России подарили золото на Олимпиаде. Судей отстранили, но медаль игр в Рио оставили

Часто нам приходится сталкиваться с несправедливым судейством, особенно в любительском боксе, который является одним из самых коррумпированных видов спорта. Достаточно вспомнить, как засуживали Сергея Водопьянова, Давида Айрапетяна и Артура Бетербиева на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, когда китайцев тащили вверх по турнирной сетке как могли.

Но среди этих неоднозначных страниц есть примечательная история и для российского бокса, когда судейский корпус был лоялен к нам. Это случилось на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Те Игры хочется стереть из памяти из-за непрекращающихся допинговых скандалов и недопусков некоторых чистых спортсменов. В командах творился такой хаос, что про сплочённость можно было смело забыть. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить легендарную цитату главного тренера сборной России по боксу Александра Лебзяка про пассажиров и туристов:

«Не хочу загадывать, но из девятерых российских боксёров, которые поехали на Олимпиаду, я бы поменял четверых. Однако у нас есть президиум федерации, который считает, что они лучше знают бокс. Хотя никакого отношения к нему не имеют. Ну и приняли решение, поставив меня в такие рамки, что отправили в AIBA (Международная ассоциация любительского бокса) заявку на конкретных людей. Меня поставили перед фактом, и всё. Пассажиры приехали в Рио. Это просто туристы! Я не вижу в их глазах, что они хотят победить», — говорил Лебзяк.

Но среди этого сюра и бардака в команде нашёлся свой «луч солнца в тёмном царстве» — Евгений Тищенко, выступавший в весовой категории до 91 кг. Он был единственным россиянином, кто вышел в финал боксёрского турнира. В полуфинале выбыли трое бойцов: Владимир Никитин, Виталий Дунайцев и Анастасия Белякова. Таким образом, все надежды возлагались на Тищенко.

На пути к финалу Евгений остановил двукратного серебряного призёра Олимпийских игр Клементе Руссо и бойца из Узбекистана Рустама Тулаганова. А в финале ему противостоял казахстанский боксёр Василий Левит, который смог пройти кубинца Эрисланди Савона, сына легендарного трёхкратного олимпийского чемпиона Феликса Савона.

Казахстанец диктовал ход поединка едва ли не с самых первых секунд боя. Именно Левит начинал атаки, переходя на среднюю или ближнюю дистанцию, где имел преимущество. Разница в росте соперников составляла 11 см в пользу Тищенко. Поэтому Евгений пытался воспользоваться своей антропометрией, а именно своими длинными руками, и, таким образом, хотел поймать оптимальную для себя дистанцию. Но всё было тщетно, потому что Левит лучше чувствовал дистанцию и уклонялся от атак оппонента.

Казахстанец превосходил Тищенко по всем статьям. Левит больше попадал, проявлял больше активности в ринге и меньше пропускал. Россиянин же безуспешно пытался использовать преимущество в антропометрии, часто принимал на себя удары Левита вместо того, чтобы уклоняться от них или сдерживать Василия джебом. Вдобавок к этому Тищенко запаздывал с контратаками, зарубаясь в ближней дистанции у канатов, что было бессмысленно. Так, первый раунд ушёл к казахстанскому боксёру. Двое из трёх боковых судей тоже присудили победу Левиту в первой трёхминутке. А третий боковой отдал предпочтение россиянину, и комментаторы логично задавались вопросом: «Где он увидел победу Тищенко?»

Во втором раунде Левит ещё больше прибавил, набрасываясь на Евгения с серией ударов и гоняя того по рингу. Женя не ожидал такой прыти и закрывался у канатов всё чаще. А его атаки с дальней дистанции оставались такими же провальными, как и в первом раунде. Поэтому Тищенко начал клинчевать, чтобы сбить темп соперника, но при этом сам ничего не предлагал. Таким образом, второй раунд также уходил к казахстанцу. Но судьи удивили своим единодушием, отдав вторую треть боя Тищенко. Итого на двух карточках была ничья 19:19, а на третьей — 20:18 в пользу россиянина.

В решающем раунде Левит не сбавил обороты, выбрасывая серии боковых ударов, от которых Тищенко уходил в глухую защиту. Женя иногда встречал своего соперника короткими сериями, но на второй минуте его запал иссяк и он начал висеть на Левите. Но тот, в отличие от россиянина, не устал и потряс того несколькими точными ударами подряд. После жёсткого левого сбоку Тищенко поплыл. Левит, почувствовав это, пошёл на него с утроенной энергией.

В это же время у Жени открылось рассечение на голове, он снова залез в клинч и этим тут же воспользовался рефери. Третий в ринге решил приостановить поединок и отправил Тищенко к врачу. Но стоило ли прерывать схватку из-за небольшого рассечения за одну минуту до финального гонга, чтобы врачи возились полторы минуты? Эта остановка боя была на руку прежде всего Тищенко, потому что он был выхолощен и еле стоял на ногах.

За эти 1,5 минуты перерыва Женя восстановился, чтобы вырвать концовку. С возобновлением схватки он начал раздёргивать Левита. Но эта суета свелась к зарубе в ближней дистанции, где ни у кого не было явного преимущества. Хотя Левит смог донести несколько чистых ударов в самом конце боя, чего должно было хватить для победы в последней трёхминутке. Но судьи снова поразили, в итоге отдав Тищенко победу единогласным решением.

Ликование российских болельщиков заглушил гул недовольных зрителей, которых было гораздо больше. Этот гул возобновился на церемонии награждения, когда золотую медаль вручали россиянину. А поверженного и засуженного казахстанца встречали громкими овациями. К слову, сам Левит успокаивал болельщиков, чем вызывал ещё большее уважение.

Сам Василий полагал, что победу отдадут ему, об этом он говорил в одном из интервью. Тищенко же признал, что в бою получилось не всё, и даже отметил, что готов принести Левиту извинения, если решение было несправедливым.

Судейский произвол творился на глазах президента МОК Томаса Баха и президента AIBA доктора Ву Чинг-Куо, который впоследствии заявил, что «решение было принято профессионалами». Неудивительно, что корейца через пару лет пожизненно отстранили от любой деятельности.

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О несправедливости принятого решения и том, что золото для России стало настоящим подарком, говорит и тот факт, что все судьи того поединка были отстранены от работы на грядущей Олимпиаде в Токио. Это было сделано с «целью повышения прозрачности». Формулировка, которая весьма красноречива.

Впрочем, результата боя Тищенко — Левит это не поменяет. Золото российской команде оставили, а Евгений вошёл в историю как чемпион Олимпийских игр. При случае болельщики до сих пор вспоминают ему ту противоречивую победу, намекая, что в профи он такой «помощи» от судей не дождётся. Недавно Евгений впервые проиграл на профессиональном ринге, и фанаты бокса не упустили возможности уколоть его комментариями, называя «липовым олимпийским чемпионом» и передавая «приветы от Левита».

Справедливо ли такое отношение к самому боксёру? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. Мы же лишь надеемся, что на грядущей Олимпиаде российские спортсмены будут побеждать так, что лишних вопросов не возникнет ни у кого.