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Церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио — онлайн-трансляция, где смотреть онлайн церемонию открытия Олимпийских игр

Олимпийские игры-2020. Церемония открытия самой скандальной Олимпиады в истории. LIVE
Андрей Гуров Артём Тайманов
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Олимпийские игры-2020, церемония открытия
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Спортсмены пройдут перед пустыми трибунами, а флага России вообще не будет. Самое важное и интересное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Олимпиада-2020. Общекомандный медальный зачёт
Календарь Олимпийских игр-2020 в Токио

Здравствуйте, дорогие любители спорта! В пятницу, 23 июля, в Токио состоится церемония открытия Олимпийских игр — 2020. Грандиозное шоу пройдёт при пустых трибунах, что обусловлено мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио. Начало церемонии запланировано на 14:00 по московскому времени.

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2020?
Live Михаил Чесалин

Олимпийские игры в Токио ещё до своего начала получили статус самых скандальных в истории. Впервые Олимпиада была не отменена из-за чрезвычайных обстоятельств, а перенесена. Праздник спорта омрачён не только отсутствием иностранных болельщиков и суровыми ограничениями, но и громкими скандалами, которые появляются буквально ежедневно.

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09:04 Михаил Чесалин

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2020?

Церемония открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио начнётся в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будет вести Первый канал.

Самая странная церемония открытия. На Олимпиаде спортсмены пройдут перед пустыми трибунами Самая странная церемония открытия. На Олимпиаде спортсмены пройдут перед пустыми трибунами
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Теги Олимпиада 2020 ОИ-2020 •••

Заглавное фото: Clive Rose/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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