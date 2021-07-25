«Какая русская красота!» Самая сексуальная спортсменка России бьётся за золото Олимпиады?

Удивительно, но у главной звезды российского плавания последних лет до сих пор нет олимпийского золота. Для Юлии Ефимовой Олимпиада в Токио станет уже третьей и, вероятно, последней в карьере.
С её уходом весь российский спорт станет значительно менее красивым и сексуальным, ведь смотреть на Юлю без восхищения просто невозможно.
Её фигура и улыбка просто сводят с ума!
Слава богу, в последнее время в российском плавании нет недостатка в ярких и успешных спортсменах. Но по уровню популярности и народной любви никто не приблизился к Юлии Ефимовой.
Королева брасса шесть раз поднималась на вершину пьедестала чемпионатов мира, а вот на Олимпийских играх пока была лишь второй и третьей.
На дебютной Олимпиаде в Лондоне молодая пловчиха принесла России бронзу на дистанции 200 метров брассом.
Спустя четыре года Ефимова должна была блистать в Рио-де-Жанейро, но стала жертвой скандала.
Спортсменку отстранили от соревнований и допустили лишь в самый последний момент. В итоге ей дважды чуть-чуть не хватило до золота.
Подготовка Юлии к Олимпиаде в Токио тоже была сопряжена с трудностями. Из-за неудачи на национальном отборе ей не разрешили выступать на коронной дистанции — 200 метров.
Несмотря на высокие результаты на международных стартах и многочисленные призывы болельщиков, чиновники остались непреклонны — в Токио Ефимова поплывёт только 100 метров.
Юлия отнеслась к происходящему спокойно и готовится показать максимум на стометровке. Шансы на медаль хорошие, а при благоприятном раскладе возможно и долгожданное золото.
В любом случае звание самой сексуальной и улыбчивой российской спортсменки у Ефимовой уже никто не отберёт. Болельщики в восторге от Юли:
— Ух, какая жаркая девочка!
— Юля ты блеск, удачи в Токио.
— Просто бомба, фигура шик.
— Сплошное очарование, на твою улыбку можно смотреть вечно.
— Какая русская красота, в тебе прекрасно всё.
Предварительные заплывы в плавании на 100 метров брассом у женщин на Олимпиаде в Токио состоятся 25 июля, а медали в этой дисциплине будут разыграны 27 июля. Кроме Ефимовой, Россию здесь представит юная Евгения Чикунова.
- 25 июля 2021
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