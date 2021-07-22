Четыре футболиста РПЛ попали на Олимпиаду. Кто из них вернётся в Россию с медалью?

Футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио стартует 22 июля. Из РПЛ в Японию поехали четыре футболиста: в сборную Бразилии нападающий Малком («Зенит») и защитник Бруно Фукс (ЦСКА), Аргентине помогут форварды Эсекьель Понсе («Спартак») и Адольфо Гайч (ЦСКА). Вряд ли все они получат стопроцентное количество времени, так как состав и без того мощный, но, возможно, хотя бы раз точно появятся на стадионах, которые примут соревнования.

Хорошие шансы засиять не только украшениями есть у Малкома. Бразильская федерация футбола несколько недель общалась с «Зенитом» о возможности вызова игрока. Сначала его планировали включить в список, потом отказались, но в итоге всё равно внесли в заявку. Предмет спора – «Зенит» настаивал, чтобы всю предсезонку игрок провёл с командой, сыграл в Суперкубке, а потом поехал в Токио. Тренерский штаб сборной Бразилии получал ежедневные отчёты о состоянии игрока и в итоге согласился с таким планом. А Малком уже даже выложил фотографии с тренировки вместе с командой.

Бруно Фукс Фото: pfc-cska.com

Вызов Бруно Фукса в сборную многим показался странным. За ЦСКА в прошлом сезоне он отыграл всего 12 минут, но в Бразилии у него всё равно хорошая репутация. Главный тренер армейцев Алексей Березуцкий даже признался, что не хотел отпускать футболиста, но пункт в контракте обязал его это сделать. При подписании соглашения Фукс настоял на отъезде в сборную в случае вызова. Судя по всему, вместе с соотечественниками он чувствует себя куда комфортнее. Поэтому Березуцкий уже с нетерпением ждёт его обратно.

Вообще у бразильцев собирается мощная команда. Возрастные слоты (на Игры могли попасть футболисты до 24 лет + 3 игрока старше) заполнили 38-летний Дани Алвес, центральный защитник «Севильи» Диего Карлос и вратарь Сантос. Но и среди молодых хватает звёзд: в Токио сыграют Ришарлисон из «Эвертона», Энтони из «Аякса» и Рейньер из «Боруссии». Что касается потенциального времени Малкома и Фукса, то первому оно, вероятно, гарантировано. Не просто так футболиста очень долго ждали из «Зенита». Фукс явно рассматривается как игрок ротации, в товарищеском матче с ОАЭ он вышел на замену в концовке.

Бразильцы – действующие олимпийские чемпионы. В группе они сыграют с Германией, Кот-д’Ивуаром и Саудовской Аравией. В плей-офф с таким составом выходить обязаны. А дальше возможны разные сценарии.



Сборная Аргентины, куда тоже попали два представителя РПЛ, сыграет в группе со сверхмощной Испанией, а также с Австралией и Египтом. Но фаворитами турнира они не являются. Теоретически главный тренер Фернандо Батиста мог привлечь восемь игроков из команды, которая выиграла Кубок Америки. Но никто не из них по разным причинам не попал в итоговую заявку. Даже среди возрастных только один футболист – вратарь «Кадиса» Херемиас Ледесма. А самый известный игрок команды Алексис Макаллистер, выступающий за «Брайтон».

Нападающие Понсе и Гайч точно получат игровое время. Форвард ЦСКА вообще был основным в товарищеских матчах, которые сборная проводила в этом году. Понсе также наверняка выйдет на поле. В товарищеском матче с Южной Кореей неделю назад он провёл весь тайм.