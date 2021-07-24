Олимпиада 2020 в Токио. Галашина упустила победу в стрельбе. У России есть серебро! LIVE

У российских спортсменов отличные шансы на медали и даже на первое золото. Особое внимание стоит обратить на дзюдоиста Роберта Мшвидобадзе, стрелка из пистолета Артёма Черноусова и фехтовальщика Камиля Ибрагимова. Каждый из них способен добраться до высшей ступени пьедестала, но болеть мы, конечно, будем за всех наших спортсменов. Вперёд, Россия!