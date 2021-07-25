После гола Савичева тренер Бразилии заплакал. Последнее золото наших футболистов на Играх

Отмечали так, что до церемонии награждения дошли не все.

33 года назад Советский Союз ликовал — сборная страны по футболу выиграла Олимпиаду в Сеуле. И как выиграла: ничья в основное время и фантастический гол Савичева в дополнительное. Бразилии! Даже тогда эта победа казалась обыкновенным чудом, а по прошествии десятилетий — подавно. Вспомним, как это было.

Перед финалом футболисты отправились на теплоход. Звёзд эстрады попросили освободить каюты

Накануне решающего матча Игр-1988 главный тренер нашей команды Анатолий Бышовец решил отступить от традиционных методов подготовки. Он завёз команду на теплоход «Михаил Шолохов», где разместилась группа поддержки из звёзд советской эcтрады — Винокуром, Хазановым, Добрыниным, Пугачёвой.

Защитник Гела Кеташвили вспоминал: «Нашей целью на турнире была медаль. Задачу мы выполнили в полуфинале — обыграли Италию 3:2 в дополнительное время. …> Бышовец сразу устроил собрание: мужики, наша задача решена. Осталась одна игра. Даже если проиграем, никто нас убивать не будет. Давайте соберемся и выдадим всё, что можем. А пока поехали отдыхать. И мы отправились в морской порт, там стоял наш корабль. …> Никто не напивался, просто расслабились и договорились сыграть в финале с Бразилией друг за друга».

Сам Бышовец рассказывал, что попросил артистов временно съехать с корабля в Олимпийскую деревню на время подготовки к финалу.

«[Звёзды] организованно собрали вещи и спокойно переселились. А мы на два дня абстрагировались от всего постороннего. Оставшись на корабле в уединении, мы могли полноценно восстановиться после полуфинала и поддержать на необходимом уровне физические кондиции — была волейбольная площадка, сауна… А главное был борщ!» — с улыбкой рассказывал Бышовец в интервью «Чемпионату».



По воспоминаниям Владимира Татарчука, на этой-то волейбольной площадке футболисты и разминались: играли через сетку, в квадраты.

«Даже ворот не было. Фишки ставили — и стучали Харину. Лайнер покачивался на волнах, но нам это не мешало. Убаюкивало хорошо перед сном», — рассказывал Татарчук.

Бышовец решил не показывать футболистам запись матча соперника

При подготовке к финалу Бышовец принял решение не показывать команде запись матча Бразилия — ФРГ. Спустя много лет тренер объяснял это тем, что в полуфинале южноамериканцы показали феноменальный уровень футбола.

«Главное было сохранить уверенность в собственных силах. Я-то сам всегда больше верю в то, что мы победим, чем в то, что проиграем. Важно было, чтобы так же мыслили и футболисты. Такой инстинкт победителя у нашей команды был. А психология подчас значит больше арифметики. Даже больше мастерства», — говорил Бышовец.

Анатолий Бышовец Фото: РИА Новости

Татарчук уточнил: кассеты с записью полуфинального матча у футболистов были, но смотреть их не стали:

«Не так плохо с техникой обстояло дело, как можно подумать сегодня. Но непосредственно перед финалом бразильцев не смотрели. Может, оно и к лучшему. Испугаться не испугались бы, но, возможно, по-другому настраивались бы», — объяснял полузащитник.

Перед игрой бразильцы смеялись, дурачились и снимали друг друга на камеры

1 октября 1988 года сборная СССР на глазах 73 тысяч зрителей встретилась со сборной Бразилии в финале Олимпийских игр в Сеуле. По воспоминаниям очевидцев, бразильцы были максимально раскованы перед игрой. Возможно, даже чересчур. Смеялись, пели песни в раздевалке. По свидетельствам Виктора Лосева, на предматчевую разминку бразильцы вышли с видеокамерами — дурачились и снимали друг друга.

«Было такое ощущение, что они уже выиграли. Я напомнил ребятам известную русскую пословицу: «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним». И заверил команду, что после финального свистка смеяться будем мы», — говорил Бышовец.

Гол Савичева довёл до слёз тренера Бразилии

Виктор Понедельник писал о финале в еженедельнике «Футбол-Хоккей»: «Первые минуты вообще прошли под знаком жестоких единоборств. Признаюсь, такими бразильцев не видел со времён испанского чемпионата мира. Именно тогда впервые заметил, как у них наряду с отличной техникой чуть ли не впервые появилась невиданная доселе в их действиях жёсткость, нередко переходящая в жестокость».

На 30-й минуте Ромарио открыл счёт. Но уже во втором тайме Добровольский расчётливым ударом с пенальти восстановил равновесие — 1:1 в основное время.

На дополнительное время наши сохранили больше физических сил — и забили-таки победный гол.

