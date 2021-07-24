«Какой смысл психовать после промахов?» Кто принёс сборной России первую медаль Токио

Последний выстрел. Решается судьба золотой медали на Олимпиаде в Токио. Анастасия Галашина, спортсменка с железными нервами, срывает выстрел и остаётся второй. Крики, слёзы? Это не для неё. Секундное замешательство, надетая по ковидным правилам маска, чтобы скрыть разочарование, но уже через минуту – улыбка и поднятая вверх винтовка!

Галашина – серебряный призёр Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м! Это невероятно круто!

Сейчас Насте – 24 года. А заниматься стрельбой уроженка Ярославля начала в 12 лет. В шестом классе. До этого попробовала плавание, а затем сказала родителям, что хотела бы вместе с подругами пойти в музыкальную школу, чтобы научиться играть на гитаре. Но родители посоветовали попробовать стрелковую секцию.

«У дедушки на даче была пневматическая винтовка-«переломка», из которой я любила стрелять. Папа сам занимался стрельбой, но не на высоком уровне. Я попробовала, хотела уйти, а в итоге осталась. Очень быстро пошли результаты – первый разряд, кандидат в мастера спорта, мастер спорта в 14 лет. Через три года – мастер спорта международного класса. Хотя в юниорскую сборную меня позвали поздно», — рассказывала Анастасия порталу Sport76.ru.

Во время первенства Европы в 2016-м стала суеверной. Подруги по команде утверждали, что у стрелков есть свои счастливые приметы, некоторые постоянно выходят на стрельбе в одном и том же нижнем белье. И когда Галашина провалила первую серию стрельбы в квалификации, начала просить помощи у высших сил. Помогло! А в финале её уже было не остановить.

Анастасию считают очень выдержанной спортсменкой. Человеком с железными нервами, который никогда не позволяет себе выплескивать эмоции.

«Я это не приветствую. Это не профессионально. Какой смысл психовать после промахов, ведь ты этим уже ничего не изменишь?», — именно так Галашина относится к любым результатам. Так было пять лет назад, и ничего не изменилось сейчас.

Потому и не было ни слёз, ни эмоций после того, как последним выстрелом Настя отдала золото китаянке, которая ведь тоже дрогнула. Зато улыбка – была!

«Я стала более выдержанной. У меня сам по себе взрывной характер, а на стрельбе я спокойная. Заметила, что и в обычной жизни появился какой-то внутренний стрежень, и я стала меньше срываться», — говорила Настя.



Глядя на то, как выступает сборная России по стрельбе на Олимпиаде в Рио, Галашина мечтала о том, чтобы на следующей Олимпиаде тоже надеть форму национальной команды и побороться за медаль. Мечта сбылась. Теперь можно и о победе помечтать.