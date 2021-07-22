Месси, Неймар и другие суперзвёзды футбола не сыграют на Олимпиаде. А почему?

У футбола и Олимпийских игр очень сложные взаимоотношения. Туда не приедут топовые тренеры. Большинство классных сборных пропустят турнир (например, Португалия и т.д.). Да и составы в основном будут так себе. Аргентина участвует, но Месси в Токио не заскочит. Франция тоже в теме, но без Мбаппе и Погба. Бразильцы много раз намекали на желание победить на ОИ, но Неймар им не поможет.
А почему на Олимпиаде не будет многих звёздных футболистов?
Для начала – как устроен футбол на токийских Олимпийских играх
Группы выглядят так.
- Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция.
- Группа В: Новая Зеландия, Корея, Гондурас, Румыния.
- Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия.
- Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия.
Групповой этап пройдет с 22 по 28 июля. Четвертьфиналы состоятся 31 июля, полуфиналы – 3 августа. Матч за третье место пройдёт 6 августа. Финальная встреча состоится 7 августа на Международном стадионе в Йокогаме.
Получается, звёзд вообще ждать не придётся?
Не совсем, некоторые сборные всё же притащат сильных футболистов.
• Франция: Флориан Товен, Люка Тюзар, Андре-Пьер Жиньяк.
• Япония: Майя Йошида.
• Мексика: Гильермо Очоа.
• Новая Зеландия: Уинстон Рид.
• Аргентина: Эсекьель Барко, Эсекьель Понсе, Адольфо Гайч (ладно, последние двое попали в список, потому что знакомы фанатам из России).
• Испания, вот тут много: Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри, Дани Ольмо, Дани Себальос, Микель Мерино, Марко Асенсио, Микель Ойрсабаль.
• Бразилия: Дани Алвес, Габриэль Мартинелли, Ришарлисон, Малком.
• Германия: Бенджамин Хендрихс, Максимилиан Арнольд, Макс Крузе.
• Кот-д’Ивуар: Эрик Байи.
Но почему в некоторых сборные не приехали футболисты топ-уровня?
Просто мысли: за Германию могли сыграть Вернер, Хаверц, Сане и Гнабри. За Францию – Мбаппе, Погба и Канте. За Египет – Салах и Эльнени. Почему их нет? И тут несколько причин.
Во-первых, личное нежелание клубов отпускать своих лидеров. В футбольной тусовке Олимпиада – второстепенный международный турнир, куда команды редко отправляют своих лидеров. Есть примеры, когда футболистам всё же удавалось уговорить руководство. Один из них – Ришарлисон. Он месяц цапался с «Эвертоном»: отпрашивался, получал отказ, злился и отпрашивался снова. В итоге в переговоры подключился Рафа Бенитес и лично отпустил Ришарлисона. Игрок из-за Олимпиады пропустит предсезонку с «Эвертоном».
А есть примеры, когда клубы просто были против. Вильям Салиба и Эдуардо Камавинга могли сыграть за Францию, но «Арсенал» и «Ренн» их не отпустили.
Во-вторых, УЕФА и ФИФА не ставят на паузы международные матчи и лиги во время Олимпийских игр. Да, этот факт частично пересекается с предыдущим, но многим футболистам важнее поиграть за свои клубы/основные сборные, чем за олимпийские команды.
Штефан Кунц (возможно, новый тренер сборной России) отправился с Германией в Токио. В прошлом году он уговорил Томаса Мюллера поехать на ОИ. Но их отложили из-за коронавируса. И в 2021-м стороны уже просто не договорились. Некоторые немецкие источники говорят, что дело не только в решении Немецкого футбольного союза. Просто Мюллер захотел отдохнуть перед Евро и в хорошей форме начать сотрудничество с новым тренером «Баварии» – Юлианом Нагельсманом.
В-третьих, есть определённый пункт в регламенте, который мешает сборным набить составы звёздами. На Олимпиаде-2020 разрешено играть только футболистам, рождённым позже 1 января 1997 года. На каждую заявку разрешены по три исключения. Так, например, на ОИ поедут Жиньяк и Товен.
В-четвёртых, победы на ОИ практически не ценятся в футболе. Тренер олимпийской сборной Испании Луис де ла Фуэнте сказал: «Олимпийские игры – это витрина для молодых футболистов. Игроки среднего возраста нужны для поддержания духа. Но у молодняка есть реальные шансы показаться топ-клубам – за этим на Олимпиаде и проводится футбольный турнир».
- 22 июля 2021
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