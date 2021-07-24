Эх, не золотые нервы. Последний выстрел лишил Галашину победы на Олимпиаде-2020!

Россиянка лидировала перед последним выстрелом, но дрогнула. Тем не менее, у нашей сборной есть первая медаль Игр в Токио – серебро.

Если бы перед стартом финала в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпиаде в Токио Анастасии Галашиной предложили серебро, так сказать, не глядя, то она, наверное, согласилась бы: уж слишком высока конкуренция в данной дисциплине на высоком уровне.

Но до финала никто медали не предлагает. За них надо биться. И Настя билась великолепно. До последнего выстрела она лидировала, пусть и с минимальным отрывом, но всё-таки дрогнула и отдала своей сопернице золото. Обидно? Очень! Но и серебро – шикарный результат.

Худший результат среди финалисток

Галашина завершила квалификацию на восьмом месте – последнем проходном в финал. Если бы набрала чуть меньше баллов, то осталась бы за бортом. Но прошла на тоненького.

А в финале всё складывалось куда более успешно. Регламент его таков: две серии по пять выстрелов, и затем выбывание слабейшей после каждых двух выстрелов. А Насти всё было в порядке с самого начала: после первых пяти выстрелов она делила первое место с кореянкой Квон. После вторых пяти, где были досадные 9,6, отошла на третье, но не расклеилась.

Первый одиночный выстрел – и сразу максимальный результат – 10,9. Потом 10,7. Галашина всё время держалась в районе второго места, а лидировала китаянка Цянь Ян. Соперницы же, показывавшие куда более слабые результаты, одна за другой покидали стрельбище.

Переломным стал седьмой одиночный выстрел. Китаянка попала 10,0, и россиянка с результатом 10,7 её опередила. Да не просто опередила, а удержалась на первом месте, сделав два следующих выстрела ещё ближе к центру мишени – 10,8 и 10,9.

Один выстрел до золота!

В итоге Галашина и Ян остались на стрельбище вдвоём. Судьбу награды должны были решить два заключительных выстрела. Преимущество было у россиянки, но минимальное – 0,1 очка.

Предпоследним выстрелом в финал Ян попала 10,7, но наша девушка была круче – 10,8.

Нужно было проявить удивительную нервную устойчивость, чтобы не дрогнуть в такой ситуации. Показать поистине золотые нервы. Но, справедливости ради, обе девушки задрожали.

Вот только россиянка – сильнее. 8,9 – это выстрел не её уровня. Китаянка махнула 9,8, но ей хватило этого для золота. Галашина же после финала выглядела смущённой. Она вроде и радовалась своей олимпийской медали. Но золото ведь было так близко!