Дошутился. Директора церемонии открытия со скандалом уволили за день до старта Олимпиады

Скандалы на Олимпиаде в Токио не прекращаются. За день до старта Игр был уволен директор церемонии открытия Кентаро Кобаяси. Причиной такого радикального решения стала… шутка 23-летней давности. Неудачный скетч с высмеиванием Холокоста стоил Кобаяси должности на Олимпиаде. Самое интересное, что режиссёр – не единственный, кто был уволен из оргкомитета Токио-2020 из-за неудачных шуток и проступков прошлого.

Неужели это не последняя подобная история?

Церемония открытия на волоске из-за шутки о Холокосте

За день до церемонии открытия Олимпийских игр судьба мероприятия оказалась на волоске. Всё из-за внезапного увольнения режиссёра Кентаро Кобаяси, отвечающего за это событие. Японец со скандалом покинул должность после сообщений СМИ о его антисемитских шутках 23-летней давности. В одном из своих стендап-выступлений Кобаяси предложил «поиграть в Холокост», разбрасывая бумажных кукол. Скетч попал на видео и быстро набрал популярность, что привело к большому скандалу. Поведение Кобаяси посчитали непростительным. Глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото узнала об оскорбительных шутках режиссёра перед стартом Игр и сожалеет о том, что комика не удалось уволить раньше. По мнению Хасимото, Кобаяси высмеял «болезненные исторические факты».

«Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Любая связь этого человека с Олимпийскими играми в Токио оскорбила бы память шести миллионов евреев и стала бы жестоким издевательством над престижным турниром», — прокомментировал инцидент сотрудник центра по борьбе с антисемитизмом.

После того как шутка всплыла в прессе, Кобаяси подал в отставку и извинился за своё поведение. «Развлекательные шоу не должны вызывать у людей неприятные чувства. Я понимаю, что эти употребленные по глупости слова были ошибочными, и я о них сожалею», — сказал режиссёр.

После увольнения Кобаяси поползли слухи об отмене церемонии открытия. Но организаторы обещают, что всё остаётся в силе. Правда, за сутки до старта мероприятия им придётся пересмотреть весь сценарий церемонии.

Японцы рвутся к славе американцев?

Олимпиада в Токио буквально кишит скандалами. Из-за событий многолетней давности на этой же неделе был уволен композитор Кейго Оямада. В прессе всплыли старые интервью японца, в которых он признавался в издевательствах над одноклассниками и говорил, что о своих поступках не жалеет. Произведения композитора были исключены из программы церемонии открытия. Позже Оямада принёс извинения за содеянное.

«Я с болью осознаю, что моё участие в качестве музыканта в Олимпиаде и Паралимпиаде будет непродуманным шагом в глазах многих людей», — заявил японец.

Из-за неудачной шутки в марте был уволен креативный директор Олимпиады-2020 Хироши Сасаки. Во время совещания с организаторами Игр японец предложил надеть на популярную модель plus-size Наоми Ватанабэ свиные уши и превратить Olympic в Olympig. То есть сделать девушку «олимпийским поросёнком». Шутка набрала обороты, а на Сасаки обрушился шквал критики.

Кажется, японцы решили бросить вызов американцам и перещеголять их в количестве жертв культуры отмены — глобального тренда, зародившегося в США. Это способ наказать известного человека за его проступки с помощью отказа от поддержки и публичного осуждения.

Неужели увольнения из-за неудачных шуток будут сопровождать всю Олимпиаду?