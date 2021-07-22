На Олимпиаде запретили вставать на колено. Ну хоть в одном виде спорта не прогнулись!

Политика и спорт теперь неотделимы. Олимпиаду в Токио не успели открыть, а спортсмены уже массово преклоняют колено перед началом соревнований. Кажется, эти Олимпийские игры превратятся в один большой политический перформанс, где непосредственно спорт будет лишь фоном для борьбы за права разнообразных групп и меньшинств.

Но если вам кажется, что мир окончательно сошёл с ума и в этом безумии нет просвета, то спешим успокоить. Одна из самых крупных и влиятельных спортивных федераций осталась верна своим ценностям и отказалась идти на поводу у скандальной моды. В отличие от других участников Игр, представителей водных видов спорта ждут серьёзные санкции за преклонение колена.



Ну хоть кто-то не прогибается под изменчивый мир!

На Олимпиаде уже преклоняют колени

В прежнем, нормальном мире, Олимпийские игры были зоной, свободной от политических высказываний. Кодекс организации однозначно запрещал любые акции протеста на всех площадках Игр, и история знает примеры, когда нарушителей выдворяли с соревнований. Казалось, этот пункт должен защитить нас от акций в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), ставших трендом многих крупных спортивных турниров, включая Евро-2020 по футболу.

Однако за три недели до Игр МОК всё-так пошёл на попятную и ослабил многолетний запрет на демонстрации и политические протесты на всех олимпийских объектах. Новая редакция «правила 50» олимпийской хартии позволяет вставать на колено или выставлять вверх кулак перед началом соревнований, но не на церемонии награждения.

Уступки вызваны тем, что многие спортсмены в любом случае использовали бы политические жесты, и тогда Олимпиада в Токио погрязла бы в скандалах. Последствия, мягко говоря, гибкой позиции МОК мы увидели в первый же соревновательный день, когда футболистки из Великобритании и Чили встали на одно колено перед стартовым свистком. МОК, будто стесняясь, не включил эти кадры в видеообзор для медиапартнёров и не разместил в официальных соцсетях. Впрочем, организаторы уже пообещали, что такого больше не повторится.

Пловцы пошли против системы

В России, как и в некоторых других странах, поведение МОК многие сочли проявлением слабохарактерности. При этом мало кто вспоминает, что в данном случае МОК – не истина в последней инстанции, потому как международные федерации имеют право вето. И среди нескольких десятков организаций всё-таки нашлась та, которая не стала мириться с новыми веяниями и отказалась слепо следовать рекомендациям организаторов.

Кто такой смелый? Международная федерация плавания, под эгидой которой проходят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. А это, на минуточку, 49 комплектов наград из 339 (около 15%). Конечно, открыто противостоять МОК и настраивать против себя борцов с проявлениями расизма, FINA не хочет. Свою позицию боссы организации обозначили очень деликатно, но при этом чётко и ясно.

В соответствии с Кодексом поведения FINA, любые политические, религиозные или дискриминационные высказывания или поступки будут по-прежнему строго запрещены на спортивной площадке, начиная с момента, когда спортсмен покидает раздевалку или комнату ожидания. Другими словами, преклонение колена на бортике у бассейна будет расцениваться как нарушение правил FINA и повлечёт за собой дисциплинарные санкции вплоть до отстранения от участия в соревнованиях под эгидой федерации.

«FINA полностью поддерживает право спортсмена на свободу слова. Это фундаментальный аспект демократии, и такой порыв не должен подавляться, если он находится в рамках уважения и достоинства. Голоса наших спортсменов важны и должны быть услышаны.

Спортсмены имеют право на уединение во время подготовки к соревнованиям и после, а площадка у бассейна остаётся святыней спорта. Бортик есть и должен оставаться местом дружбы и уважения ко всем, а не к отдельному человеку. Такое же отношение проецируется и на церемонию награждения. В этот момент отмечаются достижения конкретных спортсменов, их тренеров, семей и целых наций. И каждый заслуживает наслаждаться этим моментом без каких-либо помех», — считает президент FINA Хусейн Аль Мусаллам.

Осмелится ли кто-то поддержать федерацию плавания?

Конечно, отличная ото всех позиция Международной федерации плавания имеет свои предпосылки. Во-первых, среди главных звёзд подконтрольных FINA видов спорта нет темнокожих. Во-вторых, организацию возглавляет представитель Кувейта, а не североамериканец, европеец или австралиец.

По большому счёту, федерация плавания не сделала ничего экстраординарного, просто подчеркнула, что на спортивных аренах надо заниматься спортом. Но в нынешних реалиях даже защита такого очевидного факта уже выглядит как смелый и довольно рискованный поступок.

Интересно, отважатся ли в других видах спорта на запрет преклонять колени перед соревнованиями? Или пловцы так и останутся единственными поборниками вековых ценностей.