На Олимпиаде выступит 56-летняя россиянка. Меркулова начала заниматься спортом ещё в СССР

Но есть на Играх в Токио люди и более опытные, чем российская всадница. А когда-то олимпийским чемпионом едва не стал 72-летний стрелок.

Сборную России, точнее, команду Олимпийского комитета России на Играх-2020 в Токио представят 335 спортсменов. Самой молодой из них будет 16-летняя гимнастка Виктория Листунова. А самой возрастной станет 56-летняя Инесса Меркулова, которая постарается побороться за медали в конном спорте. Поразительно, но это некритичный возраст для Олимпиады. В Играх не просто участвовали, но и побеждали люди старше 60 лет!

56-летняя Меркулова ещё молода?

Это может звучать странно, но россиянка по меркам конного спорта не считается возрастной спортсменкой. Там будут наездники и постарше. Например, норвежскому конкуристу Гейру Гулликсену 61 год, а всаднице Мэри Ханне из Австралии уже исполнилось 66. Но даже это не предел: выступавшему на Олимпиаде-2012 японцу Хироши Хокетсу был аж 71!

Инесса начала заниматься конным спортом в возрасте 11 лет — ещё в 1975 году, ещё во времена Советского Союза.

Однако хорошо известно: для того чтобы дорасти до всадника олимпийского уровня, необходимо потратить минимум 15 лет.

Это сродни обучению на медицинском факультете. Студент учится гораздо дольше всех остальных, зато потом пожинает плоды. Так и в конном спорте: длительный процесс обучения позволяет впоследствии выступать на высоком уровне по 30-40 лет.

Искусственная кома

Меркулова уже выступала на Олимпиаде-2016 в Рио, но не смогла добиться больших успехов.

А полтора года назад с Инессой едва не случилась трагедия. Во время одной из тренировок в Германии она упала с лошади. Врачам пришлось ввести спортсменку в искусственную кому. В таком состоянии она провела несколько недель. К счастью, у неё не выявили черепно-мозговой травмы, и через какое-то время Инесса начала реабилитацию.

Фото: David Rogers/Getty Images

В Токио-2020 Меркулова выступит на своей лошади по кличке Мистер Икс, названной в честь героя фильма «Принцесса цирка». Россиянка полностью восстановилась после тяжёлой травмы и планирует удивить всех на Олимпиаде.

В бой идут одни старики

В истории Олимпиад было немало примеров, когда возрастные спортсмены добивались успехов. Так, чешский хоккеист Пётр Недвед выступал на Олимпиаде-2014 в Сочи в возрасте 42 лет, а за два года до этого брал бронзу чемпионата мира. Российскому биатлонисту Сергею Чепикову было 39 лет, когда он стал серебряным призёром Олимпиады-2006 в Турине.

Знаменитый российский саночник Альберт Демченко выступал сразу на семи Олимпиадах. На Играх в Сочи в 2014 году россиянин завоевал две серебряные медали, будучи в возрасте 42 лет. Немецкой конькобежке Клаудии Пехштайн было 45 лет во время Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году. Правда, успехов в Южной Корее она не добилась. Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален победил на Олимпиаде в Сочи, когда ему стукнуло 40 лет.

Конечно, нельзя не отметить советскую, узбекскую и немецкую гимнастку Оксану Чусовитину. Оксана является единственной гимнасткой, которая принимала участие в семи Олимпиадах. На Играх в Токио Чусовитиной будет 46 лет. Все соперницы годятся ей в дочери!

64-летний олимпийский чемпион

Самым возрастным чемпионом в истории Олимпийских игр является Оскар Сван. Шведский стрелок принял участие в своих первых Играх в возрасте 60 лет. В Лондоне-1908 он взял золото, однако тогда его результат перебил ирландский спортсмен Джошуа Миллнер. Он был на несколько месяцев старше Оскара, когда выиграл своё золото на той Олимпиаде.

Свана это не устроило, и через четыре года на домашней Олимпиаде в Стокгольме он победил в возрасте 64 лет. До сих пор этот рекорд никто не сможет побить. Оскар мог и улучшить свой рекорд. Он отправился на Олимпиаду-1920 в Антверпен в возрасте 72 лет, но взял серебро.

Ближе всего в новейшей истории Олимпиад к достижению Свана подобрался британский всадник Ник Скелтон. Он выиграл золото на Играх в Рио-2016 в возрасте 58 лет. Учитывая то, насколько профессиональным стал спорт за последние 100 лет, этот результат вызывает восхищение.