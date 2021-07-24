«Мы приехали не за удобствами, а за медалями». Волейбольная сборная стартует на Олимпиаде

Иван Яковлев рассказал о том, что волейболисты были готовы к низким потолкам в Токио. А ещё – о подаренном смартфоне олимпийской серии.

Среди командных видов спорта на Олимпийских играх 2020 в Токио многие российские болельщики выделяют мужской волейбол. На двух последних Играх у России там были золото и бронза, да и в Японии все шансы сразиться за награду есть.

Центральный блокирующий сборной России Иван Яковлев дебютировал в национальной команде в 2019 году в Лиге Наций и сразу стал лучшим блокирующим того розыгрыша, а россияне стали первыми в истории победителями турнира. Перед Олимпиадой в Токио Иван не играл три месяца из-за травмы, но уже в субботу волейболист готов дебютировать на Играх.

«Вдвойне приятно, что Михайлов – знаменосец»

– Завтра первый матч с Аргентиной. Волнение присутствует?

– Конечно. Во-первых, потому что из-за травм у меня был перерыв три месяца без игр. Это, всё-таки, волнительно, потому что первый матч на Олимпиаде, на том событии, которое бывает у спортсмена, возможно, один раз в карьере. Но думаю, что с выходом на площадку и с началом самой игры оно пропадёт.

– Когда приступили к полноценным тренировкам с командой?

– Работаю с командой в полную силу давно, ещё с Лиги Наций, которая проходила в Италии. Последствия травмы никак не мешают.

– На дебютном для вас турнире в составе сборной – Лиге Наций 2019 – вы стали лучшим блокирующим. Впереди первая Олимпиада. Есть какая-то личная цель?

– На самом деле, о личных целях тут не задумываешься. Прежде всего думаешь о том, что ты в команде, и волейбол – это командный вид спорта. Наивысшие места для команды в приоритете больше, чем свои какие-либо амбиции.

– Многие с детства мечтают сыграть на Олимпиаде. Когда, наконец, поняли, что мечта может осуществиться?

– Полностью уверенность в том, что еду, появилась, когда назвали 12 человек, которые летят в Токио. До этого было предположение, что есть возможность, есть шансы, но полная уверенность появилась в начале июля.

– Некоторые партнёры по сборной уже играли на Олимпийских играх, Максим Михайлов даже становился победителем. В преддверии поездки спрашивали у ребят о каких-то бытовых вещах?

– Нет, такого не было. Уже только тут, в олимпийской деревне, общался с Димой Волковым. Спрашивал, как работает столовая, стирка. Он уже был на Олимпиаде в Рио, а олимпийские деревни похожи.

– Михайлов был знаменосцем на открытии Олимпиады. Как в команде на это отреагировали?

– Конечно, поздравляли Макса с этим. Это огромная честь нести знамя своей делегации на Олимпийских играх. Вдвойне приятно, что он знаменосец и представляет не только нашу делегацию, но и нашу волейбольную команду.

– На прошлых играх таким человеком был Сергей Тетюхин. Сейчас он генеральный менеджер сборной. Какова его роль в команде?

– Сергей Юрьевич помогает всем игрокам. Во-первых, конечно же, своим советом, потому что он человек очень опытный в волейбольном и житейском плане. Конечно, он решает любые вопросы, которые касаются команду. Он делает всё возможное, чтобы игроки в команде ни в чём не нуждались, и всё было на высшем уровне.

– В «Зените» вы капитан, в сборной эта роль у Игоря Кобзаря, который этим летом стал вашим одноклубником. Что партнёры по сборной об этом говорят?

– Шутки есть в команде, как будем делить лычку в клубе, но толком об этом мы не разговариваем. Это всё больше на уровне юмора. На самом деле, сейчас о клубном сезоне не думаешь, потому что вот-вот начнётся Олимпиада, и все мысли направлены на эти матчи, которые состоятся в Токио.

«Выходить из Олимпийской деревни нельзя»

– Расскажите об олимпийской деревне, о месте, где живёте. Это пузырь, из которого не выйти?

– Да, всё верно. Это большая территория, где находится много кампусов – домов, где живут все команды. Многоэтажные здания, примерно по 20 этажей. Большая территория, огромная столовая, где представлена кухня разных стран. У нас шведский стол – можно выбрать всё, что угодно.

Выходить из Олимпийской деревни нельзя. Только выезжаешь на автобусе, чтобы потренироваться и на этом же автобусе возвращаешься обратно. Деревня находится на побережье Токийского залива. Тут очень хороший вид, мне нравится, как всё устроено.

– Местную кухню уже попробовали?

– Нет, я остановился на итальянской кухне.

– Как вам погода, адаптировались после смены часовых поясов?

– Адаптироваться, думаю, уже получилось. Сон более-менее нормализовался уже, ко времени адаптировались. Здесь очень-очень жарко, днём стараемся не выходить на улицу, потому что палящее солнце, градусов 35-36. Очень душно, поэтому гулять по деревне стараемся только в вечернее время, когда нет прямых солнечных лучей и падает температура. А так тут солнечно, лёгкий ветерок. Бывает, конечно, и сильный с залива дует. Но всё хорошо.

– На сборах раскрылся Ильяс Куркаев, как блогер. Он регулярно снимает в «Инстаграм» всё, что происходит в олимпийской деревне. Как оценили в команде его такую инициативу?

– Сначала оценили, естественно, в шуточном варианте (смеётся). Просто шутили, что он стал блогером, но нормально отнеслись к этому.