105-я минута. Длинный пас Горлуковича, скидка Лютого — и вот уже Савичев вылетает один на один с Таффарелом. Комментатор Маслаченко кричит: «Савичев! Убегай, забивай! Я тебя умоляю! ГОООЛ!»

ВИДЕО.

Чуть позже режиссёры трансляции крупным планом показывают бразильского тренера Сильву. Он плачет, утирая слёзы рукавом спортивного костюма…

Кеташвили начал праздновать победу за 15 минут до конца матча

Казус случился в перерыве между дополнительными таймами. Защитник Кеташвили, решив, что матч окончен, начал праздновать победу.



«Встал на колени, воздел руки к небу и как начал истошно орать: «Мы — чемпионы!» — и ещё что-то, кажется, по-грузински. Мы ничего не поняли, ошалело переглянулись, и только через несколько секунд до меня дошло, что Гелу надо срочно возвращать в реальность. Подбегаю к нему: «Ты чего празднуешь, нам ещё 15 минут играть!» Он на меня несколько секунд молча смотрел, потом за голову схватился: «Вай, как ещё 15 минут?!» Сейчас смешно, а тогда… Хорошо, что судья не сразу свистнул к началу последнего тайма. Кеташвили ведь центрального защитника играл, а тут ещё я — рядом с ним и вне игры…» — вспоминал Виктор Лосев в интервью «Спорт день за днём».

Сам Кеташвили объяснял, что на тот момент ещё эмоционально не отошёл от гола Савичева. «Оставшиеся 15 минут были для меня кошмаром. Один глаз лежал на Ромарио, второй — на табло. Еле доиграл», — вспоминал защитник.

Фото: Marc Francotte/Getty Images

Золото отмечали как надо: спели с Хазановым, потеряли Тищенко в каютах и получили кроссовки от Сабониса

Олимпийское золото сборная отмечала там же, где и готовилась к нему. На всё том же «Шолохове».

«Отмечали душевно, и не только шампанским. Полный ассортимент напитков был. В портовые магазины бегали докупать горячительное: виски, джин. Прямо на корабле нам концерт устроили — Хазанов, Винокур. Артисты сначала на сцене выступили, а потом за столом, не без этого. Вадика Тищенко наутро вообще не нашли. Потерялся человек, в чужой каюте уснул. На награждение уехали без него. Медаль Вадику уже на корабль привезли», — с улыбкой рассказывал Владимир Татарчук «Чемпионату».

В ночь после финала новоиспечённые олимпийские чемпионы так и не уснули, хотя Бышовец и просил держать себя в руках перед награждением. Татарчук признался, что с утра футболисты зашли ещё и к баскетболистам — отметить «бокалом шампанского» и их победу тоже.

Татарчук: «Сабонис на радостях Нарбековасу кроссовки подарил. На шею, как брелоки, повесил — до колен у Арминаса болтались! У Сабониса 48-й, кажется, размер, а Нарбековас моего роста, сантиметра на три выше. Выпили с ними по бокальчику и пошли на награждение».

После Олимпиады футболисты обзавелись новыми авто, телевизорами и магнитофонами

За победу на Олимпиаде футболистам присвоили звания заслуженных мастеров спорта и выдали по 6 тысяч долларов и 12 тысяч рублей. Каждому игроку вручили купон на право приобрести автомобиль без очереди. Бышовец и Михайличенко купили по «Волге», а Татарчук — «шестёрку», которая обошлась ему в шесть тысяч рублей при курсе 60 копеек за доллар.

В Южной Корее фирма Daewoo предлагала футболистам приобрести видеомагнитофоны и телевизоры на выгодных условиях. Многие соблазнились, хотя в Москву техника пришла только через два месяца.

За доллары в Советском Союзе можно было что-то легально купить только в официальном валютном магазине.

«Я там телевизор за доллары взял, импортный, JVC. В общежитии поставил. Продукты покупали, напитки красивые, шоколадки. Гости приходят — надо на стол что-то поставить. В обычных-то магазинах — шаром покати…» — вспоминал Татарчук.

«Такая команда раз в жизни бывает». Легендарная сборная до сих пор поддерживает связь

По-разному сложились судьбы героев той золотой плеяды. Кто-то поиграл за рубежом и стал тренером, кто-то остался дома и зацепил первые чемпионаты независимой России, а кто-то отошёл от футбола. Но свою легендарную команду никто не забывает.

Бышовец: «Мы созваниваемся с ребятами. На круглые даты — 10 лет победе, 20 — встречались. Отмечали. Я очень рад, что в 2008 году удалось собрать игроков той сборной в Москве. Не у всех получилось приехать, но большинство всё же было. Приятно было увидеться, пообщаться, вспомнить прошлое. Это, скажу я вам, люди исключительных человеческих качеств. …> Это был настоящий коллектив единомышленников».

Больше трёх десятилетий прошло с тех пор. Сборная России на Игры не отобралась ни разу.