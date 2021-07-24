Олимпиада 2020 в Токио. Галашина упустила победу в стрельбе. У России есть серебро! LIVE

Приветствуем всех любителей спорта! В субботу, 24 июля, в Токио стартует медальная программа Олимпийских игр-2020. В первый день соревнований будут разыграны 11 комплектов наград в велоспорте, дзюдо, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжёлой атлетике и фехтовании. Следить за всеми событиями и болеть за российских спортсменов можно в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Организаторы Олимпиады в Токио объявили о 17 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм. В этот список вошёл один спортсмен, не являющийся гражданином Японии. 16 случаев касаются подрядчиков и персонала.
Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составило 127.
Увы, Россия потеряла ещё одну фехтовальщицу. Мара Наваррия в 1/16 финала обыграла Юлию Личагину — 15:12.
Россиянин Михаил Артамонов проиграл в 1/8 финала соревнований по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Российский спортсмен уступил Мохамеду Халилу Джендуби из Туниса — 18:25.
Артамонов взял первый раунд, но с крупным счетом уступил во втором — 3:10.
Российская пара Гаслан Базаржапов и Ксения Перова в миксте олимпийского турнира по стрельбе из лука в 1/8 финала уступили команде Турции.
Российская команда проиграла со счетом 2:6. В четвертьфинале Олимпийских игр в Токио – 2020 турецкая команда встретится с Индонезией. Также в четвертьфинал уже прошли команды Индии, Великобритании и Мексики.
Ирина Долгова вышла в 1/8 финала соревнований по дзюдо в весовой категории до 48 кг. В 1/16 финала она победила Соню Бхатту из Непала (10:0). За выход в четвертьфинал Долгова поспорит с соперницей из Китайского Тайбэя.
Тем временем стартовала 1/16 финала турнира в шпаге. Итальянка Мара Наваррия встречается с Юлией Личагиной. Пока всё довольно упорно.
Обидно за Галашину — были все шансы на победу. По лицу Анастасии всё видно — она очень расстроена. Поздравляем нашу команду с первой медалью!
Стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония
Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
1. Цянь Ян (Китай) — 251,8 (олимпийский рекорд).
2. Анастасия Галашина (Россия) — 251,1.
3. Нина Кристен (Швейцария) — 230,6
Россия завоевала серебро в стрельбе
Не выдержали нервы у Галашиной, увы! Россиянка опережала соперницу на 0,2 балла, но Анастасия дрогнула и последним выстрелом набрала 8,9 балла. А китаянка выстрелила на 9,8.
У России первая медаль на Олимпиаде — серебро!
Нина Кристен заняла третье место. И сейчас Цянь Ян и Анастасия Галашина зарубятся за победу! Между ними всего 0,1 балла.
Стартовал финал в стрельбе! Галашина захватила лидерство, набрав 189,1 балла. Очень хорошо идёт Анастасия, опережая Цянь Ян и Нину Кристен.
Галашина вышла в финал Олимпийского турнира по стрельбе
Российская спортсменка Анастасия Галашина на Олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м) сумела квалифицироваться в финал.
Россиянка заняла восьмое место, набрав 628,5 баллов, в то время, как у лидера – представительницы Дании Жанетт Дуэстад на счету 632,9.
Финальная стадия соревнований состоится сегодня, начало – 4:45 мск.
У российских спортсменов отличные шансы на медали и даже на первое золото. Особое внимание стоит обратить на дзюдоиста Роберта Мшвидобадзе, стрелка из пистолета Артёма Черноусова и фехтовальщика Камиля Ибрагимова. Каждый из них способен добраться до высшей ступени пьедестала, но болеть мы, конечно, будем за всех наших спортсменов. Вперёд, Россия!
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