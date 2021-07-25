Веснину дозаявили на Олимпиаду экстренно. Но она уже обыграла чемпионку «Ролан Гаррос»

Россиянка Елена Веснина, которую экстренно дозаявили в одиночный разряд Олимпиады из-за снятия Дарьи Касаткиной, обыграла знаменосца команды Латвии и чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко. Карен Хачанов и Екатерина Александрова тоже идут дальше. Нашим теннисистам экстремальная жара нипочём!

После первого дня Олимпиады, в котором российские одиночники – Даниил Медведев, Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова – выиграли все свои матчи, в воскресенье оставались поединки ещё пяти наших спортсменов – Карена Хачанова, Андрея Рублёва, Елены Весниной, Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой. По итогам жеребьёвки так получилось, что всем им достались на старте очень непростые соперники. Хачанов и Рублёв попали на хозяев кортов, Кудерметовой и Александровой достались сеяные теннисистки, а Веснина должна была сыграть со знаменосцем команды Латвии. Решение задачи выхода во 2-й круг осложнялось ещё и условиями экстремальной жары.

В первый день многие теннисисты жаловались, что играть при такой жаре и влажности физически нереально. Во многих матчах врачи выходили на корт, чтобы измерить давление спортсменам и помочь охладить тело. Два первых номера мужского рейтинга – Новак Джокович и Даниил Медведев даже высказали недоумение, почему матчи проводятся в самое пекло, а не переносятся на вечер. «Погодные условия очень сложные. Сегодня, судя по разговорам с другими игроками, был самый жаркий день за всё время. Влажность просто зверская, потому что очень жарко и одновременно очень влажно. Хард становится раскалённым. Мало ветра, мало бриза. Может быть, в другие дни было немного больше ветра, который помогал освежиться и охладиться, но сегодня его было мало. Играть определённо было сложно. Не понимаю, почему матчи не проводят в другое время».

В воскресенье погодные условия ничуть не улучшились. Но при этом организаторы учли критику со стороны игроков. Было введено правило «Экстремальной жары». Теперь перерыв на переходах увеличился на 30 секунд, а перед решающим 3-м сетом игрокам даётся пауза на 10 минут, чтобы при желании можно было сходить в раздевалку и освежиться. Но не все спортсмены смогли справиться с жарой даже с этими поблажками. Так, представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла доиграть свой поединок с аргентинкой Подороской. Сначала Юлия вызвала врача, а потом в середине второго сета была вынуждена сняться с соревнований. Непонятно, то ли эта жара, то ли накопившиеся за сезон усталость и травмы повлияли, но в женской одиночной сетке немало поражений высоко сеянных игроков. Главной сенсацией 1-го круга стало поражение первой ракетки мира и чемпионки Уимблдона Эшли Барти.

Были проблемы со здоровьем и у россиянки Екатерины Александровой по ходу матча с бельгийкой Элисе Мертенс. Проиграв первый сет, в середине второго наша теннисистка вызвала на корт врача. Ей померили давление, помогли восстановить сердечный ритм, охладиться. После это Екатерина смогла вернуться в игру и в конце партии сумела сделать брейк, что помогло ей сравнять счёт по сетам – 1:1. Бельгийка воспользовалась новым правилом и на 10 минут ушла в раздевалку, а Александрова всё это время просидела под зонтиком, прикладывая лёд. В начале решающей партии Мертенс сделала брейк и повела – 2:1, потом 4:2, но развить этот успех она не смогла. Появилось ощущение, что Элисе просто «поплыла» — у неё шли срывы ударов один за другим, а перемещение по корту проходило с трудом. В итоге россиянка взяла 4 гейма подряд и выбила из сетки 12-ю сеяную. Во 2-м круге Екатерина сыграет с Подороской, которая не доиграла матч с Путинцевой.

Карен Хачанов тоже провёл тяжёлый матч. Несмотря на то что на трибунах не было зрителей, соперник россиянина – японец Йосихито Нисиока всё равно имел условное преимущество родных стен, всё-таки он родился и вырос в этих местах. Японец за 34 минуты выиграл стартовый сет, сделав брейк в концовке, – 6:3. Однако затем Карен наладил игру, совершил камбэк и, по сути, подтвердил разницу в рейтинге и классе – 3:6, 6:1, 6:2 за 1 час 50 минут. Теперь россиянин, посеянный на турнире под 12-м номером, сыграет во 2-м круге с австралийцем Джеймсом Даквортом.

Елена Веснина со своей соперницей по 1-му кругу – Еленой Остапенко из Латвии — до этого встречалась дважды и оба раза победила – в Мадриде-2016 и Дубае-2018. Но потом Веснина ушла в декретный отпуск и вот только сейчас возвращается в тур, поэтому для неё каждая победа на вес золота. Напомним, что Остапенко в 2017 году выиграла «Ролан Гаррос», и неудивительно, что сейчас именно ей доверили нести флаг Латвии на церемонии открытия Олимпиады. В середине первого сета Остапенко сделала брейк, повела 4:2, но затем россиянка выиграла 4 гейма подряд, а с ними и всю партию – 6:4. Во второй партии ключевым был 2-й гейм. У Весниной было 5 брейк-пойнтов, но она их не реализовала. После этого соперницы чётко держали свои подачи и довели дело до тай-брейка. На нём успешнее действовала представительница Латвии – 7:6 (7:2). В третьем сете Елены обменялись брейками, и всё опять шло к тай-брейку, но при счёте 4:4 Веснина взяла чужую подачу, а свою удержала и с 3-го матчбола пробилась во 2-й круг – 6:4, 6:7, 6:4.

Вот так Елена Веснина, которую в последний момент дозаявили в одиночный разряд вместо снявшейся Дарьи Касаткиной, обыграла знаменосца сборной Латвии и чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017. Любопытно, что для Елены это уже 4-я Олимпиада в карьере, но матч с Остапенко стал для неё дебютным в одиночном разряде. Во 2-м круге Веснина сыграет с итальянкой Камилой Джорджи, которая выбила из сетки 11-ю ракетку турнира Дженнифер Брэйди из США. К сожалению, зачехлила ракетку первая представительница России в одиночной сетке – Вероника Кудерметова проиграла 7-й ракетке турнира Гарбинье Мугурусе – 5:7, 5:7. Матчи олимпийского теннисного турнира проходят на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк» с 24 июля по 1 августа.