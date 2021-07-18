«Не могу уйти без победы». Повторят ли российские фехтовальщики сенсационный успех Рио

На Олимпиаде в Рио успех российских фехтовальщиков стал сенсационным. Впервые с 1996 года наши спортсмены смогли завоевать сразу семь медалей, четыре из которых оказались золотыми. Наверняка болельщики ждут от сборной России успешного выступления и на Играх-2020.

Какие же шансы у наших фехтовальщиков и кто составит им конкуренцию? Ведь международных турниров из-за пандемии было очень мало.

Расписание фехтовального турнира на Олимпиаде в Токио

Соревнования по фехтованию на Олимпиаде в Токио пройдут с 24 июля по 1 августа. Впервые в истории Игр будет разыграно 12 комплектов медалей — в личных и командных состязаниях в шпаге, сабле и рапире среди мужчин и женщин. Прежде на Олимпиадах выпадало по одному командному турниру в разных видах оружия.



Так, в Рио без шансов на вторую медаль остались саблисты и рапиристки. Но справедливость восторжествовала, и в Токио все спортсмены оказались в равных условиях. Стартует фехтовальный турнир с личного первенства, а завершится состязанием сборных.

Великая претендует на величие

Главные надежды россиян традиционно связаны с саблистами. У женщин в этом виде фехтования и вовсе собралась команда мечты! В Токио едут олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Софья Великая, чемпионка мира София Позднякова, чемпионка мира в команде Ольга Никитина и вице-чемпионка мира в команде Светлана Шевелёва. Не хватает только победительницы Рио Яны Егорян, которая недавно стала мамой. Нет никаких сомнений, что наши саблистки будут бороться за командное золото, как и пять лет назад. Достойную конкуренцию россиянкам составят сборные Франции, Южной Кореи и Украины.



Хорошие шансы у наших фехтовальщиц и в личном турнире. Для Великой предстоящая Олимпиада станет четвёртой и последней в карьере. И в любом случае исторической, ведь Софья станет знаменосцем команды на церемонии открытия. В коллекции саблистки есть всевозможные титулы, но личной победы на Играх она так и не достигла. Софья была в шаге от золота в Лондоне и Рио, но последний укол спортсменке нанести так и не удалось. Отсутствие личной победы на Олимпиаде и удерживает Великую в спорте.



«Вы же знаете, что у меня нет личного золота с Олимпиады. Были два вторых и четвёртое места с трёх предыдущих Игр. Признаюсь, если бы я выиграла олимпийское золото, то давно бы завершила карьеру. Но я не могу уйти, не попробовав добиться этой победы», — призналась Софья «Чемпионату».

Точно такая же ситуация и у извечной соперницы Софьи Ольги Харлан. Украинка собрала значительную коллекцию медалей, но на Олимпиадах в Лондоне и Рио была лишь третьей. Своими долгими и успешными карьерами Великая и Харлан давно заслужили личные титулы олимпийских чемпионок. Повернётся ли удача к кому-то из них на этот раз?



Помешать завоевать многострадальное золото Софье и Ольге может молодая и дерзкая до побед София Позднякова. Чемпионка мира уже не раз побеждала титулованных коллег в личных схватках. Так что её триумф в Токио сенсацией не станет. Не исключено и повторение истории Рио-де-Жанейро, когда в финале Олимпиады бились сразу две россиянки.



А вот от наших саблистов громких успехов ждать не приходится. Дело в том, что в их виде уже не один год доминируют сборные Южной Кореи, Италии и Венгрии. Так что завоевать командную медаль Камилю Ибрагимову, Константину Лоханову, Вениамину Решетникову и Дмитрию Даниленко вряд ли удастся. Но совсем ставить крест на шансах наших саблистов нельзя. У Камиля Ибрагимова есть неплохие шансы побороться за личную медаль Олимпиады. Фехтовальщик уже брал две бронзы на чемпионатах мира, так что может удивить и сейчас.

Российские шпажисты без шансов?

Пожалуй, меньше всего шансов на медали у российских шпажистов. Основу женской сборной составят Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина и Виолетта Колобова. Похвастаться медалями престижных турниров может только Колобова, да и та выигрывала личные награды только на чемпионатах Европы. Вероятнее всего, места на пьедестале будут делить между собой шпажистки из Китая, Италии, Румынии и США.



В мужской шпаге ситуация получше. Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов и Никита Глазков могут претендовать как минимум на бронзу командного турнира. Это достижение покорялось нашим фехтовальщикам на чемпионатах мира — 2017 и 2018. Противостоять им будут сильнейшие сборные Франции, Украины и Швейцарии. В личном турнире зацепиться за медаль способен Сергей Бида. Россиянин брал серебро на чемпионате мира — 2019, так что успех шпажиста в Токио удивлением не станет.

Дериглазова идёт за вторым золотом

В рапире основные надежды россиян связаны с олимпийской чемпионкой Рио Инной Дериглазовой. После триумфа в Бразилии фехтовальщица не сдала позиций и выиграла ещё два чемпионата мира. К Токио Инна подходит единоличным лидером в рапире. А вместе с Аделиной Загидуллиной, Ларисой Коробейниковой и Мартой Мартьяновой Дериглазова готова побороться ещё и за золото в команде. Россиянки практически в таком же составе выиграли последний чемпионат мира. Так что шансы у наших рапиристок очень хорошие. А противостоять им будут сборные Италии, США и Франции.



К сожалению, на медали мужчин-рапиристов России рассчитывать не приходится. После триумфального золота Рио состав команды практически полностью сменился на совсем молодых ребят, которые ещё не успели проявить себя на мировом уровне. Теперь основу сборной составляют близнецы Кирилл и Антон Бородачёвы, а также Владислав Мыльников. Триумфатор Рио Тимур Сафин по-прежнему в сборной, но примет участие только в командном турнире. Вероятнее всего, медали в этой дисциплине разделят рапиристы из Италии, Франции и США.

Сколько медалей будет у российских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио

Подъём российского фехтования начался на Олимпиаде в Рио. А так, с 2000 года нашим спортсменам едва ли удавалось взять хотя бы четыре награды Игр. В 2000 и 2004 годах россияне выиграли четыре медали, в 2008 — одну, в 2012 — три. И только в Бразилии россияне смогли повторить достижение 1996 года — взять семь наград, четыре из которых — золотые. Не меньших результатов болельщики ждут от них и в этом году. У нашей сборной есть все шансы завоевать восемь медалей, три из которых могут оказаться золотыми. На победы прежде всего будут претендовать Софья Великая, Инна Дериглазова и команда саблисток. Но сотворить приятные сенсации способны и другие российские фехтовальщики.