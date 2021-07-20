Как уронили олимпийский огонь. Громкие скандалы и курьёзы на церемониях открытия Игр

Был и знаменосец без флага, и пустые трибуны. А в Лондоне в 2012 году опозорилась служба безопасности.

23 июля в 14:00 по московскому времени в Токио начнётся церемония открытия XXXII Олимпийских игр. Телезрителей ждут традиционный парад национальных команд, зажжение олимпийского огня и слова о том, что Игры объявляются открытыми.

Однако даже это не всегда проходит гладко.

В олимпийской истории было немало случаев, запомнившихся скандальными, курьёзными и даже трагическими ситуациями во время церемоний открытия. И нераскрывшееся во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи кольцо — это самый незначительный из них.

Игры с флагами

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На церемонии открытия Олимпиады-1908 в Лондоне случилось сразу два инцидента с флагами.

Во-первых, делегация Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи, прошла во время парада участников без флага. Знаменосец финской сборной Бруно Цилиакус отказался нести российский флаг. А Россия свою команду на Игры не выставила.

Во-вторых, знаменосец сборной США Ральф Роуз отказался склонить флаг своей страны перед королём Великобритании Эдуардом VII, как того требовал этикет. Американские спортсмены были возмущены тем, что вместо их флага организаторы повесили флаг Китая, чья сборная вообще не принимала участия в Олимпиаде. Сам Роуз в Лондоне, кстати, защитил титул олимпийского чемпиона в толкании ядра.

Парад перед пустыми трибунами

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Церемония открытия Олимпиады-1920 в Антверпене прошла с минимальным количеством зрителей на трибунах. Вряд ли их было более 1000 человек — ровно столько разрешили организаторы Игр в Токио. Но причина была вовсе не в пандемии коронавируса.

Дело в том, что организаторы установили слишком высокие цены на билеты, которые бельгийцам, пережившим ужасы войны, оказались не по карману. На сохранившихся кадрах кинохроники с церемонии открытия видно, что на трибунах присутствуют лишь небольшие кучки зрителей. Видимо, самых состоятельных. Они не смогли рассмотреть среди маршировавших на параде спортсменов из России — нашей сборной на Играх не было. В итоге оргкомитет непосредственно на соревнования начал пускать болельщиков бесплатно.

Правнучка Павла I и «языческие игрища»

Не было команды из СССР и на Играх в Амстердаме в 1928 году. Но зато самым часто упоминаемым персонажем церемонии открытия стала женщина, имевшая отдалённое родство с Россией. А именно — правнучка императора Павла I, королева Нидерландов Вильгельмина. Она проигнорировала и саму церемонию, и вообще все соревнования Олимпиады.

Вильгельмина считала себя настоящей христианкой, которой негоже присутствовать на «языческих игрищах», которыми она считала Олимпийские игры. Вместо неё все обязанности по открытию Игр и награждению чемпионов взял на себя её супруг принц Хендрик Оранский. А церемония открытия прошла на переполненном, в отличие от Антверпена, стадионе.

Падение факелоносца

Зимние Олимпийские игры в 1956-м принимал итальянский курорт Кортина-д’Ампеццо. Организаторы выбрали на роль факелоносца, который зажжёт огонь Игр, конькобежца Гвидо Кароли. По сценарию, он должен был проехать по льду до главной чаши и совершить то, чего ждал весь мир. Церемония транслировалась по телевидению.

Но Кароли до чаши не доехал. Вернее, доехал, но с падением. Как раз из-за телевидения. В то время телевизионщики ещё не научились прятать провода так, чтобы они никому не мешали. Гвидо, который держал факел с огнём на вытянутой руке, не смотрел на лёд, а зря — он бы легко перешагнул телевизионный провод. Но не заметил его, запутался и упал. Зато факел не выронил и пламя не погасил. И всё-таки зажёг олимпийский огонь.

Последний парад голубей

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Церемония Олимпиады-1988 обернулась завершением одной из главных традиций Игр. Дело в том, что на Олимпиадах в знак мира всегда отпускали множество белых голубей.

То же самое было запланировано и в Сеуле. Оргкомитет предпринял гигантские усилия, чтобы собрать более двух тысяч белоснежных птиц. Они должны были устремиться вверх одновременно с зажжением олимпийского огня. Но некоторые птицы расселись непосредственно на чаше, и когда подошло время зажечь огонь Игр, многие из них мгновенно пострадали. С тех пор церемонии обходятся без голубей.

Фортепиано с закрытой крышкой

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Грандиозная церемония открытия Олимпиады-2008 в Пекине обернулась музыкальным скандалом. Одним из самых трогательных моментов церемонии должно было стать живое исполнение на фортепиано композиции, написанной для знаменитого пианиста Лан Лана и пятилетней девочки Ли Муцзы.

Они уселись за белоснежный инструмент, ради создания которого специально приглашали канадских мастеров. И те сделали шедевр, поскольку фортепиано казалось вырезанным из куска кристалла. Но живого исполнения не было — музыкант и девочка даже не открыли крышку. Зрители заметили это и начались публикации в соцсетях. Тут же выяснилось, что родители Ли Муцзы — миллиардеры, которые очень тесно связаны с правящей партией. Впрочем, сама церемония от «фонограммы» никак не пострадала.

«Девушка в красном»

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Во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2012 в Лондоне запомнились не только прыгавшие с парашютом королева Елизавета II и Джеймс Бонд. Но и странная девушка в делегации сборной Индии, которая гордо шла рядом со знаменосцем. Причём спортсмены смотрели на неё и не понимали, что происходит, — она выделялась среди команды своей «гражданской» одеждой, а именно красным пиджаком и голубыми брюками.

Позже выяснилось, что участницей парада открытия стала учившаяся в Лондоне аспирантка Мадхура Хонди из города Бангалор. Она просто спустилась с трибуны и пробралась к делегации сборной своей страны, посрамив службу безопасности Олимпиады.