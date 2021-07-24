Олимпиада-2020. 25 июля. Россия должна победить Украину, чтобы добраться до золота

В первый день Олимпиады-2020 в Токио Россия получила две награды, но это только начало. В воскресенье, 25 июля, будут разыграны 18 комплектов медалей. У россиян есть хорошие шансы добиться успеха в стрельбе, стрельбе из лука, дзюдо, фехтовании и тхэквондо.
Одно из самых интригующих противостояний дня состоится в стрельбе из лука. Там уже на стадии 1/8 женского командного турнира Россия сойдётся с Украиной. Речь не столько о политике, сколько о том, что наши девушки могут претендовать даже на золото Олимпиады.
Безусловно, болельщики ждут медалей от фехтовальщиков. Оружие в руки возьмут шпажисты и рапиристки. Наибольшие шансы отличиться есть у Сергея Биды и Ирины Дериглазовой.
Разыграют медали и дзюдоисты: Россию представят Шамилов (до 66 кг) и Кузютина (до 52 кг). За вторую награду в тхэквондо для страны будет биться Татьяна Минина.
Не исключено, что будет медаль и в стрельбе: Бацарашкина и Черноусова постараются показать точную стрельбу из пистолета, а Масленников и Каменский — из винтовки.
В плавании будут разыграны четыре комплекта наград, но россияне поучаствуют не во всех финалах.
Состоится квалификация в женском многоборье в спортивной гимнастике. Через день после выступления мужчин к снарядам выйдут: Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Елена Герасимова и Анастасия Ильянкова.
В воскресенье на Олимпиаде будет много тенниса с участием россиян: Рублёв, Кудерметова, Хачанов, Александрова и Веснина сыграют в одиночном разряде. Карацев и Медведев — в паре.
Бадминтонисты Иванов и Созонов сыграют с парой из Японии, а пляжные волейболистки Макрогузова и Холомина — с соперницами из Италии.
В боксе турнирный путь начнут Мамедов (до 63 кг), Хатаев (до 81 кг) и Солуянова (до 51 кг).
Сборная России по гандболу проведёт первый матч на олимпийском турнире — соперником станет Бразилия. А волейболистки начнут путь к медалям игрой со сборной Италии.
Мужская сборная по баскетболу 3х3 сыграет с Бельгией и Польшей, а женская попробует продлить свою победную серию, начатую в первый день Игр, в матчах с Монголией и США.
25 июня, воскресенье. День второй
Расписание финалов. Разыгрывается 18 комплектов наград
04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс
04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль
05:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал
05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м
05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс
06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
07:00. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин, 3 м
09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м
09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа А
10:40. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство
12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа А
15:00. Фехтование. Женщины. Рапира
15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг
Полное расписание соревнований
01:00. Серфинг. Мужчины. Раунд 1
03:00. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы E/F
03:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Италия
03:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Нидерланды — Япония
03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур
03:00. Серфинг. Женщины. Раунд 1
03:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Предварительные заезды
03:00. Стрельба. Женщины. Скит. Квалификация. День 1
03:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация
03:00. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/32 финала
03:20. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Полуфиналы E/F
03:30. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. 1/8 финала
03:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 1-й тур. Великобритания — Германия
03:40. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды
03:50. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Утешительные заезды
03:55. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/32 финала
04:00. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Утешительные заезды
04:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд
04:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Иран — Чехия
04:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. ЮАР — Италия
04:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Венгрия — Греция
04:00. Настольный теннис. Микст. 1/4 финала
04:00. Софтбол. Групповой раунд. 4-й тур. Австралия — США
04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Квалификация
04:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Предварительный раунд
04:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 1-й тур. Австралия — Испания
04:15. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Япония — Монголия
04:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Предварительный раунд
04:20. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Утешительные заезды
04:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал
04:40. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Утешительные заезды
04:40. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния — Италия
04:40. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала
04:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Утешительные заезды
04:50. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/16 финала
04:55. Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал
05:00. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Предварительные заезды
05:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/16 финала
05:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/16 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/16 финала
05:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Россия — Бразилия
05:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/32 финала
05:00. Сёрфинг. Мужчины. Раунд 2
05:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал
05:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг
05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1-й круг
05:05. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. США — Аргентина
05:10. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. 1/16 финала
05:15. Плавание. Женщины. 400 м комплекс. Финал
05:20. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Предварительные заезды
05:25. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/16 финала
05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Бельгия
05:35. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. 1/2 финала
05:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/16 финала
05:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 1-й тур. Япония – Китай
05:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа В
06:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Польша – Сербия
06:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал
06:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 1
06:05. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 1
06:15. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. 1/8 финала
06:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 1-й тур. Новая Зеландия – Аргентина
06:15. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/8 финала
06:30. Стрельба. Мужчины. Скит. Квалификация. День 1
06:40. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/8 финала
06:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа В
