Полное расписание соревнований Олимпиады-2020 в Токио: все финалы и медали

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Более чем за две недели лучшие спортсмены мира разыграют 339 медалей в 40 видах спорта. Среди них как самые популярные и привычные всем виды вроде борьбы, плавания и лёгкой атлетики, так и новые, впервые включённые в программу Олимпиады: баскетбол 3х3, карате, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг. Кое-где россияне могут претендовать даже на золото.
Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Но, конечно, спортсмены, выступающие под флагом ОКР, завоюют десятки медалей и будут бороться за попадание в тройку медального зачёта. По разным оценкам наши атлеты могут завоевать от 65 до 75 медалей. Самых громких успехов болельщики вправе ждать в борьбе, плавании (в том числе – синхронном), фехтовании, спортивной и художественной гимнастике.
Разумеется, не все соревнования Олимпиады в Токио будут проходить одновременно. Игроки в футбол и софтбол выйдут на поля за два дня до церемонии открытия. А с первого дня в борьбу вступят представители уже 23 видов спорта. Причём, стрелки, лучники, велогонщики, дзюдоисты, фехтовальщики, тяжелоатлеты и тхэквондисты разыграют первые медали уже 24 июля.
Полное расписание финалов Олимпиады-2020 в Токио
- 24 июля, суббота. День первый – 11 комплектов наград
- 25 июля, воскресенье. День второй – 18 комплектов наград
- 26 июля, понедельник. День третий – 21 комплект наград
- 27 июля, вторник. День четвёртый – 22 комплекта наград
- 28 июля, среда. День пятый – 23 комплекта наград
- 29 июля, четверг. День шестой – 17 комплектов наград
- 30 июля, пятница. День седьмой – 21 комплект наград
- 31 июля, суббота. День восьмой – 21 комплект наград
- 1 августа, воскресенье. День девятый – 25 комплектов наград
- 2 августа, понедельник. День десятый – 22 комплекта наград
- 3 августа, вторник. День одиннадцатый – 24 комплекта наград
- 4 августа, среда. День двенадцатый – 17 комплектов наград
- 5 августа, четверг. День тринадцатый – 27 комплектов наград
- 6 августа, пятница. День четырнадцатый – 23 комплекта наград
- 7 августа, суббота. День пятнадцатый – 34 комплекта наград
- 8 августа, воскресенье. День шестнадцатый – 13 комплектов наград
24 июля, суббота. День первый – 11 комплектов наград
04:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка
07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал
08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал
15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал
15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 49 кг. Финал
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал
Фото: РИА Новости
25 июля, воскресенье. День второй – 18 комплектов наград
04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал
04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал
05:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал
05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал
06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал
07:00. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка
07:45. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин 3 м. Финал
09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа А
12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа А
15:00. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал
15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал.
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал.
26 июля, понедельник. День третий – 21 комплект наград
00:30. Триатлон. Мужчины. Финал
04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал
05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Финал
05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал
05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Финал
06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал
07:00. Стрельба. Женщины. Скит. Финал
07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал
09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Финал
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал
09:00. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал
09:30. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал
12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал
13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа А
15:00. Настольный теннис. Микст. Финал
15:00. Фехтование. Женщины. Сабля. Финал
15:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. Финал
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал
Фото: РИА Новости
27 июля, вторник. День четвёртый – 22 комплекта наград
00:30. Триатлон. Женщины. Финал
03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А
04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А
04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал
05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал
05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал
05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал
09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал
09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
09:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал
09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А
11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал
12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал
13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал
13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А
14:00. Софтбол. Финал. T1 — T2
16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал
16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал
28 июля, среда. День пятый – 23 комплекта наград
03:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А
03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A
03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал A
04:00. Сёрфинг. Женщины. Финал
04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A
04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал
04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал
05:00. Сёрфинг. Мужчины. Финал
05:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом
05:30. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом
05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Финал
06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал
06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал
11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал
12:00. Регби-7. Мужчины. Финал
12:25. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Финал
12:50. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Финал
13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал
13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа А
15:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал
16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал
Фото: РИА Новости
29 июля, четверг. День шестой – 17 комплектов наград
03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A
03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А
03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А
04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А
04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал
04:40. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал
05:20. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал
05:25. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
06:05. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
07:00. Стрельба. Женщины. Трап. Финал
09:00. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал
09:30. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал
12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал
12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал
13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал
13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал
15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал
30 июля, пятница. День седьмой – 21 комплект наград
03:33. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А
03:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A
04:00. Велоспорт. BMX. Мужчины. Финал
04:00. Велоспорт. BMX. Женщины. Финал
04:05. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А
04:25. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A
04:40. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Финал
04:50. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Финал
05:00. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Финал
05:15. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Финал
06:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал
06:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал
08:30. Прыжки на батуте. Женщины. Финал
08:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал
09:30. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал
12:25. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Финал
13:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10000 м. Финал
13:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал
15:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
Фото: РИА Новости
31 июля, суббота. День восьмой – 21 комплект наград
