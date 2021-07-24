Россию недооценивали, но наши девушки разобрали двух фаворитов Олимпиады. Это было круто!

Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Японию (21:18) и Китай (19:9) в стартовых матчах на Олимпиаде в Токио.

В напряжённом матче с Японией самой результативной у россиянок стала Ольга Фролкина — 7 очков (такой же результативностью она отметилась и в противостоянии с китаянками). К слову, Ольга набрала первые очки в истории баскетбола 3x3 на Олимпиадах. Анастасия Логунова записала себе в актив 6 очков, Юлия Козик — 5, Евгения Фролкина — 3.

Игра с Японией получилась нервной. Подопечные Александра Дирацуяна стартовали с рывка 10:2, но зашли в напряжённую концовку. При счёте 19:18 решающим оказался бросок Козик из-за дуги. С китаянками дела шли попроще. Россиянки уверенно контролировали ход встречи от самого начала и до конца, не дав сопернику даже малейшего шанса на камбэк. Это было круто!

Отличный старт для наших баскетболисток. Россия разобрала более высоко котируемых фаворитов Олимпиады Китай и Японию в их коронных командных дисциплинах. Азиатские страны не могут похвастать успехами в большом баскетболе, футболе и остальных командных видах. Аналогов легендарного баскетболиста Яо Мина в Китае нет. И не предвидится в ближайшее время. Поэтому чуть ли не на уровне национального приоритета решили развивать 3х3. Ресурсов для этого много не нужно, а включение в программу Олимпиады заметно повышает ценность вида спорта. Медали есть медали, не важно за какую дисциплину их вручают.

Мин сейчас занимает пост президента федерации баскетбола Китая. 3х3 очень важен для Поднебесной, Как и для Японии. У японок в составе выделяется темнокожая баскетболистка Стефани Мавули. Её родители эмигрировали в Страну восходящего солнца из Ганы. Паспорт у девушки японский, на площадке она отлично себя проявляет. Поэтому федерация не постеснялась включить её в состав сборной 3х3.

Стоит сказать, что в так называемом «рейтинге силы» ФИБА Китай и Япония котировались выше России. То есть наши баскетболистки номинально были андердогами. Но лишь на бумаге. Россию почему-то решили поставить на пятое место, хотя у букмекеров команда Дирацуяна входит в топ-3 претендентов на победу в турнире.

На логику ФИБА обращать внимания не стоит. Даже в мужском баскетболе 5х5 аналитики международной федерации ставили США с обилием игроков НБА на третье место. Аргументы порой странные. По женской сборной 3х3 пятое место вообще не обосновали. А по мужской 3х3, которая тоже имеет реальные шансы взять медали в Токио, основной довод в пользу шестой позиции — Россия из-за высокого места в мировом рейтинге попала на Игры напрямую и не проходила квалификацию, поэтому не было возможности посмотреть на баскетболистов в деле.

В общем аналитика ФИБА весьма сомнительная. Нужно делать свою работу на площадке, с чем наши девушки блестяще справились в первый игровой день. Россия сразу же возглавила группу. Завтра команду Дирацуяна ждут встречи с Монголией и США. Первый соперник выглядит достаточно простым, а вот США — главные претенденты на золото в Токио. Хороший тест на проверку медальных амбиция нашей команды.