07:00. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка
07:00. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Квалификация
07:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 2
07:00. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 2
07:00. Сёрфинг. Женщины. Раунд 2
07:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация
07:05. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. 1/4 финала
07:25. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/4 финала
07:35. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/8 финала
07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Германия – Италия
07:45. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. 1/4 финала
07:54. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала
08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Монголия – Россия
08:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. США – Япония
08:00. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Австралия – Черногория
08:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й раунд
08:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 3
08:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала
08:15. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Черногория – Ангола
08:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. 1/4 финала
08:20. Волейбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Сербия – Доминиканская Республика
08:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Китай – Италия
08:30. Софтбол. Групповой раунд. 4-й тур. Канада – Япония
08:30. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/4 финала
08:35. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 1
08:50. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Квалификация
09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Китай – Латвия
09:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 2 раунд
09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин 3м. Финал
09:00. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
09:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 1
09:17. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. 1/2 финала
09:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Сербия – Бельгия
09:25. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/4 финала
09:35. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 2
09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг. Группа А
10:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. 1/ 2 финала
10:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 2
10:15. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Норвегия – Южная Корея
10:15. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. За 3-е место
10:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. 1/2 финала
10:25. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Китай – Турция
10:30. Футбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. Египет – Аргентина
10:40. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал
11:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/16 финала
11:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/16 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/16 финала
11:00. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. 1/8 финала
11:00. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Утешительный раунд
11:00. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. 2-й день
11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. 2-й день
11:00. Футбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Франция – ЮАР
11:00. Футбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Новая Зеландия – Гондурас
11:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 3
11:15. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Утешительный раунд
11:20. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Австралия – Нигерия
11:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния – США
11:30. Футбол. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Бразилия – Кот-д’Ивуар
11:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. 1/2 финала
11:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Япония – Франция
11:55. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. 1/2 финала
12:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд
12:00. Фехтование. Женщины. Рапира. 1/2 финала
12:15. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. За 3-е место
12:20. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Сербия – Испания
12:20. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Хорватия – Казахстан
12:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Индия – Австралия
12:35. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал
12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия – Польша
12:45. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. За 3-е место
12:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. 1/2 финала
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал
13:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Предварительные заплывы.
13:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Утешительный раунд
13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Япония – Аргентина
13:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Япония – Нидерланды
13:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Утешительный раунд
13:20. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Предварительные заплывы
13:30. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Испания — Швеция
13:30. Фехтование. Женщины. Рапира. За 3-е место
13:30. Футбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. Австралия – Испания
13:40. Волейбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Япония – Кения
13:50. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Предварительные заплывы
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 67 кг. Группа А
14:00. Настольный теннис. Микст. 1/2 финала
14:00. Софтбол. Групповой раунд. 4-й тур. Италия – Мексика
14:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. За 3-е место
14:00. Футбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Япония – Мексика
14:00. Футбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Румыния – Южная Корея
14:12. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала
14:15. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Предварительные заплывы
14:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. За 3-е место
14:15. Фехтование. Мужчины. Шпага. За 3-е место
14:30. Футбол. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Саудовская Аравия – Германия
14:35. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Испания – Новая Зеландия
14:55. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Предварительные заплывы
15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Франция – США
15:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Китай – Франция
15:00. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал
15:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 2-й тур. ЮАР – Нидерланды
15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – США
15:30. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Венгрия – Франция
15:45. Волейбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Бразилия – Южная Корея
15:45. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал
16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды – Китай
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг. Финал
16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Латвия – Япония.
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