США рискуют потерять величие, Франция может крупно разочаровать. Расклады на ОИ в Токио

Всего пять дней остаётся до старта баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Впервые за много лет на Играх нет очевидного фаворита. Много сенсаций подарили и квалификация, и контрольные матчи, прошедшие незадолго до старта Олимпиады. Предугадать, кто уедет из Токио с золотыми медалями, кажется, почти невозможно. Не исключено, что в этом году мы наконец-то увидим нового олимпийского чемпиона.

США

Главным фаворитом турнира всегда принято считать сборную США. Учитывая триумфальную историю выступлений на Играх и уровень национального чемпионата, американская команда по-прежнему называется одним из главных претендентов на победу. Но в этом году США несёт серьёзные кадровые потери. На Олимпиаду поедет далеко не самый сильный состав, и с каждым днём ситуация, кажется, становится только хуже. Из-за коронавируса к команде не поможет один из ключевых игроков – Брэдли Бил. Опытный Кевин Лав не смог восстановиться после травмы правой голени, из-за которой пропустил значительную часть сезона НБА, и после 10 дней подготовки со сборной всё-таки принял решение пропустить Игры.

В связи с протоколами безопасности на карантин были отправлены Джереми Грант и Зак Лавин, их участие в олимпийском турнире также остаётся под вопросом. А на замену Билу и Лаву были вызваны откровенно слабые Келдон Джонсон («Сан-Антонио Спёрс») и Джавэйл Макги («Денвер Наггетс»). Исправить сложившуюся ситуацию попробуют Девин Букер, Крис Миддлтон и Джру Холидэй. Однако они смогут присоединиться к команде лишь после финала НБА, на протяжении которого, кажется, уже изрядно подустали.

Несмотря на победу над Испанией в последнем перед Играми товарищеском матче, до этого команда потерпела два сенсационных поражения – от Нигерии и Австралии. Даже с Кевином Дюрантом, Дэмьеном Лиллардом и Джейсоном Тейтумом США ничего толком не могли показать на площадке. И в этом году подопечные Грега Поповича, учитывая все существующие проблемы, кажется, как никогда близки к своему олимпийскому провалу. Неудивительно, что даже официальный сайт ФИБА ставит США на третье место в рейтинге силы перед Играми.

Франция

Первым соперником США на Олимпийских играх станет сборная Франции. В команде Венсана Колле есть Руди Гобер («Юта Джаз»), Эван Фурнье («Бостон Селтикс»), Николя Батюм («Лос-Анджелес Клипперс»), Нандо Де Коло («Фенербахче»), Венсан Пуарье («Реал») и другие игроки НБА и Евролиги. И на бумаге состав выглядит вполне хорошо. Но контрольные матчи перед играми французы провалили. Сначала команда дважды проиграла возрастной сборной Испании, а потом и одной из самых слабых команд-участниц Олимпиады – Японии. Главный тренер французов Венсан Колле возглавляет сборную аж с 2009 года, и ждать чего-то кардинально нового от специалиста не приходится. Крупных побед под его руководством давно нет, в сборной наблюдается застой.

К тому же год назад за провальную серию поражений Колле выгнали даже из скромного клуба «Страсбурга». Сейчас под его руководством французы не выглядят надёжно, а одни лишь громкие имена в ростере гарантией успеха не являются. Состав не претерпел значительных изменений с чемпионата мира – 2019, на котором сборная Франции заняла третье место, выбив в четвертьфинале турнира США. Правда, это, скорее, не заслуга Франции, а провал самих Штатов. Подопечные Колле испытывают проблемы даже с менее талантливыми, но более организованными соперниками — вроде той же Испании. Провал Франции не должен удивлять. Колле давно следовало уволить, чтобы команда обрела новое дыхание. ФИБА неспроста ставит французов на шестое место в рейтинге силы, хотя по чистому таланту они вторые после США.

