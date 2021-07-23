Впрочем, сочетание белого, синего и красного цветов в Токио найти будет несложно.

Сборной России на Олимпиаде не будет. Почему наши спортсмены остались без флага и гимна?

На Олимпиаде в Токио мы не увидим российский флаг и не услышим гимн России. Да и как таковой России, если говорить о названии сборной, на Олимпийских играх — 2020 официально не будет.

Наши спортсмены выступят как команда Олимпийского комитета России. На экипировке российской команды будет использоваться аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).

Вместо национального флага — флаг ОКР. Вместо гимна — музыка Чайковского.

Причина проста: признано, что Россия злостно нарушала антидопинговые правила.

Допинговые манипуляции

История допинговых скандалов и разбирательств началась давно. В 2016-м канадский профессор Ричард Макларен представил свой доклад, посвящённый коррупции в российском спорте, расследованию допинговых махинаций России на Олимпиаде в Сочи и поддержке допинга на государственном уровне с 2011 года.

В ходе расследования ВАДА долгое время запрашивало передачу данных Московской антидопинговой лаборатории. Когда данные всё-таки были получены, обнаружилось, что в них вносились изменения. Позже эксперты доказали факт манипуляции с базой данных.

После этого поблажек для России от ВАДА ждать было бесполезно.

Решение ВАДА

В конце 2019 года исполком ВАДА принял решение, по которому Россию должны были отстранить от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года. Российская сторона подала апелляцию, и в конце 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил наказание до двух лет.

Поэтому до конца 2022 года, то есть на Олимпиадах в Токио и Пекине, россияне могут выступать только в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Также России, согласно правилам, нельзя проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение, а спортивные руководители и российские чиновники не могут посещать чемпионаты мира и Олимпиады. И президент страны — не исключение.

Триколор в Токио будет

Несмотря на запрет российский символики на Играх в Токио, в форме олимпийской команды России всё-таки присутствует сочетание цветов национального флага. В МОК заявили, что дизайн формы соответствует установленным правилам.

Да и в официальных гостиницах Олимпиады российский триколор разрешён. Ограничение действует только на олимпийских объектах.

В Токио россияне выступят под белым флагом с эмблемой ОКР, в которой также есть цвета флага, так что минимальная привязка к названию страны будет.

Что касается гимна, изначально вместо него предлагали использовать «Катюшу», но CAS её использовать не разрешил. В Токио будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.

В Пхёнчхане было ещё хуже

В любом случае санкции по отношению к российской команде на Олимпиаде в Токио намного мягче, чем на Играх 2018 года.

В Пхёнчхане правила были очень жёсткие. В 2018-м триколор был под запретом даже для болельщиков, а спортсменкам не разрешали даже маникюр, где сочетались белый, синий и красный цвета. Выступали российские атлеты под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами.

Более того, тогда МОК отстранил от участия множество сильнейших российских спортсменов, даже тех, кто не фигурировал в допинговых скандалах. В общем медальном зачёте на Олимпиаде-2018 команда России заняла только 13-е место.

На Играх в Токио всё будет немного иначе. В состав команды России вошли 335 спортсменов, которые будут выступать в форме с цветами флага России и бороться за попадание в тройку общего медального зачёта.

Остаётся надеяться, что запреты и ограничения не смогут негативно повлиять на успехи российских спортсменов и музыка Чайковского будет часто звучать на церемониях награждения в Токио.