01:30. Триатлон. Смешанная эстафета
04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал
04:40. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал
04:50. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Финал
05:40. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
06:00. Стрельба. Трап. Микст. Финал
06:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал
08:30. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал
08:30. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал
08:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал
09:30. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка
09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А
10:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка
12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал
12:00. Регби-7. Женщины. Финал
13:00. Дзюдо. Командный микст. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. Финал
13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А
1 августа, воскресенье. День девятый – 25 комплектов наград
01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд
03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал
04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал
04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал
04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал
04:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал
04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал
05:30. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
05:40. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
06:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
06:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал
06:00. Теннис. Микст. Финал
07:00. Бадминтон. Смешанные пары. Финал
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал
09:30. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка
10:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал
13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал
13:45. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А
14:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал
Фото: РИА Новости
2 августа, понедельник. День десятый – 22 комплекта наград
03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Финал
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал
07:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал.
07:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал
09:00. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал
09:30. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка
09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А
10:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка
11:00. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал
11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал
12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А
14:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал
3 августа, вторник. День одиннадцатый – 24 комплекта наград
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал
05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал
05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал
06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал
07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал
08:30. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка
09:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал.
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал
11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал.
11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал
Фото: РИА Новости
4 августа, среда. День двенадцатый – 17 комплектов наград
00:30. Плавание. Женщины. Открытая вода 10 км
03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал
05:00. Скейтбординг. Женщины. Парк. Финал
08:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. Финал
08:30. Парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка
09:00. Парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка
11:45. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал.
12:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал
12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. Финал
12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал
12:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м. Финал
13:00. Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финал
13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Финал
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг. Группа А
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг. Финал
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 62 кг. Финал
5 августа, четверг. День тринадцатый – 27 комплектов наград
00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Финал
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Финал
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал
05:00. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал
05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал
06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал
07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал
08:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал
10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км
11:30. Скалолазание. Мужчины. Финал
11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал
11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м
13:00. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м
13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал
13:15. Карате. Женщины. Ката. Финал
13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал
13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Финал
14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Финал
14:15. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Финал
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал
Фото: РИА Новости
6 августа, пятница. День четырнадцатый – 23 комплекта наград
23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км
05:00. Пляжный волейбол. Женщины. Финал
05:00. Футбол. Женщины. Финал
08:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал
10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км
11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал
11:30. Скалолазание. Женщины. Финал
12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал
13:00. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба
13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал
13:15. Карате. Мужчины. Ката. Финал
13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал
13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал
13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал
13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал
14:00. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал
14:15. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал
7 августа, суббота. День пятнадцатый – 34 комплекта наград
01:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон
01:30. Гольф. Женщины. Финальный раунд
05:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал
05:10. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал
05:30. Баскетбол. Мужчины. Финал
05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал
06:25. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал
08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал
08:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал
08:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал
08:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал
09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал
10:30. Водное поло. Женщины. Финал
10:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал
12:00. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. Финал
12:30. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Финал
13:00. Бейсбол. Плей-офф. Финал. W8 — W7 (Матч №10)
13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал
13:00. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба
13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал
13:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. Финал
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал
14:30. Футбол. Мужчины. Финал
15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал
15:00. Гандбол. Мужчины. Финал
15:15. Волейбол. Мужчины. Финал
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
8 августа, воскресенье. День шестнадцатый – 13 комплектов наград
01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон
05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал
05:20. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал
05:30. Баскетбол. Женщины. Финал
06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал
06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам (финал)
07:30. Волейбол. Женщины. Финал
08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал
08:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал
08:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал
08:00. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал
09:00. Гандбол. Женщины. Финал
10:30. Водное поло. Мужчины. Финал
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