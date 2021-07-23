Богатейшая спортсменка мира зажгла в Токио олимпийский огонь. Кто такая Наоми Осака?

Красочная церемония открытия Игр в Токио завершилась зажжением олимпийского огня. Право открыть Олимпиаду получила спортсменка мира, теннисистка Наоми Осака. Кто она такая и почему ей доверили эту почётную обязанность? Объясняем.

Открытие Игр – это всегда не только праздник, но и волнительное событие для всех. К нему готовятся не только участники и постановщики этого шоу, но и спортсмены, а также организаторы соревнований. Например, в теннисе, где турнир начинается на следующий день, матчи игроков, которым доверено нести флаг своей страны, не ставят в расписание стартового дня. Было известно, что лучшая теннисистка Японии Наоми Осака не понесёт флаг страны-хозяйки Игр на церемонии, и поэтому неудивительно, что матчем открытия теннисного турнира должен был стать именно поединок с участием Осаки. Однако накануне Церемонии открытия расписание изменилось – встреча второй ракетки мира с китаянкой Чжэн Сайсай была перенесена на воскресенье. Японские журналисты тут же сделали вывод, что Осаке будет доверена какая-то важна роль на главном шоу Олимпиады. И они не ошиблись.

Под конец Церемонии открытия 23-летняя Наоми Осака появилась на стадионе с факелом и зажгла чашу с олимпийским огнём. Почему именно она? Наоми является одной из самых именитых японских спортсменок современности. С 2018 года Осака сумела выиграть 4 турнира «Большого шлема», была первой ракеткой мира. При этом отметим, что Наоми могла и не выступать под японским флагом. Дело в том, что у неё довольно необычное происхождение. Мать Наоми – японка, а вот отец – американец гаитянского происхождения. Выросла теннисистка вместе со своей старшей сестрой Мари в США.

В 2018 году, когда Наоми начала выигрывать «Шлемы», Япония вовсю готовилась к проведению Олимпиады в Токио. И спонсоры главного спортивного события четырёхлетия, особенно японские, тут же обратили свои взоры на перспективную теннисистку. Очень многие компании жаждали видеть лицом своего бренда столь перспективную национальную спортсменку, у которой есть все шансы выиграть олимпийскую медаль у себя на родине. Поэтому неудивительно, что Наоми сейчас сотрудничает чуть ли не с двумя десятками известных компаний. Среди них такие известные торговые марки как Nissan Motor, MasterCard, Procter & Gamble, All Nippon Airways Louis Vuitton, Tag Heuer и Nissin Foods. Кроме того, Осака стала лицом Nike, получив контракт на $ 10 млн долларов, причём это партнёрство рассчитано до 2025 года.

По данным Sportico и «Форбс», последние два года Наоми зарабатывает больше всех других спортсменок мира и опережает по доходам даже некоторых звёзд среди мужчин. С середины 2020-го по середину 2021 года она получила $ 55,2 млн, из которых только $ 5,2 млн приходятся на призовые за выступления на корте, а остальные $ 50 млн – это спонсорские и коммерческие контракты. По заработкам за год Осака опережает таких именитых спортсменов как теннисисты Новак Джокович, Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, гольфист Рори Макилрой, автогонщики Формулы-1 Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, футболисты Гарет Бэйл, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и другие.

Умопомрачительный взлёт в спортивной и финансовой карьере позволил Осаке почувствовать себя тем человеком, который может влиять на окружающий мир. Так в 2020 году на соревнованиях WTA-1000 в Цинциннати/Нью-Йорке японка добилась от организаторов отмены всех пятничных матчей, призывая поддержать движение BLM. На «Ролан Гаррос» -2021 Наоми попыталась изменить десятилетиями работающие правила турниров «Большого шлема». Она объявила, что не будет участвовать в обязательных послематчевых пресс-конференциях и даже был готова регулярно выплачивать штрафы. Однако организаторы всех четырёх турниров «Большого шлема» выпустили совместное заявление, в котором пригрозили японке дисквалификацией. После этого Осака снялась с «Ролан Гаррос» и пропустила Уимблдон. Олимпиада в Токио будет её первым стартом после того майского скандала в Париже.

То, что именно Наоми Осаки зажгла олимпийский огонь в Токио, — это, конечно, символично. На сегодняшний день она является одной из главных икон мирового спорта и одной из главных претенденток на золотую медаль.