«Мама, привези мне медаль!» Незаменимая Анна Сень пробилась на ОИ-2020 через травму и боль

Олимпийская чемпионка Рио Анна Сень могла пропустить Олимпиаду в Токио из-за травмы. Но самая универсальная и незаменимая гандболистка сборной России всё же справилась с повреждениями и поедет на свои вторые Игры. Вновь в качестве линейной и защитницы, без которой представить нашу сборную невозможно. В интервью «Чемпионату» Анна рассказала, какая именно травма едва не оставила её вне команды, об особенностях подготовки и настрое на турнир.

— Когда был объявлен состав на Олимпиаду, вы опубликовали эмоциональный пост, рассказав о травме, которая могла оставить вас без Игр-2020. Всё было так серьёзно?

— После трёх-четырёх дней на первом тренировочном сборе в Сочи у меня очень сильно заболел ахилл. От перенагрузки я получила повреждение. Естественно, когда ты через боль выходишь на тренировки, а когда наступаешь на ногу, слёзы из глаз катятся, закрадывались мысли, что я могу пропустить Олимпиаду. После того, как мне сделали МРТ, которая не показала никаких серьёзных проблем, настроение улучшилось. А во время короткого визита в Ростов я ещё успела восстанавливающие процедуры сделать, и всё пошло на улучшение. На сборе в Новогорске я уже работала без ограничений. Но в Сочи серьёзные опасения насчёт моей поездки в Токио были не только у меня, но и у тренерского штаба.

— Проблемы возникли именно из-за нагрузок на сборах? Дарья Дмитриева говорила, что бегали по 25 км в день.

— Бегали мы действительно много, но давайте обойдёмся без точных цифр. Сбор был очень тяжёлым. Спортсмены часто употребляют слово пахота, так вот в Сочи мы пахали. Это была тяжелейшая работа. Из трёх подготовительных олимпийских циклов, которые я прошла, этот был самым сложным, если сравнивать с подготовкой к Лондону-2012, куда я в итоге не поехала, и Рио-2016. Да я ни разу – не только к Олимпиаде, а вообще – так не готовилась.

— Руководитель комплексной научной группы Елена Реуцкая – отличный специалист в лыжных гонках и циклических видах. Её видение тренировочного процесса удивило гандболисток?

— Научная группа начала работу со сборной России в феврале в Ростове перед «Финалом четырёх» Кубка России. Тогда мы проводили много тестов, а нагрузок, естественно, не было. Конечно, мы удивились тому, что было предложено в Сочи. Но всю программу выполнили. Тренеры сборной сказали, что критично выполнить всё то, что предложила КНГ. В итоге нашей функциональной готовности должно хватить на весь турнир. Так что 25 июля в день первого матча мы должны быть на пике.

— А можно пик отложить до 8 августа, когда финал состоится?

— Давайте отложим (смеётся). Начнём с 25 июля и пойдём по восходящей. Как в Рио-де-Жанейро, куда мы приехали великолепно готовыми. Нас хватило на весь турнир, вторые таймы мы выиграли у всех и тоже прибавляли.

Фото: РИА Новости

— В чём главное отличие в подготовке?

— В том, что тогда был другой тренерский штаб. Евгений Васильевич Трефилов, Левон Оганесович Акопян, Виктор Николаевич Рябых, руководитель КНГ Василий Иванович Тхорев – у них было другое видение. Больше работы в тренажёрном зале, больше непосредственно гандбола. Но уже на сборе в Новогорске наша подготовка была целиком заточена на отработку гандбольных навыков, комбинаций, игру в защите и позиционном нападении. По две тренировки в день сплошного гандбола.

— Скучаете по Трефилову?

— Его не заменит никто, Евгений Васильевич уникален. Его авторитет, опыт, харизма – это что-то. Он ведь проработал в женском гандболе огромное количество лет, выиграл много титулов. Команда его всегда ценила, и это все понимают. Сейчас у нас другой тренерский штаб, но мы нацелены на решение столь же высоких задач.

— Вы удивились, когда было объявлено, что Евгений Васильевич даже в роли консультанта не будет с командой?

— Конечно, это было неожиданно. Но мы надеемся видеть его на трибуне. И даже слышать. К тому же, он и по видеосвязи будет иметь возможность с нами связываться.

— В Новогорске вы работали в закрытом режиме – можно считать условия похожими на те, что будут в Токио?

— Честно говоря, сложно сказать, что будет в Японии. Говорят, вообще невероятно жёсткие ограничения. На сборе мы сидели исключительно на базе, не имели возможности никуда выйти даже в свой выходной, лишь по территории гуляли. Прошедший сезон ко многому нас подготовил, но всё равно к таким ограничениям сложно привыкнуть. А к расставанию с семьёй вообще привыкнуть невозможно. Сын, когда они с мужем провожали меня в Ростове, в аэропорту мне кричал: «Мама, привези мне подарки и медаль!», а у меня слёзы на глазах и комок в горле. Я сделаю всё, чтобы его порадовать, чтобы он гордился мной. Думаю, такие же чувства испытывают и все остальные девчонки.

— Сергей Шишкарёв и Евгений Трефилов на заключительной пресс-конференции говорили, что сборная должна быть крепким кулаком, и тогда всё получится. Чувствуется, что команда стала таким кулаком?

— Да, мы единая команда! Никаких клубных пристрастий, никаких обид и разногласий. У нас одна задача, настроение боевое. На получении экипировки в ZASport смогли впервые расслабиться за последние дни. Мне форма понравилась, модели очень женственные. Особенно парадный костюм. К Олимпиаде готовы. Никакие внешние факторы уже не могут на нас повлиять – ни отсутствие флага с гимном, ни ограничения. Мы летим, чтобы показать свою лучшую игру.