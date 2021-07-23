Олимпийские игры-2020. Церемония открытия самой скандальной Олимпиады в истории. LIVE

Олимпийские игры в Токио ещё до своего начала получили статус самых скандальных в истории. Впервые Олимпиада была не отменена из-за чрезвычайных обстоятельств, а перенесена. Праздник спорта омрачён не только отсутствием иностранных болельщиков и суровыми ограничениями, но и громкими скандалами, которые появляются буквально ежедневно.