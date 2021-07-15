Наши спортсмены будут выступать без российского флага и гимна. Как это скажется на результатах?

Всё, что надо знать об Олимпиаде-2020 в Токио: календарь, медали, шансы сборной России

Олимпиаду-2020 в Токио ещё до официальной церемонии открытия можно смело называть одной из самых необычных в истории. Дело в том, что эти Олимпийские игры были перенесены на год с лета 2020-го из-за пандемии коронавируса. Но своё название и бренд «Токио-2020» они сохранили.

Правда, это не единственная странность. В столице Японии на время проведения Игр будет введён режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, это не должно помешать спортсменам.

Россия выступит на Играх без своего флага и гимна. Официальное название нашей делегации: команда спортсменов Олимпийского комитета России. Когда кто-то из этих спортсменов завоюет медаль, над сводами арены поднимется флаг ОКР и раздастся музыка Чайковского.

Полный календарь Олимпийских игр – 2020

Олимпийские игры – 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Откроют программу Олимпиады-2020 софтбол и футбол. Первые игры в этих видах спорта стартуют уже 21 июля – за два дня до церемонии открытия! 23 июля, в день открытия Игр, состоятся квалификационные соревнования по академической гребле и стрельбе из лука.

Но основная часть соревнований пройдёт уже после церемонии открытия – с 24 июля по 8 августа.

Первые комплекты наград – 11 штук – будут разыграны 24 июля. Свои медали обретут представители велоспорта, дзюдо, стрельбы, стрельбы из лука, тхэквондо, тяжёлой атлетики и фехтования.

Церемония открытия и закрытия на Олимпиаде-2020

Церемония открытия Игр состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени и пройдёт без зрителей на Олимпийском стадионе. В России прямая трансляция будет показана по Первому каналу.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии понесут олимпийская чемпионка в фехтовании Софья Великая и олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. Начало церемонии – 14:00 по московскому времени.

Какие виды спорта есть в программе Олимпиады в Токио

На Олимпийских играх в Токио будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград. Это на 36 комплектов медалей больше, чем разыгрывалось на предыдущей летней Олимпиаде в Рио в 2016 году. И больше, чем будет разыграно в Париже в 2024-м.

В программу Игр в Токио были включены пять новых видов спорта: баскетбол 3х3, карате, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг. Также впервые после Олимпиады-2008 в Пекине вновь будут разыграны олимпийские медали в бейсболе и софтболе.

Все виды спорта на Олимпиаде-2020 в Токио:

Академическая гребля, бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, бейсбол/софтбол, бокс, борьба, велоспорт, водное поло, волейбол, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, дзюдо, карате, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, регби-7, сёрфинг, современное пятиборье, синхронное плавание, скалолазание, скейтбординг, спортивная гимнастика, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика.

В соревнованиях по бейсболу и софтболу, сёрфингу и скейтбордингу российских спортсменов мы не увидим, а вот в скалолазании Россию представят три спортсмена. В соревнованиях по карате выступит одна спортсменка – Анна Чернышёва. В баскетболе 3х3 за олимпийские медали поборются сразу две российские команды: мужская и женская.

Наибольшее количество медалей будет разыграно в лёгкой атлетике – всего 48 комплектов наград. В плавании – 37 золотых медалей.

Состав сборной России на Олимпиаде-2020

В окончательный состав российской команды на Олимпийских играх – 2020 вошли 335 спортсменов. За олимпийские награды будут бороться 150 мужчин и 185 женщин.

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Самой молодой участницей Игр от России стала гимнастка Виктория Листунова. В мае этого года ей исполнилось 16 лет. Самая возрастная спортсменка в составе сборной России – это 56-летняя представительница конного спорта Инесса Меркулова.

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина – самая титулованная спортсменка в сборной команде России. На Олимпиаде в Токио она поборется ещё за две олимпийские награды. Вместе со Светланой Колесниченко она выступит в дуэте, а также представит страну в групповом выступлении.

Наибольшее число россиян выступит в плавании. В этом виде спорта Россию представят сразу 37 спортсменов. Из-за санкций сильно сокращены наши команды по лёгкой и тяжёлой атлетике. В первой за медали будут бороться десять человек, а во второй – всего двое.

Фавориты медального зачёта Игр в Токио. Шансы России

Лидеры медального зачёта трёх последних летних Олимпиад – США и Китай. По общему количеству наград команда США значительно превосходила соперников на двух последних летних Олимпиадах, и в Токио, скорее всего, ситуация не изменится. Китайские спортсмены также с наибольшей вероятностью сохранят своё второе место в общем медальном зачёте.

Вероятнее всего, на Олимпийских играх — 2020 сборная России будет бороться за третье место в общем зачёте с Великобританией и, возможно, хозяйкой турнира – Японией.

На Олимпиадах в 2008 и 2012 году российским спортсменам удавалось занять третье место. Однако в 2016 году британцы вышли вперёд, и Россия заняла только четвёртое место.

Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2020 в Токио

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году российские спортсмены выиграли 56 медалей, 19 из которых золотые. Это худший результат выступления России на Играх с 1996 года. Тогда наши спортсмены завоевали в общей сложности 63 медали, 26 из которых были золотыми.

Наиболее успешной для России была Олимпиада 2004 года в Афинах: там было завоёвано 92 награды, в том числе 27 золотых. В Сиднее-2000 всего медалей было меньше, зато золотых – 32.

По разным оценкам на Олимпиаде в Токио сборная России может завоевать от 65 до 75 медалей разного достоинства. Аналитики Gracenote предполагают, что россиянам удастся завоевать 73 медали. Глава ОКР Станислав Поздняков был значительно более сдержан в своих оценках и предположил, что российские спортсмены могут рассчитывать на 40-50 медалей.

Почему Россия выступает на Олимпиаде-2020 без флага и гимна

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсменам из России запретили демонстрировать государственные символы в Токио. Официально на предстоящих Играх россияне будут представлять не Россию, а Олимпийский комитет России.

Поэтому российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под флагом ОКР, а вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Впрочем, сами спортсмены уверяют, что все эти ограничения никак не скажутся на их результатах.

Несмотря на это, в форме сборной команды России представлено сочетание цветов национального флага. В МОК заявили, что дизайн формы соответствует установленным правилам.

Коронавирус на Олимпийских играх – 2020: чрезвычайная ситуация

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за распространения коронавируса были перенесены на год.

К счастью, Олимпиада в Токио всё-таки состоится, но из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, она пройдëт без иностранных болельщиков. Церемонии открытия и закрытия Игр, вероятнее всего, пройдут без обычных зрителей. Вопрос присутствия болельщиков на самих соревнованиях до сих пор остаётся открытым.

Для спортсменов, тренеров и других членов спортивных делегаций также разработан перечень специальных правил, обязательных к исполнению.

Сейчас в Токио введён режим ЧС, который действует с 12 июля по 23 августа.