– Команда ему активно помогает, все ребята выкладывают его истории. Ещё у кого-то было желание попробовать себя в этой роли?

– Все ходят с телефонами, что-то снимают. Историй в «Инстаграмах» наших парней, также, как и в моём, достаточно много. Думаю, не все снимают в таком огромном количестве, но все парни занимаются блогерством по чуть-чуть.

– Куркаев также показывал, что в свободное время они с Панковым играют в Call of Duty. Кто-то ещё из команды играет с ними?

– Нет, они играют вдвоём на данный момент. На предолимпийских сборах, знаю, что с ними играл Илья Власов и Женя Баранов.

Иван Яковлев Фото: РИА Новости

«Предполагали, что потолки будут низкими»

– Как вы проводите свободное время?

– Большую часть времени лежим в номерах, отдыхаем, гуляем по деревне. Свободного времени не так уж и много, как кажется, потому что у нас каждый день тренировки, есть восстановительные процедуры, которые тоже занимают много времени. А так лежим, отдыхаем. Смотрим что-нибудь на YouTube или какой-нибудь фильм. Иногда просто гуляем по деревне.

– Туомас Саммелвуо тренировался с вами на предолимпийских сборах в Новогорске. Команде помогает, что тренер занимается вместе с игроками под теми же нагрузками?

– У него, конечно, свои программы и нагрузки. Думаю, он занимается не совсем по той программе, что и у всех. Но хорошо, когда тренер в команде находится в тренировочном процессе. Он продолжает делать это и тут, в олимпийской деревне. Насколько я знаю Туомас тут бегает кроссы и ходит в тренажёрный зал. Сегодня мы занимались в тренажёрном зале, он тренировался вместе с нами, у него была своя программа.

– Всем участникам Олимпиады подарили смартфон и беспроводные наушники. Уже опробовали?

– Смартфон я пока не включал, но видел, как другие парни уже распаковывали, включали, смотрели. А наушники я распаковал – мне было интересно, работают ли они с системой IOS. Никаких проблем с подключением не возникло, наушники хорошего качества, отличный звук. Телефон, думаю, полностью распакую и включу, когда вернусь домой.

– Есть ли понимание, в чём отличие этого смартфона от других моделей, не олимпийских?

– Дело в том, что это лимитированный выпуск, который именно олимпийский. На задней крышке выгравированы олимпийские кольца, также при включении, как я видел у парней, уже своя олимпийская тема. Он сделан специально для Олимпиады, и думаю, что в свободной продаже таких телефонов нет.

– В гостинице очень низкие потолки. Как с этим справляетесь, уже привыкли?

– Мы не в первый раз в Японии и было предполагаемо, что потолки будут такой высоты, потому что делалось всё под стандарты данной страны. Насколько мы знаем, у них население не сильно выделяется высоким ростом. Сейчас, конечно, привыкли и никакого дискомфорта это не представляет. В первые дни было немного забавно в плане соотношения с потолками в нашей стране, а сейчас уже нормально, привыкли.

– Было много разговоров о картонных кроватях. Недавно спортсмен из Ирландии протестировал кровать прыжками на ней, и она оказалась выносливой. Насколько удобны такие кровати?

– Я данное видео тоже видел. В принципе, кровать удобная, спать можно. Жёсткий матрас, спина не болит после сна. Всё хорошо, потому что мы сюда приехали не за удобствами и комфортом, а за медалями. О комфорте думаешь в последнюю очередь. В принципе, эти кровати достаточно удобные.

– Планировали ли вы посещать другие соревнования, или спортсменам, как и зрителям, будет запрещено?

– Я не планировал, потому что у нас график почти без выходных – один день играем, один отдыхаем. У нас не будет свободного времени, чтобы посещать, даже если было бы возможно. Но насколько я знаю, спортсменам тоже запрещено, как и зрителям, посещать не свои соревнования.

– Контактируете с российскими спортсменами из других видов спорта?

– Конечно, мы постоянно пересекаемся на улице, в лифте. Мы живём в одном корпусе. У нас три или четыре этажа подряд именно нашей спортивной делегации. Поэтому, естественно, мы все видим друг друга, здороваемся постоянно.

«Это Олимпиада. Здесь любой соперник может быть фаворитом»

– Попали в сильную группу – Франция, Бразилия, США. Какой соперник будет самым принципиальным?

– Я бы воздержался от ответа, потому что всё покажет игра. Не хочу делать прогнозов, выбирать соперника. Пусть будет так, как будет. Это Олимпиада, здесь любой соперник может быть фаворитом.

– Игры пройдут без зрителей. Тем не менее, атмосфера олимпиады создаётся?

– Конечно, атмосфера в олимпийской деревне витает в воздухе. Чувствуется, что это именно Олимпиада, потому что везде есть олимпийские кольца, вся тематика такая. Все спортсмены со всех стран, флаги всех государств.

Конечно, чувствуется, что ты находишься на олимпийских играх, но единственный минус, что игры будут без болельщиков. Предыдущую олимпиаду я смотрел по телевизору, и вся атмосфера, когда ты играешь при полных трибунах, она, конечно, намного по-другому ощущается. Но в любом случае, думаю, что мы справимся с тем, что придётся играть при пустых трибунах.

– Будут создавать интершум болельщиков не только в трансляции, но и для самих спортсменов. Ещё не видели, как это работает?

– Нет, но такое я слышал, что фоном будут включать крики болельщиков на играх, чтобы казалось, что зал не пустой. Я не знаю, как это будет выглядеть. По мне это будет немного странно, потому что глазами ты будешь видеть пустые трибуны, откуда исходит звук – непонятно.