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Плавание на Олимпиаде-2020: сексуальная пловчиха Юлия Ефимова — горячие фото, скандал перед Токио, шансы на медаль

«Какая русская красота!» Самая сексуальная спортсменка России бьётся за золото Олимпиады?
Алексей Адамов
Сексуальная пловчиха Юлия Ефимова
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Подготовку Ефимовой к Играм в Токио омрачил скандал с тренерами. Но Юля продолжает улыбаться и сводить с ума ослепительной красотой.

Удивительно, но у главной звезды российского плавания последних лет до сих пор нет олимпийского золота. Для Юлии Ефимовой Олимпиада в Токио станет уже третьей и, вероятно, последней в карьере.

С её уходом весь российский спорт станет значительно менее красивым и сексуальным, ведь смотреть на Юлю без восхищения просто невозможно.

Её фигура и улыбка просто сводят с ума!

Слава богу, в последнее время в российском плавании нет недостатка в ярких и успешных спортсменах. Но по уровню популярности и народной любви никто не приблизился к Юлии Ефимовой.

Королева брасса шесть раз поднималась на вершину пьедестала чемпионатов мира, а вот на Олимпийских играх пока была лишь второй и третьей.

На дебютной Олимпиаде в Лондоне молодая пловчиха принесла России бронзу на дистанции 200 метров брассом.

Спустя четыре года Ефимова должна была блистать в Рио-де-Жанейро, но стала жертвой скандала.

«Пусть сами плывут». Почему Юлию Ефимову нужно допустить до Олимпиады без отбора «Пусть сами плывут». Почему Юлию Ефимову нужно допустить до Олимпиады без отбора

Спортсменку отстранили от соревнований и допустили лишь в самый последний момент. В итоге ей дважды чуть-чуть не хватило до золота.

Подготовка Юлии к Олимпиаде в Токио тоже была сопряжена с трудностями. Из-за неудачи на национальном отборе ей не разрешили выступать на коронной дистанции — 200 метров.

Несмотря на высокие результаты на международных стартах и многочисленные призывы болельщиков, чиновники остались непреклонны — в Токио Ефимова поплывёт только 100 метров.

Юлия отнеслась к происходящему спокойно и готовится показать максимум на стометровке. Шансы на медаль хорошие, а при благоприятном раскладе возможно и долгожданное золото.

В любом случае звание самой сексуальной и улыбчивой российской спортсменки у Ефимовой уже никто не отберёт. Болельщики в восторге от Юли:

— Ух, какая жаркая девочка!
— Юля ты блеск, удачи в Токио.
— Просто бомба, фигура шик.
— Сплошное очарование, на твою улыбку можно смотреть вечно.
— Какая русская красота, в тебе прекрасно всё.

Предварительные заплывы в плавании на 100 метров брассом у женщин на Олимпиаде в Токио состоятся 25 июля, а медали в этой дисциплине будут разыграны 27 июля. Кроме Ефимовой, Россию здесь представит юная Евгения Чикунова.

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Новости. Олимпиада 2020
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