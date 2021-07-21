Только один боец выиграл и Олимпиаду, и пояс UFC. Сехудо объяснил, почему другие не смогли

В боксе и ММА ежегодно на лучших аренах мира проходят супербои, собирающие многомиллионную аудиторию. Но мало что может сравниться с медалью на Олимпийских играх — самом статусном соревновании, которое проходит раз в четыре года, которое запоминается на всю жизнь.



И все же есть когорта спортсменов, которая преуспела как среди профессионалов, так и среди любителей. Традиционно они сначала проявляли себя на Олимпийских играх, а затем, сделав имя, заключали контракты с промоушенами. Кто больше всего преуспел? Хоть где-то никаких Хабибов, Коноров и Порье.

Сатоши Ишии

Японскому дзюдоисту не нашлось равных на Олимпиаде-2008 в весовой категории свыше 100 кг. Национальная федерация надеялась, что Сатоши попробует стать двукратным олимпийским чемпионом, но вместо этого он начал карьеру в смешанных единоборствах. Дебют в 2009 году вышел неудачным, а через пару лет попал под Федора Емельяненко — россиянин нокаутировал оппонента в первом раунде.



После этого поражения Ишии выдал серию из восьми побед, даже заглянул в Санкт-Петербург, где победил будущего гражданина России и депутата Джеффа Монсона. Затем снова чёрная полоса, которая началась двумя поражениями от Мирко Крокопа. Олимпийского чемпиона стало мотать по промоушенам, он даже заглянул в Bellator, где дважды уступил и не одержал ни одной победы. На данный момент Сатоши идёт на серии из четырёх поражений.



В 2019 году на турнире KSW японец вышел под хорватским флагом (он сменил гражданство) и под песню «Русь».



«Выбрал такую песню, потому что я большой поклонник Путина. С тех пор, как стал заниматься дзюдо. Я очень уважаю славянскую культуру. И мне нравятся славянские люди. У них большое сердце», – говорил Ишии.



Золото Олимпиады — не гарантия успешной карьеры в ММА.

Даниэль Кормье

А вот обратный пример. В активе вольного борца Даниэля Кормье нет медалей, зато он вписал своё имя в историю UFC. В Афинах остановился в шаге от пьедестала, а в Китай не смог отправиться из-за проблем с почками. Зато построил успешную карьеру в смешанных единоборствах.



Друг Хабиба Нурмагомедова в 2012 году выиграл Гран-при тяжёлого веса в Strikeforce, а затем стал одерживать одну победу за другой в UFC. Со временем он перешёл в полутяжёлый вес, добрался до титульного поединка, но единогласным решением проиграл Джону Джонсу. И всё же чемпионский титул покорился ДиСи.



Под занавес карьеры толстоватый универсал провёл одну из самых известных трилогий в мире. Трижды он сходился со Стипе Миочичем. В конце первого раунда первой схватки Кормье жёстким боковым поймал соперника на выходе из клинча и отправил его в нокдаун. Добивание вышло коротким. ДиСи — сенсационный чемпион, причём сразу в двух весовых категориях.

Как оказалось, это была последняя победа для Кормье. Более молодой Миочич одержал ещё две победы над Даниэлем — сначала техническим нокаутом, а затем единогласным решением судей. После третьего поединка Даниэль завершил карьеру.

Бен Аскрен

Похожий путь проложил и партнёр Кормье по сборной Бен Аскрен. Правда, он сделал себе имя в Bellator и не был таким универсалом — акцентировал внимание исключительно на борьбе. Что касается Олимпиады-2008, то там Бен довольствовался лишь одной победой. Напомним, второй олимпийский турнир подряд в весовой категории до 74 кг остался тогда за легендарным россиянином Бувайсаром Сайтиевым.



А Аскрен в 2009 году дебютировал в ММА и сметал на своём пути одного соперника за другим. В 2010-м выиграл Гран-при в полусреднем весе, а на следующий год ему покорился чемпионский титул. Проведя четыре успешных защиты, Бен перебрался в промоушен ONE Championship. И там без поражений, оставалась одна дорога — в UFC. В 2018 году детище Даны Уайта и One Championship совершили уникальную сделку. UFC получил Бена Аскрена в обмен на бывшего чемпиона Деметриуса Джонсона.

Борец-трэш-токер смог попасть в самый раскрученный промоушен мира и чудом унёс ноги от Робби Лоулера. Бену каким-то образом удалось поймать экс-чемпиона на удушающий приём. Далее Аскрена ждал Хорхе Масвидаль. Полагаю, большинство помнит, чем всё закончилось. Самый быстрый нокаут в истории UFC, а ведь перед боем Бен собирался уничтожать своего оппонента. 5 секунд – и летящее колено Хорхе. Окончательно карьеру Бена завершил ветеран Дэмиан Майя в возрасте 35 лет.



Конечно, на Аскрене сказались проблемы со здоровьем, но не лучше было бы в таком случае не втягиваться в историю с UFC. Тем более, Бена не так давно нокаутировал блогер Джейк Пол. Каков путь от участника Олимпиады до нокаута от блогера.

Генри Сехудо

Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Еще один американский вольный борец с Олимпиады-2008. В весовой категории до 55 кг Генри не нашлось равных, хотя он с большим трудом вышел в финал, одолев азербайджанца Намига Севдимова. В поединке за золото Сехудо не испытал особых проблем с японцем Томохиро Мацунагой, который в другом полуфинале прошёл россиянина Бесика Кудухова.



В отличие от своих партнеров по сборной, Сехудо намеревался отправиться на Игры в Лондон. Но он проиграл национальные отборочные соревнования и демонстративно бросил борцовки на ковер, показав, что оставляет борьбу. Но этот элемент вскоре ему пригодился, и в 2014 году он дебютировал в UFC.

