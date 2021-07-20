Самая странная церемония открытия. На Олимпиаде спортсмены пройдут перед пустыми трибунами

Флага России на стадионе не будет. А один из композиторов шоу влип в серьёзный скандал. Что ещё известно о церемонии открытия Игр в Токио?

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио станет самой странной и неоднозначной из тех, что были когда-либо показаны по телевидению. Огромный национальный стадион, построенный именно к Олимпиаде, во время самого яркого действа Игр останется без зрителей. А парад спортсменов — главная часть любой церемонии — пройдёт перед пустыми трибунами.

Что ещё известно о том, как пройдёт церемония открытия Олимпиады-2020 и какие события до сих пор вспоминают с церемоний открытия предыдущих Игр?

Флаг России на церемонии открытия. Ну, почти…

На церемонии открытия в Токио российского флага не будет. Как и на Олимпиаде в целом.

Основной цвет флага будет белым, но не с олимпийскими кольцами, а с эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР) — хоть какая-то привязка к названию страны у спортсменов будет.

В Пхёнчхане было по-другому: наша сборная выступала в качестве Олимпийских атлетов из России из-за санкций, наложенных на российский спорт. Там как раз были кольца на белом полотне.

Кто будет знаменосцем команды России?

Их будет сразу двое.

Знаменосцами нашей сборной на церемонии открытия станут олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Оба имеют шансы добраться до олимпийского золота, и уж точно не планируют покидать Токио без медали: и у саблисток, и у волейболистов есть отличные шансы на награды.

Парад перед пустыми трибунами

Вся церемония открытия, фишкой которой всегда был парад спортсменов и зажжение олимпийского огня, пройдёт при пустых трибунах. Хотя не совсем пустых: 1000 зрителей на огромном Национальном стадионе в Токио всё же будет — это представители Международного и национальных олимпийских комитетов и официальные лица.

Но что такое тысяча человек для чаши, которая может вместить до 80 000?

«Пустые трибуны — это ничего не значит. С трибун всё равно ничего не видно, но ведь нас в трансляции покажут крупным планом. Так что пройдём с гордостью и уверенностью в том, что каждый спортсмен нашей сборной приехал в Токио, чтобы показать свой максимум и даже больше», — пообещала Софья Великая.

Кстати, делегации спортсменов во время парада пройдут по традиции в алфавитном порядке. Вот только не по английскому алфавиту, а согласно японской катакане.

Интересно, далеко ли будет наша команда?

Дело деда и отца

Церемония начнётся 23 июля в 14.00 по московскому времени.

6 апреля 1896 года король Греции Георг I произнёс фразу, которую с тех пор регулярно повторяют главы государств, короли, императоры, президенты и премьер-министры: «Объявляю Олимпийские игры открытыми».

В Токио эти слова произнесёт 126-й император Японии Нарухито.

Страна восходящего солнца в четвёртый раз примет Олимпийские игры. В 1998-м в Нагано Олимпиаду открывал император Акихито — отец нынешнего императора, а в 1964-м в Токио и в 1972-м в Саппоро фразы об открытии Игр произносил император Хирохито — дед Нарухито.

Кстати, перед церемонией открытия в Саппоро была исправлена ошибка, которую никто не замечал на протяжении двух десятилетий — пошиты новые олимпийские флаги с правильным расположением олимпийских колец. Олимпийские игры в 1950-1960-х проходили под неправильным флагом.

Шоу на церемонии открытия

Были опасения, что из-за коронавируса организаторы Олимпиады откажутся от красочного шоу, сопровождающего любую церемонию открытия Игр, но, к счастью, им зрителей порадуют.

По традиции, его программа держится в строгом секрете. Но уже известно, что официальное название программы — United by Emotion или «Объединённые эмоциями».

Чего-то сногсшибательного ожидать вряд ли стоит — японцы решили не тратить много денег на организацию церемонии открытия, да и вообще стараются экономить на Олимпиаде.

И уже понятно, что подготовка к церемонии не обходится без серьёзного скандала. Дело в том, что 52-летний композитор олимпийского шоу Кейго Оямада в 1990-х годах рассказывал, как жестоко издевался над людьми с ограниченными возможностями. В 2021-м эти записи всплыли вновь. Оямада принёс свои запоздалые извинения, но всё равно был вынужден прекратить работу по подготовке церемонии.