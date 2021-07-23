Олимпийские игры-2020. Церемония открытия самой скандальной Олимпиады в истории. LIVE

Здравствуйте, дорогие любители спорта! В пятницу, 23 июля, в Токио состоится церемония открытия Олимпийских игр — 2020. Грандиозное шоу пройдёт при пустых трибунах, что обусловлено мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио. Начало церемонии запланировано на 14:00 по московскому времени.
Олимпийские игры в Токио ещё до своего начала получили статус самых скандальных в истории. Впервые Олимпиада была не отменена из-за чрезвычайных обстоятельств, а перенесена. Праздник спорта омрачён не только отсутствием иностранных болельщиков и суровыми ограничениями, но и громкими скандалами, которые появляются буквально ежедневно.
Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2020?
Церемония открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио начнётся в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будет вести Первый канал.
- 23 июля 2021
-
10:18
-
10:11
-
10:09
-
10:03
-
09:37
-
09:32
-
09:25
-
09:09
-
08:59
-
08:59
-
08:55
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
08:02
-
07:52
-
07:38
-
07:29
-
06:46
-
06:23
-
06:18
-
06:13
-
06:05
-
06:00
-
05:56
-
05:55
-
05:43
-
05:42
-
05:35
-
05:28
-
05:21
-
05:15
-
05:11
-
04:20
-
03:41