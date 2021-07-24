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Олимпиада 2021 в Токио – онлайн-трансляция соревнований 24 июля 2021: первая медаль России

Олимпиада 2020 в Токио. Галашина упустила победу в стрельбе. У России есть серебро! LIVE
Андрей Гуров Алексей Фалько
,
Анастасия Галашина, сборная России по дзюдо
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На Олимпийских играх наконец-то начинают разыгрывать награды. Болеем за наших в режиме «лайв» вместе с «Чемпионатом»!
Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт
Календарь Олимпийских игр-2020 в Токио

Приветствуем всех любителей спорта! В субботу, 24 июля, в Токио стартует медальная программа Олимпийских игр-2020. В первый день соревнований будут разыграны 11 комплектов наград в велоспорте, дзюдо, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжёлой атлетике и фехтовании. Следить за всеми событиями и болеть за российских спортсменов можно в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Россия завоевала серебро в стрельбе Галашина вышла в финал Олимпийского турнира по стрельбе
Live Павел Панышев

Организаторы Олимпиады в Токио объявили о 17 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм. В этот список вошёл один спортсмен, не являющийся гражданином Японии. 16 случаев касаются подрядчиков и персонала.

Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составило 127.

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На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксировано 17 новых положительных тестов на коронавирус
05:47 Павел Панышев

Увы, Россия потеряла ещё одну фехтовальщицу. Мара Наваррия в 1/16 финала обыграла Юлию Личагину — 15:12.

05:41 Павел Панышев

Россиянин Михаил Артамонов проиграл в 1/8 финала соревнований по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Российский спортсмен уступил Мохамеду Халилу Джендуби из Туниса — 18:25.

Артамонов взял первый раунд, но с крупным счетом уступил во втором — 3:10.

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Артамонов проиграл в 1/8 финала Олимпиады-2020 в турнире по тхэквондо
05:40 Павел Панышев

Российская пара Гаслан Базаржапов и Ксения Перова в миксте олимпийского турнира по стрельбе из лука в 1/8 финала уступили команде Турции.

Российская команда проиграла со счетом 2:6. В четвертьфинале Олимпийских игр в Токио – 2020 турецкая команда встретится с Индонезией. Также в четвертьфинал уже прошли команды Индии, Великобритании и Мексики.

05:36 Павел Панышев

Ирина Долгова вышла в 1/8 финала соревнований по дзюдо в весовой категории до 48 кг. В 1/16 финала она победила Соню Бхатту из Непала (10:0). За выход в четвертьфинал Долгова поспорит с соперницей из Китайского Тайбэя.

05:28 Павел Панышев

Тем временем стартовала 1/16 финала турнира в шпаге. Итальянка Мара Наваррия встречается с Юлией Личагиной. Пока всё довольно упорно.

05:24 Павел Панышев

Обидно за Галашину — были все шансы на победу. По лицу Анастасии всё видно — она очень расстроена. Поздравляем нашу команду с первой медалью!

Стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония
Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
1. Цянь Ян (Китай) — 251,8 (олимпийский рекорд).
2. Анастасия Галашина (Россия) — 251,1.
3. Нина Кристен (Швейцария) — 230,6

Олимпиада 2020. Стрельба
Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
24 июля 2021, суббота. 04:45 МСК
Окончено
1
Цянь Ян
Китай
251.8
2
Анастасия Галашина
Россия
251.1
3
Нина Кристен
Швейцария
230.6
05:17 Павел Панышев

Россия завоевала серебро в стрельбе

Не выдержали нервы у Галашиной, увы! Россиянка опережала соперницу на 0,2 балла, но Анастасия дрогнула и последним выстрелом набрала 8,9 балла. А китаянка выстрелила на 9,8.

У России первая медаль на Олимпиаде — серебро!

05:14 Павел Панышев

Нина Кристен заняла третье место. И сейчас Цянь Ян и Анастасия Галашина зарубятся за победу! Между ними всего 0,1 балла.

05:11 Павел Панышев

Стартовал финал в стрельбе! Галашина захватила лидерство, набрав 189,1 балла. Очень хорошо идёт Анастасия, опережая Цянь Ян и Нину Кристен.

05:03 Павел Панышев

Галашина вышла в финал Олимпийского турнира по стрельбе

Российская спортсменка Анастасия Галашина на Олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м) сумела квалифицироваться в финал.

Россиянка заняла восьмое место, набрав 628,5 баллов, в то время, как у лидера – представительницы Дании Жанетт Дуэстад на счету 632,9.

Финальная стадия соревнований состоится сегодня, начало – 4:45 мск.

05:01 Павел Панышев

У российских спортсменов отличные шансы на медали и даже на первое золото. Особое внимание стоит обратить на дзюдоиста Роберта Мшвидобадзе, стрелка из пистолета Артёма Черноусова и фехтовальщика Камиля Ибрагимова. Каждый из них способен добраться до высшей ступени пьедестала, но болеть мы, конечно, будем за всех наших спортсменов. Вперёд, Россия!

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Теги Олимпиада 2020 Дзюдо ОИ-2020 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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