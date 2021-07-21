«Не хочешь колоться, сиди дома». Американского спортсмена затравили за отказ от прививки

Несчастного пловца даже требуют выгнать с Олимпиады. А как же либеральные ценности, господа американцы?

Среди участников Игр в Токио уже выявлены первые больные коронавирусом. Их мгновенно сажают на жёсткий карантин, а то и вовсе выдворяют с Олимпиады. В такой ситуации спортсмены готовы абсолютно на всё, чтобы избежать злополучного положительного теста, однако есть и исключения.

Громкий скандал разгорелся не где-нибудь, а в сборной США. Талантливый американский спортсмен наотрез отказался прививаться от коронавируса, за что угодил под волну критику. На родине бедного парня подвергают травле и даже требуют выгнать с Олимпиады.

А как же либеральные ценности, господа-американцы?

Майкл против системы

22-летний член сборной США по плаванию Майкл Эндрю пока не обладает статусом суперзвезды. Он разрывал всех по юниорам, за что удостоился сравнений с самим Майклом Фелпсом, но на взрослом уровне больших побед пока не добился. Долгожданного прорыва ждали на Олимпиаде в Токио, где Майкл должен плыть на трёх личных дистанциях. Однако перед самым стартом Игр Эндрю угодил в некрасивый скандал. И стал одним из самых критикуемых спортсменов Америки.

Всему виной нежелание спортсмена делать прививку от коронавируса. Организаторы Игр не раз заявляли, что вакцинация не является обязательной, но вместе с тем всячески приветствуется. В сборной США принудительно прививать тоже никого не стали, понадеявшись на сознательность атлетов. В итоге около 90% членов американской команды добровольно привились, остальные же свою позицию не афишируют. На этом фоне Эндрю оказался настоящей белой вороной.

«Я не вакцинирован. Причина в том, что это происходило в последний момент, и я не захотел вкалывать в свой организм что-то, на что я не знал, как отреагирую. Для спортсмена элитного уровня все действия должны быть понятны и логичны. Я не хотел рисковать пропуском тренировочных дней, особенно перед стартами», — заявил пловец.

Обвинения в глупости и эгоизме

Слова Эндрю вызвали в Америке шквал неодобрительных комментариев, которые быстро переросли в травлю.

Журналистка американского издания USA Today Кристина Бреннан раскритиковала спортсмена за такое решение.

«Он говорил об этом с гордостью. Он гордился своими эгоистичными и глупыми поступками. Он гордится тем, что мешает товарищам по команде, беспокоит всех. Гордится тем, что делает всё, что хочет, независимо от того, как это влияет на других», — возмущается журналистка.

«Меня расстраивает, что Майкл принял решение, которое связано с риском для его товарищей по команде. Он имеет право делать то, что хочет, но не все поступки одинаково хороши», — негодует олимпийская чемпионка Майя Дирадо.

«Пусть сидит дома и думает над своим поведением»

Из-за своей позиции, идущей вразрез с официальной линией партии, Эндрю стал объектом травли в соцсетях и на спортивных сайтах. Болельщики называют пловца безответственным, упрекают в желании прославиться на острой проблеме и даже требуют выгнать его с Олимпиады.

— Наслаждайся своими пятью минутами славами, пока о тебе все не забыли.

— А зачем он нужен в команде США, если ему плевать на товарищей?

— Не хочешь колоться, сиди дома.

— Организаторы Олимпийских игр тратят столько усилий, чтобы обезопасить атлетов. Но всё бесполезно, пока есть такие персонажи.

— Куда смотрят руководители сборной? Позор тебе!

— Единственный американец, против которого я буду болеть.

— Выгнать его с Олимпиады, пусть дома сидит и думает над своим поведением.

Не очень либерально, не находите? Требований об обязательной вакцинации нет, но любого, кто аргументирует свой отказ, приравнивают к преступникам и требуют расправы. К счастью, есть и те, кто заступается за Майкла. Они называют парня настоящим человеком и желают успеха в Токио. Именно ради этих людей Эндрю и будет биться в олимпийском бассейне.

Если, конечно, горячие головы не добьются его изгнания с Олимпиады.