Оптимистично. Слишком? Полный медальный прогноз для сборной России на Олимпиаде-2020

Олимпийские игры – 2020 в Токио ещё не начались, а мы уже знаем, сколько медалей будет у команды России. Конечно, не точно, но вполне обоснованно предполагаем.

Это значит, что после трёхлетней паузы фирменный спецпроект «Чемпионата» снова в строю: «Неблагодарное дело» снова покажет читателям, на что могут рассчитывать наши спортсмены, и позволит им обрушивать на головы «нерадивых» (и это в лучшем случае) журналистов волны негодования и критики. Ведь медальные прогнозы – это однозначно дело неблагодарное.

Команда «Чемпионата» считает медали с Олимпиады-2012 в Лондоне. Где-то получалось лучше, где-то – хуже. Но в целом российские спортсмены, как правило, не подтверждали хорошо знакомую нашим поклонникам спорта фразу «ваши ожидания – это ваши проблемы».

Посмотрим, как получится в этот раз. Перед Играми в Токио мы решили быть оптимистичными. Может быть, даже слишком. Но у нас действительно довольно сильная команда!

Итак, предлагаем вашему вниманию таблицу медального зачёта. В левой части – медали, которые запланировали для России мы. В центральной – то, что будет в реальности. В правой – место в медальном зачёте, как по количеству золотых наград, так и по сумме всех медалей.

Наш прогноз – 74 медали. 25 золотых, 20 серебряных и 29 бронзовых.

Это много. Намного больше, чем пять лет назад на Играх в Рио, где было 56 наград. И даже больше, чем в 2008-м, где было 73 медали. А ведь это под санкциями, без флага и гимна, с урезанными составами в лёгкой и тяжёлой атлетике. Но, как говорится, злее будем.

Таблица будет обновляться ежедневно. Также мы всегда будем рассказывать, от кого именно можно будет ждать медалей в следующий соревновательный день. Как следует из таблицы, мы верим, что уже в первый медальный день Игр у нас будет золото. От кого? Расскажем позже.

А в качестве некой подсказки можем предложить раскладку медалей по видам спорта. Мы традиционно многого ждём от наших борцов. Надеемся на то, что фехтовальщики доберут медали, которые не достались им в Рио-де-Жанейро. И очень верим в окрепшие за последние пять лет сборные России по плаванию и спортивной гимнастике.

Что ж, карты раскрыты. Теперь остаётся дождаться начала Олимпиады и считать награды, завоёванные российскими спортсменами. Хочется надеяться, нам всем будет, что считать.