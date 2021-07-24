Олимпиада-2020. 25 июля. Россия должна победить Украину, чтобы добраться до золота

Во второй день Олимпиады будет разыграно 18 комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

В первый день Олимпиады-2020 в Токио Россия получила две награды, но это только начало. В воскресенье, 25 июля, будут разыграны 18 комплектов медалей. У россиян есть хорошие шансы добиться успеха в стрельбе, стрельбе из лука, дзюдо, фехтовании и тхэквондо.

Одно из самых интригующих противостояний дня состоится в стрельбе из лука. Там уже на стадии 1/8 женского командного турнира Россия сойдётся с Украиной. Речь не столько о политике, сколько о том, что наши девушки могут претендовать даже на золото Олимпиады.

Безусловно, болельщики ждут медалей от фехтовальщиков. Оружие в руки возьмут шпажисты и рапиристки. Наибольшие шансы отличиться есть у Сергея Биды и Ирины Дериглазовой.

Разыграют медали и дзюдоисты: Россию представят Шамилов (до 66 кг) и Кузютина (до 52 кг). За вторую награду в тхэквондо для страны будет биться Татьяна Минина.

Не исключено, что будет медаль и в стрельбе: Бацарашкина и Черноусова постараются показать точную стрельбу из пистолета, а Масленников и Каменский — из винтовки.

В плавании будут разыграны четыре комплекта наград, но россияне поучаствуют не во всех финалах.

Состоится квалификация в женском многоборье в спортивной гимнастике. Через день после выступления мужчин к снарядам выйдут: Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Елена Герасимова и Анастасия Ильянкова.

В воскресенье на Олимпиаде будет много тенниса с участием россиян: Рублёв, Кудерметова, Хачанов, Александрова и Веснина сыграют в одиночном разряде. Карацев и Медведев — в паре.

Бадминтонисты Иванов и Созонов сыграют с парой из Японии, а пляжные волейболистки Макрогузова и Холомина — с соперницами из Италии.

В боксе турнирный путь начнут Мамедов (до 63 кг), Хатаев (до 81 кг) и Солуянова (до 51 кг).

Сборная России по гандболу проведёт первый матч на олимпийском турнире — соперником станет Бразилия. А волейболистки начнут путь к медалям игрой со сборной Италии.

Мужская сборная по баскетболу 3х3 сыграет с Бельгией и Польшей, а женская попробует продлить свою победную серию, начатую в первый день Игр, в матчах с Монголией и США.

25 июня, воскресенье. День второй

Расписание финалов. Разыгрывается 18 комплектов наград

04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс

04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль

05:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал

05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м

05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс

06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль

07:00. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин, 3 м

09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа А

10:40. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство

12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа А

15:00. Фехтование. Женщины. Рапира

15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг

Полное расписание соревнований

01:00. Серфинг. Мужчины. Раунд 1

03:00. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы E/F

03:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Италия

03:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Нидерланды — Япония

03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур

03:00. Серфинг. Женщины. Раунд 1

03:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Предварительные заезды

03:00. Стрельба. Женщины. Скит. Квалификация. День 1

03:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация

03:00. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/32 финала

03:20. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Полуфиналы E/F

03:30. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. 1/8 финала

03:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 1-й тур. Великобритания — Германия

03:40. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды

03:50. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Утешительные заезды

03:55. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/32 финала

04:00. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Утешительные заезды

04:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд

04:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Иран — Чехия

04:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. ЮАР — Италия

04:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Венгрия — Греция

04:00. Настольный теннис. Микст. 1/4 финала

04:00. Софтбол. Групповой раунд. 4-й тур. Австралия — США

04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Квалификация

04:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Предварительный раунд

04:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 1-й тур. Австралия — Испания

04:15. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Япония — Монголия

04:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Предварительный раунд

04:20. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Утешительные заезды

04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал

04:40. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Утешительные заезды

04:40. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния — Италия

04:40. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала

04:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Утешительные заезды

04:50. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/16 финала

04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал

05:00. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Предварительные заезды

05:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/16 финала

05:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/16 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/16 финала

05:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Бразилия

05:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/32 финала

05:00. Сёрфинг. Мужчины. Раунд 2

05:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал

05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг

05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1-й круг

05:05. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. США — Аргентина

05:10. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. 1/16 финала

05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал

05:20. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Предварительные заезды

05:25. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/16 финала

05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Бельгия

05:35. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. 1/2 финала

05:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/16 финала

05:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 1-й тур. Япония – Китай

05:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа В

06:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Польша – Сербия

06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

06:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 1

06:05. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 1

06:15. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. 1/8 финала

06:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 1-й тур. Новая Зеландия – Аргентина

06:15. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/8 финала

06:30. Стрельба. Мужчины. Скит. Квалификация. День 1

06:40. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/8 финала

06:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа В

07:00. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка

07:00. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Квалификация

07:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 2

07:00. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 2

07:00. Сёрфинг. Женщины. Раунд 2

07:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация

07:05. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. 1/4 финала

07:25. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/4 финала

07:35. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/8 финала

07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Германия – Италия

07:45. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. 1/4 финала

07:54. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала

08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Монголия – Россия

08:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. США – Япония

08:00. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Австралия – Черногория

08:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й раунд

08:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 3

08:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала

08:15. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Черногория – Ангола

08:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. 1/4 финала

08:20. Волейбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Сербия – Доминиканская Республика

08:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Китай – Италия

08:30. Софтбол. Групповой раунд. 4-й тур. Канада – Япония

08:30. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/4 финала

08:35. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 1

08:50. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Квалификация

09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Китай – Латвия

09:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 2 раунд

09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин 3м. Финал

09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

09:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 1

09:17. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. 1/2 финала

09:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Сербия – Бельгия

09:25. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/4 финала

09:35. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 2

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа А

10:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. 1/ 2 финала

10:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 2

10:15. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Норвегия – Южная Корея

10:15. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. За 3-е место

10:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. 1/2 финала

10:25. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Китай – Турция

10:30. Футбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. Египет – Аргентина

10:40. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал

11:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/16 финала

11:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/16 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/16 финала

11:00. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. 1/8 финала

11:00. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Утешительный раунд

11:00. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. 2-й день

11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. 2-й день

11:00. Футбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Франция – ЮАР

11:00. Футбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Новая Зеландия – Гондурас

11:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 3

11:15. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Утешительный раунд

11:20. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Австралия – Нигерия

11:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния – США

11:30. Футбол. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Бразилия – Кот-д’Ивуар

11:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. 1/2 финала

11:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Япония – Франция

11:55. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/2 финала

12:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд

12:00. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/2 финала

12:15. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. За 3-е место

12:20. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Сербия – Испания

12:20. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Хорватия – Казахстан

12:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Индия – Австралия

12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал

12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия – Польша

12:45. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. За 3-е место

12:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/2 финала

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал

13:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Предварительные заплывы.

13:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Утешительный раунд

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Япония – Аргентина

13:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Япония – Нидерланды

13:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Утешительный раунд

13:20. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Предварительные заплывы

13:30. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Испания — Швеция

13:30. Фехтование. Женщины. Рапира. За 3-е место

13:30. Футбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. Австралия – Испания

13:40. Волейбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Япония – Кения

13:50. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Предварительные заплывы

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа А

14:00. Настольный теннис. Микст. 1/2 финала

14:00. Софтбол. Групповой раунд. 4-й тур. Италия – Мексика

14:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. За 3-е место

14:00. Футбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Япония – Мексика

14:00. Футбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Румыния – Южная Корея

14:12. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала

14:15. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Предварительные заплывы

14:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. За 3-е место

14:15. Фехтование. Мужчины. Шпага. За 3-е место

14:30. Футбол. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Саудовская Аравия – Германия

14:35. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Предварительные заплывы

14:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Испания – Новая Зеландия

14:55. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Предварительные заплывы

15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Франция – США

15:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Китай – Франция

15:00. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал

15:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 2-й тур. ЮАР – Нидерланды

15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – США

15:30. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Венгрия – Франция

15:45. Волейбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Бразилия – Южная Корея

15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал

16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды – Китай

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Латвия – Япония.