Испания

За победу на Играх в Токио также поборется действующий чемпион мира – сборная Испании. Состав команды изобилует именитыми ветеранами из НБА и Евролиги, многократными чемпионами Европы, такими как Рики Рубио («Миннесота Тимбервулвз»), Серхио Льюль («Реал»), братья Марк Газоль («Лос-Анджелес Лейкерс») и Пау Газоль («Барселона»), Виктор Клавер («Валенсия»), Руди Фернандес («Реал»). Состав очень возрастной. Пау Газолю, например, две недели назад исполнился 41 год. И из молодых игроков к сборной Испании в этом году присоединились только Усман Гаруба и Карлос Алосен (оба – «Реал»).

Смогут ли ветераны испанской сборной в полной мере противостоять остальным командам – пока неясно, но не стоит забывать, что два года назад испанцы почти таким же составом победили на мировом первенстве. Да и на предстоящих Играх команд, которые выглядят абсолютно непобедимыми, пока не наблюдается. Заключительный контрольный матч с США (76:83) испанцы провалили только в концовке (возможно, экономили силы), но до этого по два раза уверенно обыграли Францию и Иран.

Австралия

В контрольных матчах перед Играми австралийцам удалось выступить крайне успешно и без главной звезды Бена Симмонса. На подготовительном турнире в Лас-Вегасе с соперниками справлялись другие игроки НБА: Патрик Миллс («Сан-Антонио Спёрс»), Джо Инглс («Юта Джаз»), Матисс Тайбулл («Филадельфия Сиксерс») и Данте Экзам («Хьюстон Рокетс»). Австралия одержала победу во всех трёх товарищеских матчах – с Аргентиной, США и Нигерией (108:69), с которой они встретятся и на групповом этапе на Играх в Токио. Пока австралийская команда смотрится весьма и весьма уверенно, а на старте Олимпиады её ждёт наиболее проходная группа – Нигерия, Италия и Германия. Медали Олимпиады для этой сборной – достижимая реальность.

Словения

Впервые в своей истории сборная Словении сыграет на Олимпийских играх. И, несмотря на статус андердога, у команды есть мощный козырь в рукаве – Лука Дончич, который является одним из лучших игроков НБА последних лет. Именно он помог команде одержать важнейшую победу над именитой сборной Литвы в финале квалификационного турнира. В том матче Дончич впервые оформил трипл-дабл за словенскую сборную. В ходе квалификации команда не потерпела ни одного поражения, и в каждом матче показывала атакующий и результативный баскетбол, регулярно пробивая отметку в 100 очков. Дончич показал, что может и в одиночку тащить на себе команду, но в сборной у него есть какая-никакая подстраховка. И каким бы удивительным ни казалось попадание словенцев на Игры, с Дончичем от них можно ожидать чего угодно.

Сборные Чехии, Италии, Аргентины, Германии и Нигерии – откровенные середняки, и ждать от них прорыва на олимпийском турнире вряд ли приходится. Выход в плей-офф видится потолком. Каждая из команд располагает как минимум двумя-тремя неплохими игроками, в заявке Нигерии 8 из 12 баскетболистов выступают в НБА. Но как в квалификационном турнире, так и в контрольных матчах, сборные не показали выдающейся игры, а на фоне других команд-участниц точно не выглядят фаворитами. Сенсации можно ожидать только в том случае, если более именитые соперники провалятся в одном отдельно взятом матче. Но такой исход олимпийского турнира, конечно, совсем маловероятен.

Два очевидных аутсайдера — Иран и Япония. Японцы выступят на Играх исключительно как принимающая страна, Иран чудом пробился в Токио через ЧМ-2019 как лучшая команда азиатского региона. Сборные встречались между собой в июне в товарищеских матчах и выглядели совсем плачевно. Команды вряд ли поборются даже за третьи места в своих в группах, но это тот случай, когда для стран без баскетбольной истории главное – участие.

Учитывая достаточно неожиданный состав участников, не лучшую готовность фаворитов и сенсации последних месяцев, баскетбольный турнир на Играх в Токио обещает быть достаточно интересным. Кто знает, какой сюрприз нам подарят эти 12 сборных на предстоящем турнире. Возможно, именно в этом году кому-то всё-таки удастся прервать гегемонию США, которые и вовсе рискуют впервые в истории остаться без медалей и потерять баскетбольное величие в глазах всего мира.