уже должна быть перевёрнута, но нет. И случай с пловцами говорит о том, что могут быть и другие удары. Совершенно неожиданные и в самое неудачное время.
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