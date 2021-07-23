Делёж медального пирога в Токио начнётся уже совсем скоро. Где там кусок для российской сборной?

Первое золото — в первый день? Россия начинает борьбу в медальном зачёте Олимпиады

В день открытия Олимпийских игр медали традиционно не разыгрывают, хотя соревнования в некоторых видах спорта уже в разгаре. Первые награды Игр в Токио найдут своих обладателей в субботу, 24 июля. И вот тут-то уже будет первый повод судить о том, насколько оптимистичным получился медальный прогноз «Чемпионата» на стартовавшую Олимпиаду.

Дело-то в том, что мы запланировали для сборной России золото уже в первый день!



В каком виде спорта? Да в дзюдо.



Наши дзюдоисты в последние годы дважды выигрывали первое золото для сборной России на Олимпиаде. Победы Арсена Галстяна и Беслана Мудранова многие хорошо помнят.

Впрочем, дело не только в закономерностях и суевериях. Просто Роберт Мшвидобадзе, который выступит в весовой категории до 60 кг, — первый номер посева и главный фаворит турнира.

Интересно, что Мшвидобадзе не является чемпионом мира. Но он круче чемпиона мира!

Победителем недавнего мирового форума стал российский дзюдоист Яго Абуладзе, но Мшвидобадзе в отборе своего соотечественника превзошёл. Представляете, какая конкуренция у нас в сборной, если чемпион мира просто не попадает на Олимпийские игры?

Помимо золота, мы запланировали ещё серебро и бронзу.

Серебро — в стрельбе из пистолета с 10 метров. Конечно, в этом виде спорта один неудачный выстрел может перечеркнуть весь многолетний путь к олимпийскому золоту, но Артём Черноусов всё-таки действующий чемпион мира. Колени у него дрожать точно не должны.

А бронзу вполне может завоевать саблист Камиль Ибрагимов. Это опытнейший фехтовальщик, который дважды выигрывал чемпионат мира в команде (правда, последний раз — в 2016 году). В личном первенстве он дважды был третьим со времён Олимпиады в Рио-де-Жанейро. И, кажется, он вполне готов пополнить свою внушительную медальную коллекцию первой наградой Игр.

Ну а теперь мы готовы к самому интересному: считать медали и места в командном зачёте.



И, безусловно, мы будем рады ошибаться. Но только в меньшую от реального количества завоёванных российскими спортсменами медалей сторону.