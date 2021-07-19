Олимпиада пройдёт без сборной России. А что, если бы наши всё-таки поехали в Токио?

Уже на этой неделе стартуют Олимпийские игры в Токио, в том числе и баскетбольный турнир. Но мужская сборная России не примет в нём участие – команда осталась без путёвки на Игры после провала в квалификации в Сплите. По её итогам своё место среди команд-участниц ОИ заняла Германия. Но что если бы российские баскетболисты всё-таки одолели немцев в решающем матче отбора? Для подопечных Сергея Базаревича всё могло бы сложиться не так уж плохо.

Стоит сказать, что в матче с Германией (67:69) россияне выглядели вполне прилично. Чтобы отправиться в полуфинал квалификации, команде было необходимо обыгрывать соперника с разницей в 7 очков. По ходу встречи Россия дважды доводила преимущество до двузначного, держала нужный разрыв приличное количество времени и имела реальные шансы на победу с нужным счётом. В случае успеха следующими соперниками россиян по отбору стали бы сборные Бразилии и Хорватии.

Хорваты ничего не показали на домашнем турнире, с трудом обыграли даже Тунис. Бразильцы выступили уверенно, но провалились в финальном матче отбора с немцами. У возрастного состава просто закончилась энергия. Да и сама сборная Германии выдающегося баскетбола не продемонстрировала. Учитывая слабое выступление соперников в Сплите, российская команда даже с масштабными кадровыми проблемами могла побороться за поездку на Игры.

Конечно, в российском баскетболе хватает неоднозначных моментов, но даже при всех неурядицах наша команда могла поехать в Токио. Условие – наличие удачи. К сожалению, больше повезло немцам.

«А что произошло в Сплите такого, что было бы трудно понять в тот момент? У сборной России был небольшой шанс выиграть квалификацию. Все шесть команд, которые собрались в Хорватии, включая Мексику и Тунис, – крепкие соперники, умеющие играть в хороший баскетбол.

Явных фаворитов больше нет, посмотрите на результаты той же олимпийской квалификации: Тунис до последней минуты оставался в игре с Хорватией, и та рисковала при своих болельщиках не выйти из группы. И даже сборная США недавно проиграла два товарищеских матча подряд – Нигерии и Австралии.

Слабых команд нет, все играют в одинаковый баскетбол. Той же Германии, которая в итоге попала в Токио, в погоне за необходимым на тот момент овертаймом мы уступили «-2». Шансы были у всех, кто-то ими воспользовался, кто-то нет. У нас не получилось, не повезло, и мы не на Олимпиаде», — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Допустим, наша команда попала в Токио. Что бы ожидало там подопечных Базаревича? Австралия, Нигерия и Италия на групповом этапе. Австралийская команда, наполовину состоящая из игроков НБА (Патрик Миллс, Джо Инглс, Матисс Тайбулл, Данте Экзам), — бесспорный фаворит группы. А вот итальянцы давно не входят в элиту мирового баскетбола, да и на Играх не выступали с 2004 года. Из громких имён в нынешней команде – 32-летний форвард «Атланты Хоукс» Данило Галлинари, юный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Нико Мэннион и недавно перешедший из «Даллас Маверикс» в «Милан» Николо Мелли. Состав слабый для претензий на медали Олимпиады, но всё равно посильнее, чем у российской команды. Победить итальянцев вряд ли бы удалось, но в плей-офф на Играх можно попасть даже с третьего места в группе. И чтобы его завоевать, россиянам могло бы быть достаточно победы над сборной Нигерии. А это уже звучит вполне реально.

Нигерийцы, которые недавно одолели звёздную сборную США в товарищеском матче, несмотря ни на что остаются командой второй эшелона. В той встрече проблем американцам доставил даже Айк Нваму, который выступает в российской Суперлиге (второй по статусу дивизион). Кроме главной звезды нигерийской сборной – разыгрывающего «Майами Хит» Гэйба Винсента – команде рассчитывать особо не на кого. И прорыва на Олимпиаде после одной сенсационной победы над США от Нигерии ждать не приходится. Австралия в товарищеском матче быстро спустила нигерийцев с небес на землю – 108:69.

Россия в неоптимальном составе побеждала ту же Нигерию на чемпионате мира — 2019 в Китае. Нельзя сказать, что у нигерийцев за два года произошёл какой-то глобальный прорыв. Единственное видимое качественное изменение – назначение Майка Брауна на пост главного тренера вместо Александера Нворы. Победа Нигерии над США не может быть показательной. Конечно, африканцы заслужили похвалу, но результат обусловлен в большей степени отвратительной игрой американцев. Обыгрывать этого соперника реально.

В плей-офф соперником России, с высокой степенью вероятности, могли бы стать США. Или другая топ-сборная вроде Франции или Испании. То есть о выходе в полуфинал вряд ли бы стоило вести речь. Разве что США повторили бы качество игры с товарищеских матчей. На ЧМ-2019 команда Грега Поповича имела проблемы со средними соперниками. Взять хотя бы чудо-отскок на групповом этапе с Турцией (93:92 ОТ), когда от поражения США спасли лояльное судейство и растерянность Чеди Османа, который был неточен с линии штрафных в концовке. Нынешняя Турция как минимум ничем не лучше России – обмен победами в недавних товарищеских матчах тому доказательство.

У нынешней сборной России с неоптимальным составом вполне был бы шанс неплохо выступить на Олимпиаде. Получившая путёвку на Игры Германия точно не была на голову выше, и матч команд в групповом этапе отбора это показал. Как немцы покажут себя на Олимпиаде, остаётся только наблюдать. А что касается сборной России – в сложившейся ситуации, безусловно, есть свои плюсы. Теперь руководство команды может оценить реальное положение дел в российском баскетболе и пересмотреть те моменты, которые могли послужить причиной слабого выступления команды. Результат хоть и неудовлетворительный, но вполне ожидаемый. Когда стали известны кадровые потери, проход квалификации стал считаться очень маловероятным сценарием. Так и получилось. И в этом можно найти кое-что позитивное.

Если бы россияне поехали в Токио и показали бы хороший результат (выход в плей-офф), многие проблемы остались бы завуалированными, что делало высоким риск потерпеть неудачу на Евробаскете в следующем году. Всё-таки рассчитывать только на неубедительное выступление оппонентов и большое везение – стратегия отнюдь не выигрышная. Но история не терпит сослагательного наклонения, и Олимпийские игры российская команда будет смотреть по телевизору. Какую интригу подарит турнир в Токио без нашей сборной, болельщики смогут увидеть уже с 25 июля.