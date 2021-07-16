Полное расписание соревнований Олимпиады-2020 в Токио: все финалы и медали

Каждый день на Олимпийских играх будет разыгрываться в среднем более 20 комплектов наград. Россияне – среди лидеров в борьбе за них.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Более чем за две недели лучшие спортсмены мира разыграют 339 медалей в 40 видах спорта. Среди них как самые популярные и привычные всем виды вроде борьбы, плавания и лёгкой атлетики, так и новые, впервые включённые в программу Олимпиады: баскетбол 3х3, карате, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг. Кое-где россияне могут претендовать даже на золото.

Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Но, конечно, спортсмены, выступающие под флагом ОКР, завоюют десятки медалей и будут бороться за попадание в тройку медального зачёта. По разным оценкам наши атлеты могут завоевать от 65 до 75 медалей. Самых громких успехов болельщики вправе ждать в борьбе, плавании (в том числе – синхронном), фехтовании, спортивной и художественной гимнастике.

Разумеется, не все соревнования Олимпиады в Токио будут проходить одновременно. Игроки в футбол и софтбол выйдут на поля за два дня до церемонии открытия. А с первого дня в борьбу вступят представители уже 23 видов спорта. Причём, стрелки, лучники, велогонщики, дзюдоисты, фехтовальщики, тяжелоатлеты и тхэквондисты разыграют первые медали уже 24 июля.

Полное расписание финалов Олимпиады-2020 в Токио

24 июля, суббота. День первый – 11 комплектов наград

04:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал

08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал

15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал

15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Финал

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал

Фото: РИА Новости

25 июля, воскресенье. День второй – 18 комплектов наград

04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал

04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал

05:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал

05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал

06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

07:00. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка

07:45. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин 3 м. Финал

09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа А

12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа А

15:00. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал

15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал.

26 июля, понедельник. День третий – 21 комплект наград

00:30. Триатлон. Мужчины. Финал

04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал

05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Финал

05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал

05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Финал

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

07:00. Стрельба. Женщины. Скит. Финал

07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Финал

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал

09:00. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал

09:30. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал

12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал

13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа А

15:00. Настольный теннис. Микст. Финал

15:00. Фехтование. Женщины. Сабля. Финал

15:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. Финал

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал

Фото: РИА Новости

27 июля, вторник. День четвёртый – 22 комплекта наград

00:30. Триатлон. Женщины. Финал

03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А

04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал

05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал

05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал

05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал

05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал

09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал

09:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А

11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал

12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал

13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал

13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А

14:00. Софтбол. Финал. T1 — T2

16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал

16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал

28 июля, среда. День пятый – 23 комплекта наград

03:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А

03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A

03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал A

04:00. Сёрфинг. Женщины. Финал

04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A

04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал

04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал

05:00. Сёрфинг. Мужчины. Финал

05:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом

05:30. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Финал

06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал

11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал

12:00. Регби-7. Мужчины. Финал

12:25. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Финал

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Финал

13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа А

15:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал

Фото: РИА Новости

29 июля, четверг. День шестой – 17 комплектов наград

03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A

03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А

03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал

04:40. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал

05:20. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал

05:25. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал

06:05. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал

07:00. Стрельба. Женщины. Трап. Финал

09:00. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал

09:30. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал

12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал

13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал

13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал

15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал

30 июля, пятница. День седьмой – 21 комплект наград

03:33. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А

03:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A

04:00. Велоспорт. BMX. Мужчины. Финал

04:00. Велоспорт. BMX. Женщины. Финал

04:05. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А

04:25. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A

04:40. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Финал

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Финал

05:00. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Финал

05:15. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Финал

06:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал

06:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал

08:30. Прыжки на батуте. Женщины. Финал

08:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал

09:30. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал

12:25. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Финал

13:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10000 м. Финал

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал

15:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Фото: РИА Новости

31 июля, суббота. День восьмой – 21 комплект наград

01:30. Триатлон. Смешанная эстафета

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал

04:40. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал

04:50. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Финал

05:40. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

06:00. Стрельба. Трап. Микст. Финал

06:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал

08:30. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал

08:30. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал

08:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал

09:30. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А

10:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал

12:00. Регби-7. Женщины. Финал

13:00. Дзюдо. Командный микст. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. Финал

13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А

1 августа, воскресенье. День девятый – 25 комплектов наград

01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд

03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал

04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал

04:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал

04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал

05:30. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

05:40. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

06:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

06:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал

06:00. Теннис. Микст. Финал

07:00. Бадминтон. Смешанные пары. Финал

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал

09:30. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка

10:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал

13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал

13:45. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А

14:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал

Фото: РИА Новости

2 августа, понедельник. День десятый – 22 комплекта наград

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Финал

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал

07:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал.

07:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал

09:00. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал

09:30. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А

10:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка

11:00. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал

11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал

12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А

14:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал

3 августа, вторник. День одиннадцатый – 24 комплекта наград

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал

05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал

05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал

08:30. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка

09:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал

11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал.

11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал

Фото: РИА Новости

4 августа, среда. День двенадцатый – 17 комплектов наград

00:30. Плавание. Женщины. Открытая вода 10 км

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал

05:00. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал

08:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал

08:30. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка

09:00. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка

11:45. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал.

12:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал

12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал

13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Финал

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг. Группа А

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал

5 августа, четверг. День тринадцатый – 27 комплектов наград

00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Финал

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Финал

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал

05:00. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал

05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал

08:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал

10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км

11:30. Скалолазание. Мужчины. Финал

11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал

11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м

13:00. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал

13:15. Карате. Женщины. Ката. Финал

13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Финал

14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Финал

14:15. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Финал

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал

Фото: РИА Новости

6 августа, пятница. День четырнадцатый – 23 комплекта наград

23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км

05:00. Пляжный волейбол. Женщины. Финал

05:00. Футбол. Женщины. Финал

08:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал

10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км

11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал

11:30. Скалолазание. Женщины. Финал

12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал

13:00. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал

13:15. Карате. Мужчины. Ката. Финал

13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал

13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал

13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал

14:00. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал

14:15. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал

7 августа, суббота. День пятнадцатый – 34 комплекта наград

01:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон

01:30. Гольф. Женщины. Финальный раунд

05:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал

05:10. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал

05:30. Баскетбол. Мужчины. Финал

05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал

06:25. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал

08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал

08:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал

08:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал

08:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал

09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал

10:30. Водное поло. Женщины. Финал

10:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал

12:00. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. Финал

12:30. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Финал

13:00. Бейсбол. Плей-офф. Финал. W8 — W7 (Матч №10)

13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал

13:00. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба

13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал

13:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. Финал

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал

14:30. Футбол. Мужчины. Финал

15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал

15:00. Гандбол. Мужчины. Финал

15:15. Волейбол. Мужчины. Финал

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

8 августа, воскресенье. День шестнадцатый – 13 комплектов наград

01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон

05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал

05:20. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал

05:30. Баскетбол. Женщины. Финал

06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал

06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам (финал)

07:30. Волейбол. Женщины. Финал

08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал

08:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал

08:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал

08:00. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал

09:00. Гандбол. Женщины. Финал

10:30. Водное поло. Мужчины. Финал