К 2016 году он дошел до титульного поединка, но менее чем за три минуты отлетел от Деметриуса Джонсона. Через полгода последовало неожиданное поражение Генри от Джозефа Бенавидеса, а затем пришло время побеждать. Сехудо выдал блестящую серию из шести викторий кряду, которая вместила в себя два успешных титульных поединка, а также две защиты чемпионского пояса. Олимпийский чемпион ушел в отставку на пике своей формы в 33 года.



Было бы интересно посмотреть на схватку Сехудо с россиянином Петром Яном, но Генри решил сосредоточится на семье. Однако Тройной чемпион, как он себя называет, в социальных сетях нападает то на россиянина, то на Алджэмейна Стерлинга. Может быть, готовит почву для возвращения? Но не стоит забывать, что он предлагал бой Валентине Шевченко, благодаря которому собирался стать первым межгендерным чемпионом.

Йоэль Ромеро

Сехудо стал первым спортсменом в истории, которому покорились Олимпиада и чемпионский пояс в UFC. К этому был близок и кубинец Йоэль Ромеро, но не хватило самую малость, причем в обоих направлениях. На Играх 2000 года в Австралии Ромеро в финале в весовой категории до 85 кг уступил россиянину Адаму Сайтиеву. Борьбу Йоэль оставил только в 2008 году. В его активе, в том числе, было звание чемпиона мира



По иронии судьбы, Ромеро за семь лет в UFC четырежды дрался за пояс, но так ни разу и не преуспел. Ветеран дважды в титульных боях не делал вес, то есть дрался без права примерить пояс в случае победы. Впервые подобное произошло в феврале 2018 года, когда Йоэль сошелся в клетке с Люком Рокхолдом.

Карьеру в UFC Йоэль закончил серией из трех поражений. Только статистика не должна вводить в заблуждение, ведь проиграл топам дивизиона — Уиттакеру, Косте и Адесанье, который откровенно побаивался Ромеро в титульном поединке. У Йоэля по контракту оставалось еще три схватки, но бойца уволили. Он подписал контракт с Bellator, но еще не дрался. Его злоключения продолжаются, в апреле этого года не сдал медицинские тесты. По последней информации, дебют ветерана в промоушене состоится в августе.

Ронда Роузи

Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Будущая звезда UFC поехала на первую свою Олимпиаду в 17 лет. На турнире в Афинах она была самой молодой дзюдоисткой. Перед следующими Играми американка перешла в весовую категорию до 70 кг и считалась одной из фавориток. В 2007 году стала второй на чемпионате мира, но в Пекине довольствовалась лишь бронзовой наградой. Ронда стала первой американской дзюдоисткой с медалью.

В 21 год Роузи ушла из дзюдо. В те времена она делила однокомнатную квартиру с соседкой и подрабатывала барменом и официанткой. А спустя годы стала одной из главных звезд UFC. На пике карьеры она была одной из главных звезд промоушена, но звезда Ронды потухла так же быстро, как и зажглась.



Долгое время американка так здорово выполняла рычаг локтя, что ничего другого ей и не требовалось. Судите сами. 8 стартовых побед в карьере — 8 рычагов локтя. И в подавляющем большинстве случаев все заканчивалось в первых раундах.



Период с 2013 по 2015 год — золотой для Ронды. Первая чемпионка UFC, одна из самых высокооплачиваемых бойцов своего времени. У нее все шло отлично до встречи с Холли Холм, которая продемонстрировала ничтожность чемпионки в ударке. Через год Аманде Нуньес хватит 48 секунд, чтобы нокаутировать Роузи и завершить ее профессиональную карьеру. Успешная американка затем объявилась о рестлинге, плюс иногда появляется в кино — она стала частью таких крупных франшиз, как «Неудержимые» и «Форсаж».

Кайла Харрисон

У сборной США в 2008 году была убойная команда — Роузи, Аскрен, Сехудо, Кормье, вынужденный пропустить Игры. Но следующие поколения не менее талантливые. Чего только стоит Кайла Харрисон — двукратная олимпийская чемпионка в дзюдо (2012, 2016). Между прочим, первая представительница США с золотом в данной дисциплине.



Любопытно, что Кайла тоже могла поехать на Игры в 2008 году, но в ее весовой категории до 78 кг у США не было квоты.

Кайла пошла не в Bellator или UFC, а в PFL, где теперь имеет красивый рекорд 10-0. За пару лет она выиграла два сезона промоушена, а теперь за ней следят и в UFC.



«Да, я знаю, что у Кайлы Харрисон скоро истекает срок соглашения с PFL. Не знаю, считает ли она себя готовой попробовать свои силы в UFC и что по этому поводу думает ее команда, но если она будет готова, то мы тоже будем готовы», – сказал не так давно Дана Уайт.



Уже сейчас можно встретить мнения, что это лучшая девушка в ММА и одна из немногих, кто сможет составить конкуренцию бразильянке Аманде Нуньес. Правда, в этом случае мощной и фактурной спортсменке придется уложиться в вес. Она выступает в PFL в женском легком дивизионе, однако в ноябре прошлого года успешно дебютировала в полулегкой категории.



Также выступали на Олимпиадах: Дэн Хендерсон, Марк Коулман, Кевин Джексон, Рэй Мерсер (золото в боксе и один бой в ММА), Мэтт Линдленд, Сара Макманн.



«Есть причина, почему в UFC так мало олимпийских чемпионов, – им не хватает злости и мотивации», – говорил Генри Сехудо.